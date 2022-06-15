В Луганской области становится труднее, под Изюмом погиб активист Роман Ратушный. 112 день войны
112-й день Україна тримає лінію фронту, що тягнеться від Харківщини до Херсонщини. У цих двох "кутових" областях українська армія успішно йде в контрнаступ.
Найпекельніша ситуація нині на Донеччині та Луганщині, важкі бої з кінця травня йдуть за колись 100-тисячний Сєвєродонецьк.
Міноборони вкотре наголошує, що українським захисникам бракує важкої зброї – країна отримала лише 10% від необхідного. Росія не шкодує ракет, снарядів і бомб.
14 червня стало відомо, що під Ізюмом загинув київський активіст Роман Ратушний, який з першого дня війни пішов на фронт. Був розвідником у легендарній 93 бригаді "Холодний Яр". Одна з його найвідоміших цитат: "Чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям".
УП стежить за всіма важливими подіями та заявами в цьому онлайні.
Хроніка попереднього воєнного дня: Україна зупинила наступ ворогів на півдні, Росія штурмує Сєвєродонецьк. Війна 111 днів. ОНЛАЙН
Потяг-госпіталь "Укрзалізниці", який евакуює хворих та поранених зі сходу країни, вже перевіз тисячу людей.
За 25 рейсів до безпечніших місць та спеціалізованих лікарень доставили:
- 690 пацієнтів, зокрема – з пораненнями;
- 248 людей, які супроводжували хворих та поранених;
- 78 дітей-сиріт.
У Москві знайшли мертвим генерал-майора Служби зовнішньої розвідки Росії Льва Соцкова, за попередньою інформацією, він застрелився.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на закиди заступника голови російського Радбезу Дмитра Медведєва, який піддав сумнівам, що за два роки Україна існуватиме на мапі світу.
Якби 🇷🇺 імперіалізм мав обличчя, це був би #Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022
💔Мати загиблого Героя активіста Романа Ратушного, який загинув під Ізюмом, передала головному редакторові "Історичної правди" Вахтангу Кіпіані 100 тисяч гривень.
"Вчора Svitlana Povalyaeva сказала мені, що її син поважав те, що робимо ми. І в якості виконання його заповіту сьогодні на мою картку прийшли гроші від Романа і його друзів", – написав Вахтанг.
⚡Суд заборонив Соціалістичну партію України. Майно партії та всіх її осередків передадуть державі.
Причина заборони – антиукраїнська і проросійська діяльність партії, а також висловлювання останніх трьох її керівників, передовсім державного зрадника Іллі Киви, якйи хоч і з 2019 року не є офіційним керівником партії, але адалі здійснює вплив на неї.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців випустило короткометражний фільм "Вирвані з коренем". Акторами якого стали понад 50 біженців з України, які зараз живуть у Німеччини.
Короткометражка починається у нічному Берліні: двері грюкають; машина швидкої допомоги їде по вулиці з увімкненими сиренами; феєрверки наповнюють небо спалахами та вибухами.
У відповідь українські біженці стискаються від страху або тікають, рятуючи своє життя, їхні жахливі спогади про війну, викликані цими, здавалося б, нічим не примітними подіями. Дія завершується драматичною сценою на порожній берлінській площі, де біженці формують форму дерева, міцно вкорінене на землі в обіймах десятків людей.
"Щоб пережити спогади про війну, біженцям потрібна наша підтримка", – пишуть в управлінні.
Київські вулиці пропонують перейменувати іменами Героїв киян, які загинули у війні за Україну
🟢На честь військового та журналіста Олександра Махова пропонують пейменувати вулицю Жолудєва. Комісія Київради з питань перейменувань вже підтримала цю ідею, наразі триває збір голосів киян.
Наречена Героя Олександра, журналістка Анастасія Блищик, розповідає, як саме можна проголосувати.
🟢Також пропонують перейменувати вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на честь київського активіста Героя Романа Ратушного, який боровся проти забудови Потасового Яру і був очільником однойменної громадської організації.
Зокрема ідею перйменування підтримує депутатка Кивради Ксенія Семенова: "У нас тепер є важлива задача вшанувати пам'ять Романа Ратушного в просторі міста"
🔥 Львівські десантники встановили новий рекорд зі знищення ворожої техніки на сході – 80-та окрема десантно-штурмова бригада за день ліквідувала ворожий склад з боєприпасами, два "Урагани", БТР і бронеавтомобіль "Тигр"
Міністр оборони Олексій Резніков прибув в Брюсель на зустріч "Рамштайн-3", де обговорять поставки Україні важкого обзроєння.
Пікапи для армії: як машини від читачів поїхали на фронт.
Завдяки вашим зусиллям було зібрано 1,05 мільйона гривень, із яких на купівлю трьох машин витратили майже 900 тисяч. Пропонуємо переглянути відеодайджест про передачу автівок.
Шрами на шиї місцевої жительки від осколків внаслідок обстрілу міста російськими військами. Також осколки зачепили руки, ноги і обличчя.
"Ні газу, ні води, ні ліків. Без електрики. Немає зв'язку.
Залишилися 4 лікарі. Лікарню обстріляли. У вогні горіли матраци пацієнтів, тому медсестри викидали їх у вікно."
Фотографка Юлія Кочетова показала ситуацію в Красногорівці.
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Росіяни намагаються штурмувати Сєвєродонецьк з кількох напрямків, через підірвані мости логістика з містом ускладнилась, але шляхи сполучення досі є.
💩 Дмітрій Медведєв поставив під сумнів існування у майбутньому України, проти якої Росія веде війну
"Бачив повідомлення, що Україна за ленд-лізом хоче отримати від своїх заокеанських господарів СПГ (скраплений природний газ) з оплатою постачання через 2 роки. Інакше цієї зими просто замерзне.
Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на мапі світу?", – написав він.
Таким чином Медведєв визнав, що метою Росії є знищення України, що причина війни — не в жителях Донбасу, не в загрозі від НАТО і тим більше не в уявних "біолабораторіях" та "ядерних розробках"
Маріуполь чинить опір: спалили два тягача та три причепа росіян, вбито МНСника
Міністерство цифрової трансформації та Укрпошта оголосили результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!" - ескізом до марки стане трактор, що тягне танк.
🚀 США планують передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню.
За даними Пентагону, зараз українські військові закінчують навчання з використання систем HIMARS та MLRS
Станом на ранок більше ніж 892 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії РФ.
За офіційними даними
💔 загинуло 313 дітей,
❤️🩹 поранено - понад 579.
У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 25 дітей віком від 4 до 17 років у Донецькій області внаслідок обстрілів та бомбардувань регіону з березня по травень. При цьому 21 з них у м. Маріуполь.
Крім того, внаслідок обстрілів військовими РФ м. Маріуполь отримали поранення 48 дітей віком від 4 місяців до 17 років.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
‼️Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ станом на 15.06.2022 за даними Офісу Генерального прокурора
Зведення від Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів збройних сил Республіки Білорусь основні зусилля зосереджують на веденні розвідки, інженерному обладнані позицій. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.
На Сіверському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сопич, Баранівка, Уланове та Бачівськ Сумської області. Вів повітряну розвідку БпЛА поблизу Серединої Буди на Сумщині.
На Харківському напрямку підрозділи противника за підтримки вертольотів армійської авіації намагалися не допустити подальшого просування українських військ до державного кордону. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Перемога, Руська Лозова, Стара Гнилиця, Байрак, Верхній Салтів та Замулівка. Завдав авіаудару неподалік Мосьпанового. Тривають бої в районі населеного пункту Рубіжне.
