Російські ракети по всій Україні. Події 123 дня війни ОНЛАЙН
123 день українська армія захищається від навали російських окупантів.
Найгарячішими точками фронту з кінця травня лишаються Луганщина та Донеччина.
Після відведення підрозділів наших військ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.
Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
Загалом за день росіяни випустили по Сумщині більше 150 снарядів та мін.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Росія сьогодні знову вдарила ракетами по Києву. Рано-вранці. Ракети били й по Миколаївській області, і по Чернігівщині, і по Одесі, і по Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялись і на Харківщині, в Сумській області, і на Донбасі, на півдні нашої держави.
- Частину ракет збито. Але тільки частину. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет.
- Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події.
І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо.
- Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя.
- Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые обеспечивают запуск ракет по Украине, должны понимать: мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары.
Когда ваши ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления. Суд – вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде.
- И отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили – ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше.
13-річна Настя загинула 21 червня у Лисичанську. Дівчинка йшла додому після чергового робочого дня у волонтерському штабі, у неї влучив снаряд. Вона допомагала гуманітарному центру, за що отримувала продуктові набори, завдяки яким виживала— Громадське радіо (@HromadskeRadio) June 26, 2022
Фото: Вікторія Рощина/Громадське радіо pic.twitter.com/ZtR8F1IrhU
📍Харківщина. У Чугуївській громаді через російський обстріл 26 червня загинули двоє мешканців, один дістав поранення.
В окупованій Каховці, що на Херсонщині, невідомі спалили автомобіль колаборантки, так званої "начальниці відділу освіти" Ірини Махньової.
Як пишуть російські пропагандисти, сама жінка не постраждала.
💪 Миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.
Міністр оборони Олексій Резніков:
"Умовою діалогу про відновлення стосунків цивілізованого світу з Росією має стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина та параметри демілітаризації мають бути визначені фахівцями."
Поліцейські опублікували відео, як вмовляли місцевих мешканців на сході евакуюватись. Російські пропагандисти після захоплення Сєвєродонецька почали поширювати тези, мовляв, українські захисники не випускали місцевих і тримали їх у голоді.
Чим має завершитись саміт "Великої сімки"? Дізнався Bloomberg ⬇
Лідери G7 у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.
Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові позиції українських захисників на Херсонщині кількома винищувачами Су-35. На Миколаївщині зранку – "Смерчем".
На території острова Зміїний проводять "активну діяльність" Збройні сили України.
Що відбувається на фронті станом на 18 годину 26 червня – зведення Генштабу:
📢 на Бахмутському напрямку ворог обстрілював українські позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли
📢 на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Українські воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки
📢 на Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки.
Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії
📢 на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій українських військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я.
Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони
📢 на Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.
📢 на Волинському та Поліському напрямках, на території республіки Білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.
📢 на Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.
📢 на Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав
📢 на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.
За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов
📢 триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.
📢 на тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити так звані "фільтраційні" заходи стосовно місцевих жителів. На блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.
У Генштабі також повідомляють, що у звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.
Перший заступник Мінагро Тарас Висоцький: від початку широкомасштабного вторгнення, Росія вже вивезла з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Журналіст Юрій Бутусов опублікував останнє інтерв'ю бійця батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії Семена Обломея, який загинув за кілька днів до виходу батальйону з Сєвєродонецька на Луганщині
Семену тільки-но виповнилося 22 роки, за 12 днів до загибелі він одружився.
28-30 червня в Мадриді пройде саміті НАТО. Про що говоритимуть члени Альянсу – дізналось El Pais ⬇
- Планують ухвалити рішення про рекордне з часів Холодної війни збільшення контингенту на сході.
- Переосмислять відносин із Росією та Китаєм. Зокрема, пропонується назвати Росію "прямою і безпосередньою загрозою Альянсу", а Китай – "довготривалим геостратегічним і системним викликом".
- Мета зустрічі – показати Росії, що НАТО готове до реагування на будь-які агресивні дії проти своїх членів.
Вибухи в Одесі – це робота української ППО. Захисники збили дві ракети.
26 червня – День кримськотатарського прапору. Киримли всього світу заспівали пісню про рідний Крим та його повернення в Україну. Серед співаків – офіцер Збройних Сил України, соліст Ансамблю пісні і танцю ЗСУ Ісмаїл Куртумеров.
❗В Одесі також чули вибух.
У так званій ЛНР заявили, що до 70 українських бійців, які перебували на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, потрапили в полон.
Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.
Під час другої хвилі ракетних ударів 26 червня російські війська поцілили по Чернігівщині (Десна) та Черкащині.
Двічі по кожній області.
Ракети класу Х22 були запущені з території Білорусі літаками Ту22 М3.
У Києві продовжують розбирати завали 9-поверхівки, у яку ранком прилетіла російська ракета.
В Одесі пролунав сильний вибух!!!
За кілька хвилин до цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Bloomberg повідомляє, що Росія ось-ось може потрапити в дефолт.
Мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов заявив, що окупанти викрадають місцевих жителів заради вимагання грошей.
Стандартна такса за звільнення ув’язненого – 50 тисяч гривень.
У Грузію привезли тіло загиблого добровольця Алуди Звіадаурі, який поїхав воювати за Україну і загинув під Лисичанськом.
Звіадаурі було 42 роки. За неофіційною інформацією, він воював у лавах чеченського батальйону і загинув у бою під Лисичанськом, допомагаючи пораненому товаришу вибратися з небезпечної зони.
В аеропорту Тбілісі тіло зустрічали родичі. 26 червня має відбутися панахида й поховальна церемонія з військовими почестями.
