Росія відмовилась від Великоднього перемир'я. Війна в Україні 58-й день. ОНЛАЙН

14:40

"Українська правда" поговорила з секретарем РНБО. Що розповів Олексій Данілов?

🔻Фактично підготовка до війни почалася набагато раніше. Ми були свідомі того, що Російська Федерація рано чи пізно буде намагатися забрати нашу країну. І одним із перших наших кроків був початок боротьби з п'ятою колоною, початок боротьби з їхнім інформаційним простором.

🔻 6-го вересня 21-го року вийшла стаття Шойгу, яка мала назву "О новых городах Сибири". Мало хто звернув увагу на цю публікацію, але ми на такі речі звертаємо увагу. Уважно її тоді прочитавши, ми мали розуміння, що бажання за рахунок наших громадян, саме нашої країни, розбудовувати Сибір, як це вже було неодноразово, у них (росіян) ніколи не зникне.

🔻Війна – взагалі несподівана штука, це перше. Друге – ви не можете повністю прорахувати війну від слова ніяк. Тому що вона іде по своїх правилах, по своїх законах. Якщо хтось каже, що до війни можна підготуватися – це примара. Ви не можете повністю підготуватися до війни. І те, що сталося в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі – це могло статися в будь-якій точці нашої країни.

🔻Коли люди сидять і роздумують: "От, треба було евакуювати!"... Ну, послухайте, для цього треба було чітко розуміти, що це буде саме тут. Ми мали евакуювати всю країну, скажіть, будь ласка? От треба було евакуювати Бучу. Ну, добре. А Чернігів треба було евакуювати? А Суми треба було евакуювати? А Херсон? А Миколаїв? Люди, які це кажуть, вони просто не уявляють масштабів і не уявляють, в який спосіб все це працює.

🔻Вторгнення почалося в 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове, але ми думали, що там вони заходять саме по території Донецької і Луганської областей. Ми вважали, що їхня мета після визнання "республік" забрати їх в межах областей. Але потім вже через годину двадцять наступ почався скрізь. Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося...

Каже: "Ну, що? Будемо боротися!"

Читайте інтерв'ю повністю: Олексій Данілов: Росія розпадеться ще при нашому житті