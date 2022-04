Війна. День 59. ОНЛАЙН

💔Це Марина. Вона одна з 386-ти українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Ще 208 були вбиті російськими військовими злочинцями.

This is Maryna. She is one of 386 🇺🇦 children injured by russian aggression. 208 more have been killed by russian war criminals. Children are the future which we are now fighting for with our lives. Give us an opportunity protect it. Close the sky!#ArmUkraineNow pic.twitter.com/dgeqz4lB0J