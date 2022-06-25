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Росія запустила 48 ракет за ніч. 122 день війни. ОНЛАЙН

"Українська правда"Субота, 25 червня 2022, 09:15

122 день українська армія захищається від навали російських окупантів. 

Найгарячішими точками фронту з кінця травня лишаються Луганщина та Донеччина.

24 червня з'явилася неофіційна інформація про вихід українських військових з Сєвєродонецька, який потенційно могли взяли в облогу росіяни. Джерела УП підтверджують вихід Нацгвардії з цього міста.

Наступими цілями окупантів аналітики називають Лисичанськ, що розташований менш ніж зе 10 кілометрів від Сєвєродонецька, і Слов'янськ. 

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.

Хроніку попереднього воєнного дня читайте тут

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17:36

У Міноборони розкритикували те, що в соцмережах обговорюють відступ ЗСУ із Сєвєродонецька. Пояснюють: це забирає у захисників дорогоцінний час.

 
17:32

📍Харків. Росіяни обстрілом пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів".

Радіаційний фон в експериментальній залі в межах норми. 

Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.

17:23

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР."

Нове перехоплення розмов окупантів: росіянин розповів співвітчизнику по телефону, що з 80 людей підрозділу окупаційних військ РФ після боїв на Харківщині залишилося шестеро.

16:47

16:20

Українські воїни повертаються з лінії фронту у Сєвєродонецьку

16:03

У тимчасово окупованому Сватовому Луганській області мешканці чули вибухи. Це можуть бути вибухи на військових складах.

16:00

15:54

❗Держспецзв’язку попереджає:

Ворожі хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій. Надсилають електронні листи із темою "Безоплатна первинна правова допомога". Відправник – ймовірно, скомпрометована електронна адреса в домені gov.ua.

Всередині листів є вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar". Відкриття архіву призводить до завантаження та запуску шкідливої програми.

15:47

15:15

Після виснажливих суботніх ракетних ударів окупанти проводили дорозвідку безпілотником. Але українські захисники збили ворожий БПЛА.

14:56

І знову російські атаки на українське прикордоння.

14:49

Росія: погрожує і шантажує Молдову за наміри приєднатись до санкцій

Україна:

14:41

Російський патріарх Кіріл, який підтримує путінський режим, упав, коли освячував черговий храм. Але сказав, що "це нічого не значить".

"Просто підлога прекрасна, в неї виглядати можна, така вона блискуча і гладка. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився. Але з Божої милості, без жодних наслідків."

14:19

Ворог дещо змінює тактику на білоруському напрямку.

Росія відновила пуски "Іскандерів" з території свого союзника. А також вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору Білорусі.

13:48

В "Укрпошті" створили ще одну патріотичну марку під назвою "Українська мрія", присвячену однойменному літаку – вона вийде 28 червня, а до неї – конверт та листівка.

13:27

Міністр оборони Олексій Резніков: російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан ЗСУ.

12:42

Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро грантового фінансування 💰

12:12

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як американські M142 HIMARS працюють на благо України ❤️‍🔥

12:00

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що окупанти в Херсоні проводять так звану інвентарізацію квартир, щоб заселитися в чужі помешкання.

Зокрема тих, хто виїхав з міста після окупації.

Соболевський закликав жителів не надавати росіянам жодної інформації.

11:37

Дуже щемке відео про 21-річного Семена Обломея, бійця батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії, який загинув, захищаючи Україну в Сєвєродонецьку 💔

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Допис, поширений MAX BOVCHALIUK (@maxbovchaliuk)

11:22

На виїзді з тимчасово окупованого Херсона окупанти жорстоко побили 70-річну журналістку, волонтерку Тетяну Антонюк.

За словами медиків із Львова, де наразі лікується жінка, Тетяні зламали хребет через відмову віддати український паспорт.

 

10:54

"Складно робити портрет людини, яку вже так багато разів фотографували, і яка вже стільки разів з'являлася на обкладинках. І коли в тебе є на це 120 секунд".

Незвичний портрет президента Володимира Зеленського вд української фотографки Юлії Кочеткової.

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Допис, поширений Julia Kochetova (@seameer)

10:37

Станом на 122 день війни Росія втратила вже приблизно 34 700 своїх вояків в Україні.

 
10:20

Що відбувається на фронті на ранок 25 червня – 122 дня війни:

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України. 

🟩 на Волинському та Поліському напрямках – без змін

🟧 на Сіверському напрямку росіяни обстріляли українські позиції в районах Бучки Чернігівської області (крайня північ області, під кордоном з РФ) та Бояро-Лежачі на Сумщині (біля кордону з РФ)

🟧 на Харківському напрямку противник утримує раніше зайняті позиції, обстріляв елементи інфраструктури в районах Харкова та В’ялівського водосховища

Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди (північ Харківщини) наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське (південь області, ближче до Ізюма)

🟧 на Слов’янському напрямку противник зосереджений на наступі в напрямку Довгенького та Долини. Ворог обстріляв українські позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке-Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.

 

🟧 на Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні рубежів і перегрупуванні військ

🟧 на Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки

 

🟥 на Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівку. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня. 

 

З метою витіснення українських підрозділів ворог вів штурмові дії в районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового.

🟥 на Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка-Покровське

 

Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине-Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти-Вершина ворог просунувся на один кілометр.

🟧 з метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата-Костянтинівка, вів бій у напрямку Василівка-Кам’янка – українські захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив

🟧 на Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежі.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля

🟧 В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр". 

09:40

А ось і наслідки всіх нічних тривог по Україні:

  • Львівщина: окупанти влучили чотирма ракетами по Яворівському району, ще дві ракети були збиті. Внаслідок ракетного удару є 4 поранених, один середньої важкості, троє – легкої, госпіталізовані
  • Житомирщина: окупанти вдарили 24 ракетами по регіону (❗) За словами міського голови Сергія Сухомлина, ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Вони летіли по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Питання жертв Сухомлин не коментує
  • Чернігівщина: масовий ракетний удар на 20 ракетпо селищу Десна. Є руйнування інфраструктури, попередьно жертв немає, інформація уточнюється.
09:16

Доброго ранку 🇺🇦

Що відбувалося в Україні та світі, поки ми спали:

  • у Міноборони США схвалили виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області (зазначимо, що офіційної інформації щодо виходу ЗСУ з Сєвєродонецька з українського боку не було)
  • росіяни знову обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині
  • за прогнозами Інститут дослідження війни (США), росіяни віддадуть перевагу тому, щоб оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.
Теми: війна
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