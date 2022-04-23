Война. День 59. ОНЛАЙН
Триває 59 день повномасштабного російського наступу. Загарбники концентрують свої зусилля на сході та півдні, тримають в облозі Маріуполь, частково блокують Харків.
Читайте також хроніку попереднього дня війни.
Евакуація з блокадного Маріуполя 24 квітня не відбулась. Росіяни не підтвердили безпеку коридора.
Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.
На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.
Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир."
На цьому ми завершуємо онлайн 59-го дня війни. О 5:30 розпочнемо слідкувати за наступною добою – ще однією, ближчою до перемоги.
Одна з ракет в Одесі 23 квітня потрапила на цвинтар.
📍Окупований Мелітополь. Чергова жертва російських репресій. Загарбники викрали почесного консула Болгарії.
Загибла в Одесі матір і її немовля.
Валерія Глодан була піарницею. Її чоловік Юрій вижив, він працює кухарем. Їхня маленька дочка народилась на початку січня 2022.
Якщо ви святкуєте Великдень і звикли відвідувати церкву цієї ночі, нині слухайте службу онлайн. Не наражаючи себе на небезпеку та дотримуючись комендантської години.
Богослужіння Української греко-католицької церкви розпочнеться в онлайні 24 квітня о 7:30
Підсумок дня для Сходу, де зараз тривають запеклі бої. Там українські захисники:
- успішно відбили 12 атак ворога;
- знищили 4 ворожі танки, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої техніки, одну броньовану бойову машину й чотири одиниці автомобільної техніки;
- збили російський літак Су-25, одну крилату ракету та три безпілотники "Орлан-10".
Звіт за день від оборонців українського неба. Уражено 17 повітряних цілей:
- 3 літаки (попередньо Су-34, Су-35, Су-25);
- 5 крилатих ракет;
- 9 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").
Був Ленін у Києві на площі Перемоги – і нема Леніна.
Другий удар по Одещині за день.
О 22 годині українські захисники збили дві російські крилаті ракети. Вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний.
Раніше російські пропагандисти "анонсували" удар по цьому порту, заявивши, що це буде "провокація" з українського боку.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні:
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Сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, по Одесі. Ми встановимо всіх, хто відповідальний за цей удар. Хто відповідальний за російський ракетний терор. Кожного, хто віддає ці накази. Кожного, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися.
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Росія вже відстріляла по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу.
Те, що вони вже наробили, це точно достатні аргументи для світу, щоб наприкінці визнати російську державу спонсором тероризму, а російську армію – терористичною організацією. Будемо наполягати на цьому й надалі на переговорах з нашими партнерами. Альтернативи такому визнанню просто немає. Тому це – правда.
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Росія продовжує підтримувати діяльність і так званих фільтраційних таборів, зокрема поблизу Маріуполя. Хоча чесна назва для них насправді інша – це концентраційні табори. Такі, які будували й нацисти свого часу.
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Сьогодні для християн східного обряду була Велика субота. День між розп'яттям і воскресінням. Схоже, що Росія застрягла саме в такому дні. На роки. У дні, коли смерть торжествує, а Бога нібито немає.
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Цієї ночі діятиме комендантська година. Прошу вас дотриматися цього правила. Це важливо з погляду безпеки. Але вже з п’ятої ранку зможете завітати до храмів у своїх містах, містечках, громадах. Там, де можливо провести службу. Прошу – тільки зранку.
👀 Співробітників одного з найстаріших російських видавництв навчальної літератури "Просвещєніє" змушують прибирати з підручників усі згадки про Україну та Київ.
"Перед нами стоїть завдання – зробити так, начебто України просто немає. Це набагато гірше, коли в підручнику просто не йдеться про якусь країну.
Людина виростає без бази знань про якусь країну, і їй тоді набагато простіше. повірити у те, що йому розповідають про неї з телевізора", – розповіли російському сайту "Медіазона" працівники видавництва.
Кілька фото з прес-конференції Володимира Зеленського від фотографа "Української правди" Дмитра Ларіна 📸
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"Тварі ви й горітиме в пеклі!" – слідом за президентом до емоційної реакції на ракетний обстріл Одеси вдався тамтешній міський голова Геннадій Труханов.
Також у мережі з'явилося відео з квартири, у яку безпосередньо був приліт.
– Ду ю спік паски?
– Єс, ай спік енд орків ту.
Офіціант київського кафе Honey Ден продовжив традицію фото з популярним написом, щоправда, цього року – у формі та з автоматом 🔥
Оригінал відео тут.
"Сьогодні вранці був дуже важкий бій. Важко описати це відчуття ризику, вирішальність випадковостей та команд.
Окрім наступу було багато роботи з пораненими. Копоть на обличчі – від вихлопів спаленої соляри з серця техніки, що рятувала нас своєю бронею. Механи – це напівбоги, чи краще – демони бою".