На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу на Слов’янськ. Здійснював артилерійські обстріли районів населених пунктів Шевелівка, Вірнопілля, Грушуваха, Нова Павлівка. Завдав авіаудару поблизу Гусарівки. Штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина наші воїни успішно відбили. Ворог веде наступ у напрямку Краснопілля, бойові дії тривають.
На Донецькому напрямку ворог обстріляв з артилерії населені пункти Устинівка, Тошківка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Антонівка та Кам’янські Дачі.
На Лиманському напрямку окупанти активних дій не вели. Здійснли артилерійські обстріли цивільної інфраструктури неподалік Сидорового, Маяків та Закітного.
На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював вогневий вплив по позиціях ЗСУ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.
Українські воїни успішно відбивають спроби штурмових дій противника у Сєверодонецьку та Тошківці, бойові дії тривають.
На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли українських позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника, завдяки діям ЗСУ у районі Миколіївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. Використовуючи результати вогневого ураження, противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Золоте-3, Новолуганське, Берестове. Зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Веде штурмові дії в районі Врубівки, бої тривають.
На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Ворог відійшов.
На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій противник не вів. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Іль’їнка, Мар’їнка, Антонівка, Червоне та Новосілка. Завдав авіаударц неподалік Кам’янського.
На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв населені пункти Тополине, Лепетиха, Березнегувате, Кобзарці, Шевченкове, Посад-Покровське та Лупареве. Завдав авіаудару поблизу Князівки.
Посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України
1️⃣ Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях
2️⃣ Якщо жодна зі сторін не матиме змоги просуватися і війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін та наслідками для світової економіки
3️⃣ Третій сценарій, який вважають найменш ймовірним — Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій
За перші 100 днів загарбницької війни в Україні Росія витратила більшу частину свого військового потенціалу, тому через кілька місяців їй доведеться уповільнювати наступ, крім того, в країні-агресорі можлива загальна мобілізація. - Bloomberg
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 15 червня орієнтовно склали:
Ситуація в регіонах станом на 8:00
На Дніпропетровщині ворог обстріляв з "Ураганів" Апостолівську громаду. Житлові квартали. Попередньо, четверо людей загинуло, одну людину поранено. У Новомосковському районі – два ракетні удари, без постраждалих.
Харків: ніч із тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Загалом за добу по області 6 поранених через обстріли.
Луганщина: штурмові дії у Сєвєродонецьку. У Лисичанську окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі Склозаводу.
У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані поблизу. За добу – 8 поранених серед цивільних.
Донеччина: бойові дії та обстріли населених пунктів російськими окупаційними військами не припиняються. Застосовується стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч".
Область залишається без газу і частково – без води й електрики. Загинуло двоє, поранено троє цивільних.
Миколаївщина: російські війська обстрілювали населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району.
Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Херсонщина: весь день жителі області повідомляли про численні вибухи та обстріли, зокрема, критична ситуація на всій території Бериславського та деяких населених пунктах Каховського районів.
Відносно спокійно ніч минула на Сумщині, Чернігівщині та в інших регіонах України.
Доброго ранку!
Головні новини ночі, які ви могли пропустити:
- британська розвідка заявляє, що російські сили за місяць важких боїв за Сєвєродонецьк взяли під контроль більшу частину міста, натомість українські захисники утримують промзону
- українська армія відбила наступ росіян на Новопавлівському і Бахмутському напрямках й змусила їх відступити на раніше зайняті позиції
- росіяни вдарили "Ураганами" по місті Апостолове Дніпропетровської області – черверо людей загинули
- посадовці та аналітики у країнах Заходу розглядають три основні сценарії, як далі може розвиватися війна Росії проти України: 1) Росія зможе поступово захоплювати нові і нові території у Луганській і Донецькій областях; 2) війна тягнутиметься у позиційній фазі місяцями чи навіть роками, з великими втратами для обох сторін; 3) Росія скоригує свої цілі, заявить, що нібито досягла того, чого збиралася, і спробує підготувати грунт для завершення бойових дій.