7-річну дівчинку, яка постраждала від прильоту російської ракети в багатоповерхівку Києва, лікують в Охматиді.
Медики констатували в неї мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості, її проперували.
Наразі дівчинка у стабільному стані, її життю нічого не загрожує.
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Вранці 26 червня російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією.
Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь, зокрема – військової авіації.
Збройні сили оприлюднили відео, в яких Сили спецоперацій знищили колону техніки росіян, в якій були декілька РСЗВ.
В Україні створили архів війни, за допомогою якого документуватимуть злочини росіян.
До архіву можна надсилати аудіо та відео про війну, які незабаром опублікують у вільному доступі.
Архів створено командою ГО "Докудейз", яка має мережу регіональних партнерів та керівників кіноклубів по всій Україні.
Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.
Російська армія за попередню добу втратила у боях в Україні близько 150 військовослужбовців, 21 танк, 14 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню та 4 безпілотники.
Ранковий обстріл Києва росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 з району Каспійського моря — речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Оновлено о 15:07. Ракети прилетіли в інфраструктурний об’єкт поблизу Черкас – одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.
❗️В Черкасах чутно вибухи — про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець
Вранці в неділю 26 червня російські військові вели мінометний вогонь по двох територіальних громадах Сумської області – спершу по Юнаківській, потім по Шалигінській.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей. На місці дитячого майданчика тепер велика воронка.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
На місці дитячого майданчика тепер велика воронка. pic.twitter.com/osfHMFKD8d
Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.
На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.
За словами Геращенка, загинув чоловік.
Його жінку зараз дістати з-під завалів. Раніше рятувальники винесли з будинків їхню 8-річну дитину, вона в лікарні.
Геращенко наголошує, що 36-річна жінка під завалами - громадянка Росії.
З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20
Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
🛡Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на атаках Лисичанська — останнього міста Луганської області, яке перебуває під контролем України — голова ОВА Гайдай
Семирічна дівчинка, яку дістали з-під завалів зруйнованого окупантами будинку у Києві
Наслідки влучання ракети в багатоповерхівку.
Світлини - УП
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині, Київщині.
Київська область: ніч пройшла спокійно. Вранці спрацювала ППО — збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.
Сумщина: ніч минула тихо. Вчора росіяни пустили 6 ракет з вертольотів, які не перетинали наш державний кордон.
Потрапляння по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади: школа, клуб, бібліотека, лікарня.
Рівненьска: напередодні ввечері о 19:20 було завдано два ракетні удари по об‘єктах цивільної інфтраструктури. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка. Тут зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ. Загинуло троє осіб. Двоє у важкому стані. Четверо - легкі ушкодження.
Триває розчищення місця ракетного удару рятувальниками.
Чернігівщина: вчора ввечері — обстріли з міномету території біля с.Грем’яч (Новгород-Сіверський район). Вночі — обстріли території між селами Леонівка та Галаганівка (Новгород-Сіверський район), обстріл позицій у районі села Гірськ (Корюківський район).
Харків: вчора з вечора окупанти наносили удари по північних районах Харкова. Один із снярядів влучив у житловий будинок, попередньо — двоє поранених. Горіли автомобілі, господарчі та складські будівлі.
Пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні. Постраждалих немає.
По області загалом протягом доби через обстріли росіян поранені 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві, Богодухівський район.
Окупанти наносили удари по Харківьскому, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах області.
Луганщина: авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Дуже багато руйнувань. Зруйновано телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки, зокрема, будівлю СБУ тощо.
За добу — одна людина загинула, одна — поранена.
Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, крилата ракета 9М727, РСЗВ "Град", "Ураган" — усе це ворог застосовує як по позиціям українських оборонців, так і по населеним пунктам області. У Авдіївці був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод, район залізничного вокзалу, школа, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор); у с. Маяки — школа; у Слов’янську, с. Первомайське і смт. Нью-Йорк — житловий сектор.
Загинуло троє, поранено двоє цивільних.
Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Баштанський район: з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: жителі області чули постріли та вибухи. Знову внаслідок боїв страждають населені пункти прикордонних територій. Критична ситуація сьогодні у смт Біла Криниця, що у Великоолександрівській ТГ: знищено багато будинків, пошкоджений елеватор, соціальна та дорожня інфраструктура. Практично всі села, через які проходе річка Інгулець (Калинівська ТГ, с. Давидів Брід та інші), — у тяжкому стані, а узбережжя у багатьох містах заміноване.
Все сильніше місцеві партизани дають прочуханки окупантам, а після останніх подій місцеві "керівники" посилили власну охорону.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках діяльність Збройних Сил Білорусь без змін. Зберігається загроза ракетних обстрілів.
На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією наших позицій у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.
На Слов’янському напрямку Росія зосереджувала основні зусилля на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка.
Здійснила вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.
Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.
На Краматорському напрямку активних дій загарбники не вели. Здійснювали вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ведуть бойові дії та здійснюють систематичний вогневий вплив, щоб скувати наші війська та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.
Здійснювали обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.
На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснюють вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.
В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Деталі про наслідки ворожого обстрілу в столиці
Вранці у Києві було чути прольот ракет і 4 вибухи. Росіяни влучили у Шевченківському районі.
Через обстріл почалась пожежа у 9-поверхівці, частково зруйновані 3 останні поверхи. За попередніми даними, є постраждалі.
Водночас, над Київською областю українські захисники збили одну ракету.
У Києві близько 6:20 пролунали вибухи.
Добрий ранок, українці!
Важливі новини, які ви могли пропустити:
- Лідери країн "Групи семи" попередньо узгодили застосувати ембарґо на російське золото.
- Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".
- В свою чергу Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.