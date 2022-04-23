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Війна. День 59. ОНЛАЙН

"Українська правда"Субота, 23 квітня 2022, 05:30

Триває 59 день повномасштабного російського наступу. Загарбники концентрують свої зусилля на сході та півдні, тримають в облозі Маріуполь, частково блокують Харків.

Читайте також хроніку попереднього дня війни.

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21:03

На прес-конференції Зеленський дуже емоційно відреагував на обстріл Одеси та загибель 3-місячної дитини.

20:40

Які часи, такий і Великдень – ракета врізається в паску на ілюстрації Марі Кінович.

"Здавалося б, у нас одна релігія (різні патріархати, але все ж), але і на цьому полі нема ніякого співчуття: храми обстрілюють, на території церков влаштовують масові могили, а пропозицію про припинення вогню на час Великодня було цинічно відкинуто.

І це дуже цікаво спостерігати, як росіяни самі забрали у себе Великдень, хоча зробили все, щоб забрати його у нас", – прокоментувала свою роботу авторка.

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Допис, поширений Mari Kinovych🇺🇦 (@marikinoo)

20:11

Наступного тижня Укрпошта оголосить голосування на нові ескізи марок.

"Наприклад, малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України.

Є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явиться на марках "Укрпошти". Яку виберуть, таку й випустимо", – пояснив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

19:56

"Ми не країна доя трагічних селфі, у нас справжня війна – приїжджайте до нас з допомогою" – головні тези з прес-конференції Володимира Зеленського у столичному метро:

  • ❗якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошена "ХНР", Україна вийде з будь-яких перемовин
  • ❗ми маємо право на військове розблокування Маріуполя, але зараз ми до нього не готові
  • усе, що росіяни "прорвуть" чи окупують, ми будемо повертати одразу, не за 10-20 років – і це питання зброї. Ми не йдемо вперед там, де ми не маємо достатньо підтримки, про яку ми говоримо як публічно, так і не публічно – але зараз я бачу зміни, зокрема у позиції США
  • сьогодні в Маріуполі один з найскладніших днів – вони стріляють з усього. Як тільки ми туди можемо дійти, ми дійдемо. Але поки ми пропонуємо гуманітарне вирішення цього питання – обмін цивільних, поранених
  • я не розумію позицію лідерів Грузії. Щодо повернення нашого посла – ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки будемо відчувати підтримку вашої влади
  • ми вже така держава, яка знає, що їй доведеться захищати свою землю (у контексті запитання, чи готова Україна жити в режимі Ізраїлю)
  • найпотужніша зброя йде з Америки та Великої Британії. Ми дуже вдячні. Я не розглядаю варіанту, що наші партнери не передадуть нам обіцяну зброю
  • дуже шкода, що за стільки років НАТО не знайшло можливості прийняти Україну. Тепер зрозуміло, що ми б їх тільки посилили
  • ❗я б хотів, що Папа зараз приїхав і спробував розблокувати гуманітарні коридори в Маріуполі – ми чекаємо на нього, але говорити про кінцеве рішення зарано.
  • інші країни отримають можливість допомогти конкретному місту України, зокрема Швеція візьме під патронат Миколаїв і Миколаївську область
  • ❗біля півмільйона українців було вивезено з різних тимчасово окупованих територій у Росію та Білорусь
  • рашизм – поняття, яке буде в історичних книжках
  • загроза наступу Росії до кордону Молдови та Придністров'я є, ми точно захищатимемо наші території
  • російський бізнесмен Роман Абрамович входить у переговорну групу з боку Росії. Наскільки мені відомо, він був у Києві, але я не готовий обговорювати його візит
  • якби в нас була ядерна зброя, ризики наступу з боку Росії були б мінімізовані
  • чим би все не закінчилося, гарантії безпеки нашої держави потрібні, і ми на цьому будемо наполягати.

Доповнюємо... 

19:46

Президент України Володимир Зеленський дає прес-конференцію для українських та іноземних журналістів прямо у столичному метро.

 
19:03

Фото з-під будинку в Одесі, куди влучили ворожі ракети

 
 
 
 
18:54

Зведення від Генштабу:

  • На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
  • На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, обстрілює артилерією позиції наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.
  • На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля росіян зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.
  • На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.

Крім того:

  • У ворога суттєві проблеми з медичним забезпеченням, труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.
  • В окупованому місті Вовчанськ молодший медичний персонал примусово відправляють на лінію зіткнення до підрозділів противника.
  • У російських військ суттєві проблеми з поповненням особовим складом, продовжуються спроби примусової мобілізації до лав окупаційних військ жителів Херсонщини.
  • Для переміщення військових вантажів на тимчасово захоплених територіях противник використовує цивільні автівки. Окупанти продовжують використовувати викрадену сільськогосподарську техніку.
18:25

Останні новини з фронту:

  • Росіяни зірвали евакуацію близько 200 жінок та дітей з блокадного Маріуполя.

  • За даними Головного управління розвідки, українські захисники вбили двох російських генералів у Херсонській області.

  • Окупанти артилерією обстріляли Золоте. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.
17:40

❗Від обстрілу Одеси загинули 6 людей, серед них трьохмісячне немовля. Ще 18 українців отримали поранення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитись до неї потрібно відповідним чином. Ані бізнесу, ані контактів, ані культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами."

17:11

16:43

📍Херсонська, Запорізька та Харківська області. За даними української розвідки, окупанти розпочали примусову мобілізацію молоді та медиків.

16:19

Тим часом у Росії. Мешканка Пскова потрапила під пильну увагу поліції та місцевої влади через... синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку. Жінці сказали, що кольори асоціюються з прапором України, а під час "спецоперації" такі "асоціації є небажаними". Тож довелось перефарбовувати.

 
16:01

Портрет Путіна з фотографій війни в Україні. Автор – білоруський фотограф Павло Кричко.

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Публикация от Pasha Kritchko (@pkritchko)

15:43

📍Харків. Через російські обстріли поранені 4 людини. У північно-західних районах міста – пожежі.

15:27

15:17

📍Одеса. Ворожі ракети влучили в об'єкти інфраструктури. За інформацією місцевих ЗМІ – у житловий будинок.

❗Небезпека не минула, тривога не скасована. Містян просять залишатись в укритті.

14:55

СБУ звертає увагу, що російські окупанти на Великдень готують нові обстріли мирного населення та українських захисників — на новому записі окупант розповідає своїй дружині про вибухові "пасхальні сюрпризи", які загарбники готують українцям

14:44

❗️ В Одесі місцеві чують кілька потужних вибухів і, ймовірно, роботу ПВО. Залишайтесь в укриттях і чекайте на офіційну інформацію.

13:55

21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.

 
 
13:42

У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру — Єлизавета та Соня, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

 
13:16

⛓ Представник української делегації на переговорах з рф Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати у полон, щоб потім мати обмінний фонд.

 
12:50

🙅🏻‍♂️ "Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії", — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.

12:16

🤬 У Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру — про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, окупанти вивозять тіла загиблих у селище Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею

11:29

💪🏼 ЗСУ вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно, Прудянка на Харківщині — про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Водночас влада області вирішила продовжити комендантську годину на Великдень із 19:00 до 5 години ранку

 
11:05

❗️На 12:00 у Маріуполі запланована евакуація жінок, дітей та людей похилого віку — про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Місце збору: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті"

10:18

💪 Приблизні втрати ворога з 24 лютого

 
10:06

Ситуація в регіонах від голів ОВА

🔻Дніпропетровщина: одна нічна тривога. Артилерійські обстріли околиць Зеленодольська. Ні людей, ні будинки не зачепило. На ранок – спокійно.