Відомий ЛГБТ-активіст Віктор Пилипенко, який нині воює в 72 бригаді "Чорні запорожці", описав свій ранок на фронті.
"Ми не країна для трагічних селфі, у нас справжня війна – приїжджайте до нас з допомогою".
Головні тези з прес-конференції Володимира Зеленського у столичному метро:
- ❗якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошена "ХНР", Україна вийде з будь-яких перемовин
- ❗ми маємо право на військове розблокування Маріуполя, але зараз ми до нього не готові
- усе, що росіяни "прорвуть" чи окупують, ми будемо повертати одразу, не за 10-20 років – і це питання зброї. Ми не йдемо вперед там, де ми не маємо достатньо підтримки, про яку ми говоримо як публічно, так і не публічно – але зараз я бачу зміни, зокрема у позиції США
- сьогодні в Маріуполі один з найскладніших днів – вони стріляють з усього. Як тільки ми туди можемо дійти, ми дійдемо. Але поки ми пропонуємо гуманітарне вирішення цього питання – обмін цивільних, поранених
- я не розумію позицію лідерів Грузії. Щодо повернення нашого посла – ми обов'язково повернемо посла до дружньої Грузії, як тільки будемо відчувати підтримку вашої влади
- ми вже така держава, яка знає, що їй доведеться захищати свою землю (у контексті запитання, чи готова Україна жити в режимі Ізраїлю)
- найпотужніша зброя йде з Америки та Великої Британії. Ми дуже вдячні. Я не розглядаю варіанту, що наші партнери не передадуть нам обіцяну зброю
- дуже шкода, що за стільки років НАТО не знайшло можливості прийняти Україну. Тепер зрозуміло, що ми б їх тільки посилили
- ❗я б хотів, що Папа зараз приїхав і спробував розблокувати гуманітарні коридори в Маріуполі – ми чекаємо на нього, але говорити про кінцеве рішення зарано.
- інші країни отримають можливість допомогти конкретному місту України, зокрема Швеція візьме під патронат Миколаїв і Миколаївську область
- ❗біля півмільйона українців було вивезено з різних тимчасово окупованих територій у Росію та Білорусь
- рашизм – поняття, яке буде в історичних книжках
- загроза наступу Росії до кордону Молдови та Придністров'я є, ми точно захищатимемо наші території
- російський бізнесмен Роман Абрамович входить у переговорну групу з боку Росії. Наскільки мені відомо, він був у Києві, але я не готовий обговорювати його візит
- якби в нас була ядерна зброя, ризики наступу з боку Росії були б мінімізовані
- чим би все не закінчилося, гарантії безпеки нашої держави потрібні, і ми на цьому будемо наполягати.
😤 Міноборони РФ заявляє, що Україна нібито готується до провокації з використанням хімречовин у районі порту "Південний" на Одещині.
Цього разу росіяни вигадали, що Україна зімітує удар російських повітряних сил по базі ВМС України, внаслідок чого вибухне холодокомбінат порту в Одесі.
"Південний" – це найбільший серед торгівельних портів України. Він розташований за містом Южне, поруч є кілька населених пунктів і великий хімічний завод.
На прес-конференції Зеленський дуже емоційно відреагував на обстріл Одеси та загибель 3-місячної дитини.
Які часи, такий і Великдень – ракета врізається в паску на ілюстрації Марі Кінович.
"Здавалося б, у нас одна релігія (різні патріархати, але все ж), але і на цьому полі нема ніякого співчуття: храми обстрілюють, на території церков влаштовують масові могили, а пропозицію про припинення вогню на час Великодня було цинічно відкинуто.
І це дуже цікаво спостерігати, як росіяни самі забрали у себе Великдень, хоча зробили все, щоб забрати його у нас", – прокоментувала свою роботу авторка.
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Наступного тижня Укрпошта оголосить голосування на нові ескізи марок.
"Наприклад, малюнок, присвячений ЗСУ, малюнок із цуценям, яке розмінує міну, малюнок, присвячений волонтерам, малюнок "Доброго вечора, ми з України.
Є багато тем, які заслуговують на те, щоб з'явиться на марках "Укрпошти". Яку виберуть, таку й випустимо", – пояснив голова Укрпошти Ігор Смілянський.
Президент України Володимир Зеленський дає прес-конференцію для українських та іноземних журналістів прямо у столичному метро.
Фото з-під будинку в Одесі, куди влучили ворожі ракети
Зведення від Генштабу:
- На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
- На Слобожанському напрямку ворог продовжує часткове блокування Харкова, обстрілює артилерією позиції наших підрозділів та цивільної інфраструктури в районі населених пунктів Чугуїв, Коробочкіно та Довгеньке.
- На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля росіян зосереджені на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне та підготовці до наступу на місто Сєверодонецьк. В районі населеного пункту Мар’їнка та на більшості інших напрямків в ході бойових дій ворог успіху не має.
- На Південнобузькому напрямку окупанти активних наступальних дій не проводили, здійснювали поодинокі обстріли наших підрозділів зі ствольної артилерії.
Крім того:
- У ворога суттєві проблеми з медичним забезпеченням, труднощі з евакуацією поранених, не вистачає медикаментів. Через зростання числа поранених, у місті Балаклея ворог, одночасно з розгорнутим військовим шпиталем, використовує можливості міської поліклініки.
- В окупованому місті Вовчанськ молодший медичний персонал примусово відправляють на лінію зіткнення до підрозділів противника.
- У російських військ суттєві проблеми з поповненням особовим складом, продовжуються спроби примусової мобілізації до лав окупаційних військ жителів Херсонщини.
- Для переміщення військових вантажів на тимчасово захоплених територіях противник використовує цивільні автівки. Окупанти продовжують використовувати викрадену сільськогосподарську техніку.
Останні новини з фронту:
- Росіяни зірвали евакуацію близько 200 жінок та дітей з блокадного Маріуполя.
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За даними Головного управління розвідки, українські захисники вбили двох російських генералів у Херсонській області.
- Окупанти артилерією обстріляли Золоте. Двоє людей загинули, ще двоє поранені.
❗Від обстрілу Одеси загинули 6 людей, серед них трьохмісячне немовля. Ще 18 українців отримали поранення.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба: "Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму і ставитись до неї потрібно відповідним чином. Ані бізнесу, ані контактів, ані культурних проєктів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами."
📍Херсонська, Запорізька та Харківська області. За даними української розвідки, окупанти розпочали примусову мобілізацію молоді та медиків.
Тим часом у Росії. Мешканка Пскова потрапила під пильну увагу поліції та місцевої влади через... синьо-жовтий паркан біля багатоквартирного будинку. Жінці сказали, що кольори асоціюються з прапором України, а під час "спецоперації" такі "асоціації є небажаними". Тож довелось перефарбовувати.
Портрет Путіна з фотографій війни в Україні. Автор – білоруський фотограф Павло Кричко.
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📍Харків. Через російські обстріли поранені 4 людини. У північно-західних районах міста – пожежі.
📍Одеса. Ворожі ракети влучили в об'єкти інфраструктури. За інформацією місцевих ЗМІ – у житловий будинок.
❗Небезпека не минула, тривога не скасована. Містян просять залишатись в укритті.
СБУ звертає увагу, що російські окупанти на Великдень готують нові обстріли мирного населення та українських захисників — на новому записі окупант розповідає своїй дружині про вибухові "пасхальні сюрпризи", які загарбники готують українцям
❗️ В Одесі місцеві чують кілька потужних вибухів і, ймовірно, роботу ПВО. Залишайтесь в укриттях і чекайте на офіційну інформацію.
21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти.
У Маріуполі загинули дві маленькі акторки міського театру — Єлизавета та Соня, заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко
⛓ Представник української делегації на переговорах з рф Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати у полон, щоб потім мати обмінний фонд.
🙅🏻♂️ "Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії", — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить блогерів утриматися від публічних оцінок бойових дій, рішень командирів тощо.
🤬 У Маріуполі окупанти зачищають завали розбомбленого російськими військами Драматичного театру — про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За словами Андрющенка, окупанти вивозять тіла загиблих у селище Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею
💪🏼 ЗСУ вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно, Прудянка на Харківщині — про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Водночас влада області вирішила продовжити комендантську годину на Великдень із 19:00 до 5 години ранку
❗️На 12:00 у Маріуполі запланована евакуація жінок, дітей та людей похилого віку — про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
Місце збору: на кільці біля торговельного центру "Порт-Сіті"
💪 Приблизні втрати ворога з 24 лютого
Ситуація в регіонах від голів ОВА
🔻Дніпропетровщина: одна нічна тривога. Артилерійські обстріли околиць Зеленодольська. Ні людей, ні будинки не зачепило. На ранок – спокійно.
🔻Харків: вночі – тривоги, тривали артилерійські обстріли житлових районів зі східної сторони. Інтенсивні обстріли цих районів були і вдень, по Харкову за добу – 7 поранених, 2 загинули.
По області – активні бої в Ізюмському напрямку, зокрема Барвінковому.
🔻Луганщина: обстріли житлової інфраструктури усіх міст. Найгарячіше було в Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Загинули 3 цивільних та 1 військовий. 1 жінку поранено.
