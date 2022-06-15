На Луганщині стає важче, під Ізюмом загинув активіст Роман Ратушний. 112 день війни

112-й день Україна тримає лінію фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини. У цих двох "кутових" областях українська армія успішно йде в контрнаступ.

Найпекельніша ситуація нині на Донеччині та Луганщині, важкі бої з кінця травня йдуть за колись 100-тисячний Сєвєродонецьк.

Міноборони вкотре наголошує, що українським захисникам бракує важкої зброї – країна отримала лише 10% від необхідного. Росія не шкодує ракет, снарядів і бомб.

14 червня стало відомо, що під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний, який з першого дня війни пішов на фронт. Був розвідником у легендарній 93 бригаді "Холодний Яр". Одна з його найвідоміших цитат: "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".

УП стежить за всіма важливими подіями та заявами в цьому онлайні.

Сортувати