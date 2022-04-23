Война. День 59. ОНЛАЙН

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Другий удар по Одещині за день.

О 22 годині українські захисники збили дві російські крилаті ракети. Вони були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний.

Раніше російські пропагандисти "анонсували" удар по цьому порту, заявивши, що це буде "провокація" з українського боку.