🔻Донеччина: вночі — обстріли по усій лінії розмежування. На ранок повідомляють про обстріл Нью-Йорка (пошкоджено 5 житлових будинків, знеструмлений НЙ та селище Південне) і активізацію противника поблизу Мар'їнки і Новомихайлівки.
Маріуполь: блокада триває. Українські військові тримаються. Сьогодні буде чергова спроба евакуації населення із Маріуполя до Запоріжжя.
🔻На Херсонщині окупанти продовжують обстріл населених пунктів області та запускати ракети із території окупованих сіл в бік Миколаєва та Дніпропетровщини.
Ситуація в області — на межі гуманітарної катастрофи.
🔻Миколаївщина: вночі лунали вибухи. За попередньою інформацією — "приліт" ракети, внаслідок якого постраждалих немає. Вибиті вікна в будинках, пошкоджені лінії електропередач.
Ситуація на території області контрольована.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
Новини з Луганщини
- Росіяни знеструмили насосну станцію – без води залишилися центр Лисичанська, Новодружеськ, Привілля.
- 12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня. Найбільше дісталося Попасній: дві людини загинули та ще одна отримала поранення.
Що про війну в Україні повідомляє Британська розвідка:
- Російські війська за останні 24 години не мали значних успіхів у своїх спробах подальшого захоплення України.
- Зусиллям росіян продовжують перешкоджати українські контратаки.
- Незважаючи на заявлене Росією завоювання Маріуполя, запеклі бої там продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто і ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі.
- Російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність досягти помітного прогресу.
Люди, що перебувають на "Азовсталі" у Маріуполі, просять про гуманітарний коридор. Репортаж полку "Азов" з бомбосховища👇
⚡❗Евакуація з окупованого Маріуполя розпочнеться об 11 годині від ТЦ "Порт-сіті"
Виїзд колони заплановано о 12:00 за Маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Орехів-Запоріжжя.
В евакуаційний автобус братимуть жінок, дітей і людей похилого віку. Попередньо погоджено можливість долучення приватних авто до колони.
Зведення Генштабу
🔻Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування, ворог завдає ракетно-бомбових ударів.
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
🔻З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району н.п. Глушково.
🔻Не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.
🔻На Таврійському та Південнобузькому напрямках з метою створення сприятливих умов для просування у напрямку Миколаєва противник проводить обстріли позицій ЗСУ. Для нарощування системи ППО у районі Скадовська ворог розгорнув батарею С-300ВМ.
🔻На Слобожанському напрямку противник продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії. Окремі ворожі підрозділи ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і заходи щодо організації вогневої підтримки наступу та організації логістичного забезпечення угруповання.
🔻За наявною інформацією, підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та гвалтуванні цивільного населення в Бучі, діють в районі н.п. Ізюм і вже зазнали втрат.
🔻На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.
🔻На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь" та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.
🔻На Запорізькому напрямку, на посилення свого угруповання, противник перемістив БТГ.
🔻В рамках формування додаткових резервів завершено підготовку підрозділу ПВК "Вагнер" чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.
🔻В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.
🔻Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 8 атак ворога, знищено 9 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, 3 артилерійські системи.
💔Це Марина. Вона одна з 386-ти українських дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Ще 208 були вбиті російськими військовими злочинцями.
This is Maryna. She is one of 386 🇺🇦 children injured by russian aggression. 208 more have been killed by russian war criminals. Children are the future which we are now fighting for with our lives. Give us an opportunity protect it. Close the sky!#ArmUkraineNow pic.twitter.com/dgeqz4lB0J— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 22, 2022
🚈Евакуаційні потяги на 23 квітня
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
- 06:00 – 209/210 Івано-Франківськ – Харків-Пас.
- 11:30 – 209/210 Харків-Пас. – Івано-Франківськ.
Доброго ранку 😊
- Британська розвідка констатує: Росія, оголосивши нову метою захоплення хоча б Донбасу та південної частини України, визнала, що спроба окупувати всю країну зазнала невдачі.
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Австралія запровадила санкції проти ще 147 російських громадян – у переліку, зокрема, дочки Путіна та дочка глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
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Разом країни Євросоюзу заблокували вже 35 млрд євро російських активів – найбільше заморозила Франція, де зберігаються кошти Центробанку РФ.
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Через накладені на Росію санкції багато швейних виробництв зіткнулися з труднощами в придбанні фурнітури, у тому числі з нестачею гудзиків.
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Понад 93% російських ветклінік відчувають дефіцит препаратів та вакцин для тварин.
- Бізнес продовдує залишати РФ. Американський виробник скла Guardian Industries, у якого в Росії два заводи, оголосив про вихід з активів. З країни йде найбільший у світі виробник підшипників SKF, шведська компанія Essity яка виробляє такі засоби особистої гігієни як Zewa та Libresse, видавець журналів Vogue, GQ, Tatler та Glamour.
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