🔻Харків: вночі – тривоги, тривали артилерійські обстріли житлових районів зі східної сторони. Інтенсивні обстріли цих районів були і вдень, по Харкову за добу – 7 поранених, 2 загинули.

По області – активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому.

🔻Луганщина: обстріли житлової інфраструктури усіх міст. Найгарячіше було в Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Загинули 3 цивільних та 1 військовий. 1 жінку поранено.

🔻Донеччина: вночі — обстріли по усій лінії розмежування. На ранок повідомляють про обстріл Нью-Йорка (пошкоджено 5 житлових будинків, знеструмлений НЙ та селище Південне) і активізацію противника поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки.

Маріуполь: блокада триває. Українські військові тримаються. Сьогодні буде чергова спроба евакуації населення із Маріуполя до Запоріжжя.

🔻На Херсонщині окупанти продовжують обстріл населених пунктів області та запускати ракети із території окупованих сіл в бік Миколаєва та Дніпропетровщини.

Ситуація в області — на межі гуманітарної катастрофи.

🔻Миколаївщина: вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією — "приліт" ракети, внаслідок якого постраждалих немає. Вибиті вікна в будинках, пошкоджені лінії електропередач.

Ситуація на території області контрольована.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

09:55

Новини з Луганщини

  • Росіяни знеструмили насосну станцію – без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля.
  • 12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня. Найбільше дісталося Попасній: дві людини загинули та ще одна отримала поранення.
 
09:14

Що про війну в Україні повідомляє Британська розвідка:

  • Російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України.
  • Зусиллям росіян продовжують перешкоджати українські контратаки.
  • Незважаючи на заявлене Росією завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі.
  • Російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність досягти помітного прогресу.
08:14

Люди, що перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі, просять про гуманітарний коридор. Репортаж полку "Азов" з бомбосховища👇

07:15

⚡❗Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті"

Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.

В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку. Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.

07:08

Зведення Генштабу

🔻Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування, ворог завдає ракетно-бомбових ударів.

🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. 

🔻З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району н.п. Глушково.

🔻Не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.

🔻На Таврійському та Південнобузькому напрямках з метою створення сприятливих умов для просування у напрямку Миколаєва противник проводить обстріли позицій ЗСУ. Для нарощування системи ППО у районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

🔻На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії. Окремі ворожі підрозділи ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання. 

🔻За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі, діють в районі н.п. Ізюм і вже зазнали втрат.

🔻На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки. 

🔻На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ. 

🔻На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив БТГ. 

🔻В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу ПВК "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

🔻В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

🔻Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи.

06:25

💔Це Марина. Вона одна з 386-ти українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Ще 208 були вбиті російськими військовими злочинцями. 

06:10

🚈Евакуаційні потяги на 23 квітня

  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
  • 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
  • 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
05:30

Доброго ранку 😊

  • Британська розвідка констатує: Росія, оголосивши нову метою захоплення хоча б Донбасу та південної частини України, визнала, що спроба окупувати всю країну зазнала невдачі.

  • Австралія запровадила санкції проти ще 147 російських громадян – у переліку, зокрема, дочки Путіна та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

  • Разом країни Євросоюзу заблокували вже 35 млрд євро російських активів – найбільше заморозила Франція, де зберігаються кошти Центробанку РФ.

  • Через накладені на Росію санкції багато швейних виробництв зіткнулися з труднощами в придбанні фурнітури, у тому числі з нестачею гудзиків.

  • Понад 93% російських ветклінік відчувають дефіцит препаратів та вакцин для тварин.

  • Бізнес продовдує залишати РФ. Американський виробник скла Guardian Industries, у якого в Росії два заводи, оголосив про вихід з активів. З країни йде найбільший у світі виробник підшипників SKF, шведська компанія Essity яка виробляє такі засоби особистої гігієни як Zewa та Libresse, видавець журналів Vogue, GQ, Tatler та Glamour.

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Теми: війна
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