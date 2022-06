Украина борется за Северодонецк, Россия готовится к наступлению на Славянск. 108 день войны

"Щаслива повернутися в Україну" – очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва.

Разом з президентом Зеленським вона має підсумувати прогрес України на шляху до Європейського Союзу.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv.



With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path.



Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV