Україна б'ється за Сєвєродонецьк, Росія готується наступати на Слов'янськ. 108 день війни

23:34

Цитати зі звернення Володимира Зеленського

🔻Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня... Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, але й увесь Євросоюз.

🔻Сьогодні в Києві провели дуже плідні переговори з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

🔻Наступного тижня буде ще багато таких же важливих і, я сподіваюся, плідних переговорів з європейськими лідерами.

🔻Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також.

🔻Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається.

🔻Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі.