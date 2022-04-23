Война. День 59. ОНЛАЙН

17:22

Евакуація з блокадного Маріуполя 24 квітня не відбулась. Росіяни не підтвердили безпеку коридора.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук: "Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому.

На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги.

Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир."