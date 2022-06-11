Україна б'ється за Сєвєродонецьк, Росія готується наступати на Слов'янськ. 108 день війни
Триває 108 день повномасштабної війни.
Окупанти готуються до відновлення наступу на Слов’янськ, тривають бої за Сєвєродонецьк, над яким росіяни намагаються встановити повний контроль і заблокувати українських військових.
Росія шукає слабкі місця в українській обороні в районі Сіверського Донця на сході України і не полишає спроб форсувати річку.
За словами іноземних дипломатів, загарбники розпочали оформлення процесу анексії Херсонської області.
Попри усе, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках.
На цьому ми завершуємо ОНЛАЙН 108-го воєнного дня
Ілюстратор Нікіта Тітов: "Сьогодні росія вбиває Україну. Скоро росія може вбити світ"
Цитати зі звернення Володимира Зеленського
🔻Сьогодні почався фінальний етап великого дипломатичного марафону, який має завершитися за півтора тижня... Впевнений, вже скоро отримаємо відповідь щодо статусу кандидата для України. Я переконаний, що це рішення може посилити не тільки нашу державу, але й увесь Євросоюз.
🔻Сьогодні в Києві провели дуже плідні переговори з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
🔻Наступного тижня буде ще багато таких же важливих і, я сподіваюся, плідних переговорів з європейськими лідерами.
🔻Українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Сьогодні до переліку повернутих населених пунктів нашої держави додалося Таврійське. Є певні успіхи в Запорізькій області також.
🔻Памʼятаєте, як у Росії ще на початку травня сподівалися захопити весь Донбас? Уже 108-й день війни, вже червень. Донбас тримається.
🔻Ніхто зараз не може сказати, скільки ще триватиме це спалення душ Росією. Але маємо зробити все, щоб окупанти пошкодували, що все це накоїли, і щоб вони відповіли за кожне вбивство й кожен удар по нашій прекрасній державі.
В Україну почали надходити британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle
#Ukraine: More Western supplies have reached the UA side; here we see a UK-supplied Husky Tactical Support Vehicle (International MXT-MV MRAP) now in service. pic.twitter.com/YUAWHp9mcm— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) June 11, 2022
🧁Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс знайшла у Києві "Бориса Джонсона"
Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022
⚡На Тернопільщині у Чорткові пролунали вибухи.
Канадський бренд парфумів Meleg Perfumes випустив аромат Slava Ukraine: 50 мл коштує 200 канадських доларів, 50 з яких будуть переводити до Нацбанку України.
"Я продаю "Слава Україна", парфуми з липового цвіту, бо хочу підтримати військові зусилля України. Українці – єдині, хто зупиняє Росію від вторгнення в решту Європи, і перемога – єдиний вихід.
Я продаю "Слава Україні", тому що Росія більше не демократична, а Путін хоче відновити СРСР, який вбив 70 мільйонів людей.
Я продаю "Слава Україні", тому що світ не може допустити, щоб мрія Путіна здійснилася.
Я продаю "Слава Україні", бо мене виховувала моя словацька бабуся. У дитинстві вона спала на брудній підлозі, ніколи не наїдалася, а її брат замерз.
Я добре знаю східноєвропейську та російську історію, і продаю "Слава Україні", бо родина бабусі втекла з Європи, рятуючись від злиднів, Йосипа Сталіна та СРСР", – пише на сайті парфюмер Меттью Мелег в описі товару.
До підрозділу Збройних сил України "легіону свободи Росії" вступив колишній колишній віце-президент "Газпромбанку" Ігор Волобуєв.
"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим і хочете, аби Росія стала вільною, демократичною країною – долучайтеся!", – написав росіянин.
В Україну прибула Незалежна міжнародна комісія ООН для розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією Росії.
У столиці Литви відкрили перший у Європейському Союзі український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України через війну.
Режисер, колишній політв'язень Кремля і нинішній військовий ЗСУ Олег Сенцов про бойовий дух російських і українських військових:
"Судячи з перехватів розмов звичайних орків, вже ніхто з них не прагне наступати на Київ та штурмувати Львів. Єдина їхня мета – це вижити, та звалити якомога швидше на свої мордорські болота. Ми ж мріємо про звільнення усієї нашої землі – звідси, від Донбасу, через Південь до самого мису Фіолент у Криму. Ми обов’язково будемо там, як би нам не було зараз важко".
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, відвідала поранених українських військових.
"Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці".
I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022
In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.
These are hard times for Ukraine.
Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0
Оперативна інформація станом на 18.00
- На Волинському та Поліському напрямках, в ході перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь, здійснюється приведення підрозділів до вищих ступенів бойової готовності, відпрацьовуються практичні заходи щодо прийому військовозобов’язаних, проводиться зняття зі зберігання озброєння та військової техніки.
- На Сіверському напрямку противник продовжує мінометні обстріли позицій Сил оборони у прикордонних районах. Крім того, російські окупанти обстрілюють об’єкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.
- На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій сил оборони здійснює вогневий вплив на позиції наших підрозділів.
- На Слов’янському напрямку противник здійснював систематичні артилерійські обстріли. Українські воїни успішно відбили ворожий штурм в районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Окупанти відійшли. За підтримки мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню ворог намагається закріпитись в Богородичному, бойові дії тривають. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.
- На Лиманському напрямку підрозділи противника активних дій не вели. У напрямку міста Лисичанськ ворог збільшив інтенсивність застосування ствольної та реактивної артилерії, вживає заходів щодо посилення угруповання військ. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєверодонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.
- На Бахмутському напрямку ворог вів артилерійські обстріли наших позицій неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірськго, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію завдав авіаудару поблизу Покровського.
- В районі Попасної наші захисники успішно зупинили наступ противника. Окупантам довелося відійти. Ворог наступає у районі Ниркового, бойові дії тривають. У напрямку Миколаївка наступ противника захлинувся. Під влучним вогнем наших воїнів окупанти відійшли. У районі Берестового ворог, при спробі штурму, зазнав втрат та відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не вели. Обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Мар’їнки.
- На Південнобузькому напрямку противник, з метою стримування наших військ, обстрілював українські позиції у районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки і Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.
Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.
- На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відзначено.
На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітили розміщення російськими окупантами нових комплексів протиповітряної оборони.
Російські окупанти перейменували площу Свободи у Маріуполі на площу Леніна і вивісили свій триколор.
Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках цивільних осіб.
Президент Володимир Зеленський утворив Лисичанську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Валерія Шибіка.
На Київщині відновили міст, який окупанти підірвали під час відступу
Станом на суботу у всій Донецькій області відсутнє електропостачання. - Краматорська міська рада
🇪🇺 Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори, які вона провела у Києві з Зеленським, дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.
"Потрібно зробити більше. Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед", — додала вона
Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн зробили заяви за підсумками зустрічі в Києві.
"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - сказав Зеленський.
У мирному житті він викладав дітям музику, а зараз боронить Україну на фронті.
У телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки, росіяни говорять про похорон свого знайомого військового і кажуть, що "вантаж 200" лежить кілька днів просто неба, бо російська армія не встигає вивозити трупи.
🛡 Найновіша німецька система ППО IRIS-T, яка здатна захистити територію завбільшки з Київ, надійде в Україну в жовтні.
💩 Нібито через "розрив економічних відносин" зі США в Росії вигадали собі "нову велику вісімку".
Глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що мова йде про Китай, Індію, росію, Індонезію, Бразилію, Мексику, Іран, Туреччину.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Росія намагається повторити в Україні Голодомор – окупанти обстрілюють українські поля запальними снарядами.
Нацполіція викрила пособницю ворога, яка разом із російськими військовими займалася мародерством в Ірпені на Київщині під час окупації міста.
Час недільної поезії від "Української правди" 😌
Український актор театру і кіно Вадим Ковальов, який нині є бійцем батальйону «Свобода» у складі Нацгвардії, читає вірш «І виріс я на чужині» Тараса Шевченка pic.twitter.com/p9QuThQJSP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2022
ЗСУ ведуть контрнаступ на Херсонщині на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.
Селище Таврійське перебуває повністю під контролем України.
Російські окупанти публічно заперечують загрозу холери у Маріуполі, однак почали готувати медзаклади до епідемії 📢
Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, попри це окупаційна влада хоче терміново відкрити інфекційне відділення на базі лікарні швидкої допомоги. Усього в місті вже готово чотири бокси для ізоляції хворих, раніше в цьому інфекційному відділені лікували людей з COVID-19.
Окупанти також використовували його під час вуличних боїв в Маріуполі для зберігання близько 600 тіл загиблих.
11 червня окупанти роздали перші паспорти РФ у захопленому Мелітополі Запорізької області.
"Щаслива повернутися в Україну" – очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва.
Разом з президентом Зеленським вона має підсумувати прогрес України на шляху до Європейського Союзу.
🇺🇦 Good to be back in Kyiv.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022
With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.
Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV
Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться до України.
"Це війна за цінності", – Володимир Зеленський.
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Російські ЗМІ повідомляють, що в Росії знову горіла військова частина – цього разу в Брянській області.
Нове перехоплення ГУР: окупант у розмові з матір'ю скаржився, що командування не може вивести війська з України, бо весь світ побачить, що вони тут робили.
"У бій відправляють 20 людей… Ми поїдемо туди на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирилися, що якщо туди поїдемо, то ми звідти не вийдемо.
Їм просто немає сенсу нас звідти вивозити і нашого підполковника. Тому що все спливе, що вони тут робили, як вони тут робили, куди вони стріляли, що вони... Усіх давнім давно вже продали".
Посол України у Німеччині Андрій Мельник: Німеччина збирається доставити в Україну гаубиці Panzerhaubitze 2000 приблизно 22 червня.
Попри обіцянки, Німеччина досі не доставила в Україну жодної одиниці важкої зброї.
Обличчя бійців 4 роти 2 батальйону Центру спеціальних операцій "Добровольчий український корпус" (колишній ДУК ПС) у світлинах "Української правди".
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Що відбувається в регіонах:
🔴 Дніпропетровщина: чергові обстріли громад на межі з Херсонщиною – двоє людей поранені, вони у лікарні, є руйнування житла та адміністративних будівель
🔴 Запоріжжя: ніч пройшла відносно спокійно. В районі Комишувахи ввечері та зранку з обох сторін працювала артилерія. Постраждалих серед мирного населення наразі немає
🔴 Харківщина: унаслідок нічного обстрілу близько опівночі виникла пожежа у виробничій будівлі та автомобіль. Постраждалих немає. Загалом по області протягом доби окупанти обстрілювали громади Чугуївського та Харківського районів. За добу отримали поранення 5 людей
🔴 Луганщина: росіяни вдарили по Врубівці вогнеметною системою "Солнцепек", увійшли в Оріхове. Вчора під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо об’єднання "Азот". Також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів.
У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу. Крім того, у цьому місті обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей – троє загиблих, 8 поранених
🔴 Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, ракета, РСЗВ "Град", "Торнадо", "Ураган" працювали по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, с. Новомиколаївка с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче. Пошкоджено 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.
Поранено 5 цивільних людей. В області відсутнє газопостачання, частково – вода і електрика (334 населені пункти знеструмлені)
🔴 Миколаївщина: вчора біля 16:00 обстріляно с.Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Загинула одна людина. Також обстрілювали деяких громади Баштанського району, а саме — Широківську (ввечері, обстріли переважно поза межами населених пунктів, попередньо без жертв та потерпілих), Інгульську громаду (вночі, попередньо без потерпілих та подкоджень).
Також була обстріляна Березнегуватська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється
🔴 Херсонщина: вибухи, які тривали протягом кількох годин, було чутно у Херсоні з 5 ранку.
Про бойові дії повідомляють і жителі області, зокрема, напруженою залишається ситуація на кордонах областей та у Бериславському районі. Через бої — багато пошкоджених будинків, поранених мирних жителів, вбито худобу. В області проблема із ліками та дитячим харчуванням. Більшість банківських установ у Херсоні не працюють, натомість починають відкриватися російські фінансові установи.
Критична ситуація стає у освітній та медичній сферах, більшість лікарів та вчителів відмовляються працювати з окупантами
Що відбувається на фронті на ранок 108 дня війни – зведення від Генштабу:
📣 на Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Продовжено терміни:
- до 18 червня поточного року проведення перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь;
- до 8 липня поточного року закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі.
Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.
📣 на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях для запобігання перекидання українських військ на інші загрозливі напрямки. Агресор здійснив вогневе ураження артилерією позицій ЗСУ у прикордонних районах Сумської області.
📣 на Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування українських військ до Державного кордону.
📣 на Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов’янськ. Веде штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.
📣 на Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов’янськ та Сіверськ.
📣 на Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєверодонецьк.
📣 на Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.
📣 на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування ЗСУ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.
📣 на Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів з удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, що розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.
Противник і далі блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Українська армія вже знищила 32 050 російських загарбників, 1 419 ворожих танків та 579 безпілотників окупантів 🔥
Добрий ранок! Згадаємо основні новини минулої доби героїчного протистояння українського народу:
- "Навколо Сєвєродонецька тривають бої. Росія знову контролює більшу частину міста, але її сили не досягли успіху в спробах оточити ширшу територію з півночі та півдня"
- Російська влада розпочала оформлення процесу анексії Херсонської області, супроводжуючи порушенням прав людини і міжнародного права.
- У Росії різко зросла кількість скарг Путіну на Міноборони РФ через війну в Україні.
- В ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України