Росія запустила 48 ракет за ніч. 122 день війни. ОНЛАЙН
122 день українська армія захищається від навали російських окупантів.
Найгарячішими точками фронту з кінця травня лишаються Луганщина та Донеччина.
24 червня з'явилася неофіційна інформація про вихід українських військових з Сєвєродонецька, який потенційно могли взяли в облогу росіяни. Джерела УП підтверджують вихід Нацгвардії з цього міста.
Наступими цілями окупантів аналітики називають Лисичанськ, що розташований менш ніж зе 10 кілометрів від Сєвєродонецька, і Слов'янськ.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
На цьому ми завершуємо наш онлайн. Побачимось зранку!
Дякуємо усім захисникам, які оберігають наш сон.
На добраніч!
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що її країна робить усе можливе задля звільнення британських бійців, котрі потрапили у російський полон.
Американські журналісти дізналися зі своїх джерел, що спецагенти ЦРУ в Києві передають українському керівництву чутливу інформацію західних шпигунів, а по всій Україні діє підпільна мережа спецпризначенців із різних країн НАТО.
Російські ракети влучили в СТО з мийкою та автосервіс у Сарнах на Рівненщині, повідомив голова Рівненської ОВА Коваль. На місці працюють екстрені служби.
Відео: Telegram / Віталій Коваль.
Президент Володимир Зеленський вважає, що 45 російських ракет, які випустила Росія 25 червня по Україні, доводять, що санкцій у світі проти Росії не достатньо.
💥 Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що російські окупанти завдали двох ракетних ударів по об'єкту цивільної інфраструктури у місті Сарни - 3 загиблих, 4 поранених.
Група американських законодавців презентувала проект резолюції, якою США визнають російські військові злочини в Україні геноцидом.
Лідери країн "Групи семи" на саміті погодили застосувати ембарґо на російське золото.
Розвідники сил спецоперацій України показали, як знищили ворожу колону росіян в Донецькій області.
⚔️ Заступниця міністра оборони Ганна Маляр жорстко розкритикувала обговрення в соцмережах виведення підрозділів Збройних сил України із Сєвєродонецька, бо це зірвало плани командування.
Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що депортованих українців, котрі зможуть дійти до кордону із Україною, будуть пропускати і без документів.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".
😔 Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90%
💥 У тимчасово окупованому Сватовому Луганської області мешканці чули вибухи, цитує їх голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Керівник Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк розповів, що місто повністю під окупацією Росії і окупанти уже призначили свого "коменданта".
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.
Оперативне командування "Південь":
"Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони.
Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення."
У Міноборони розкритикували те, що в соцмережах обговорюють відступ ЗСУ із Сєвєродонецька. Пояснюють: це забирає у захисників дорогоцінний час.
📍Харків. Росіяни обстрілом пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів".
Радіаційний фон в експериментальній залі в межах норми.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.
"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР."
Нове перехоплення розмов окупантів: росіянин розповів співвітчизнику по телефону, що з 80 людей підрозділу окупаційних військ РФ після боїв на Харківщині залишилося шестеро.
Українські воїни повертаються з лінії фронту у Сєвєродонецьку
The #Ukrainian soldiers on their way back from the frontline in Sievierodonetsk. Their looks are eloquent.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 25, 2022
📸 Johanna Maria Fritz#StandWithUkraine️ #ArmUkraineNow pic.twitter.com/h2iAVJCR2N
У тимчасово окупованому Сватовому Луганській області мешканці чули вибухи. Це можуть бути вибухи на військових складах.
❗Держспецзв’язку попереджає:
Ворожі хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій. Надсилають електронні листи із темою "Безоплатна первинна правова допомога". Відправник – ймовірно, скомпрометована електронна адреса в домені gov.ua.
Всередині листів є вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar". Відкриття архіву призводить до завантаження та запуску шкідливої програми.
48 російських крилатих ракет. Протягом ночі. По всій території України. Винятково по цивільних об'єктах… Росія все ще намагається залякати Україну, викликати панічні настрої та змусити боятися Z-монстрів… Україна все знає, до всього готова й обов’язково за все зло покарає…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022
Після виснажливих суботніх ракетних ударів окупанти проводили дорозвідку безпілотником. Але українські захисники збили ворожий БПЛА.
І знову російські атаки на українське прикордоння.
Росія: погрожує і шантажує Молдову за наміри приєднатись до санкцій
Україна:
Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви. Погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. Це лише свідчить про слабкість Росії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 25, 2022
Російський патріарх Кіріл, який підтримує путінський режим, упав, коли освячував черговий храм. Але сказав, що "це нічого не значить".
"Просто підлога прекрасна, в неї виглядати можна, така вона блискуча і гладка. Але коли на неї падає вода, навіть свята, працюють закони фізики. Цією прекрасною підлогою я так невдало прокотився. Але з Божої милості, без жодних наслідків."
Ворог дещо змінює тактику на білоруському напрямку.
Росія відновила пуски "Іскандерів" з території свого союзника. А також вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору Білорусі.
В "Укрпошті" створили ще одну патріотичну марку під назвою "Українська мрія", присвячену однойменному літаку – вона вийде 28 червня, а до неї – конверт та листівка.
Міністр оборони Олексій Резніков: російська армія випускає до тисячі снарядів кожної години, аби придушити психологічний стан ЗСУ.
Німеччина надасть Україні 1 мільярд євро грантового фінансування 💰
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, як американські M142 HIMARS працюють на благо України ❤️🔥
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що окупанти в Херсоні проводять так звану інвентарізацію квартир, щоб заселитися в чужі помешкання.
Зокрема тих, хто виїхав з міста після окупації.
Соболевський закликав жителів не надавати росіянам жодної інформації.
Дуже щемке відео про 21-річного Семена Обломея, бійця батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії, який загинув, захищаючи Україну в Сєвєродонецьку 💔
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На виїзді з тимчасово окупованого Херсона окупанти жорстоко побили 70-річну журналістку, волонтерку Тетяну Антонюк.
За словами медиків із Львова, де наразі лікується жінка, Тетяні зламали хребет через відмову віддати український паспорт.
"Складно робити портрет людини, яку вже так багато разів фотографували, і яка вже стільки разів з'являлася на обкладинках. І коли в тебе є на це 120 секунд".
Незвичний портрет президента Володимира Зеленського вд української фотографки Юлії Кочеткової.
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Станом на 122 день війни Росія втратила вже приблизно 34 700 своїх вояків в Україні.
Що відбувається на фронті на ранок 25 червня – 122 дня війни:
Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по військових та критичних об’єктах цивільної інфраструктури на території України.
🟩 на Волинському та Поліському напрямках – без змін
🟧 на Сіверському напрямку росіяни обстріляли українські позиції в районах Бучки Чернігівської області (крайня північ області, під кордоном з РФ) та Бояро-Лежачі на Сумщині (біля кордону з РФ)
🟧 на Харківському напрямку противник утримує раніше зайняті позиції, обстріляв елементи інфраструктури в районах Харкова та В’ялівського водосховища
Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди (північ Харківщини) наші воїни рішуче придушили. Противник відійшов. Завдав авіаудару з вертольотів Ка-52 в районі населеного пункту Явірське (південь області, ближче до Ізюма)
🟧 на Слов’янському напрямку противник зосереджений на наступі в напрямку Довгенького та Долини. Ворог обстріляв українські позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке-Мазанівка, бій триває. Завдав авіаудару неподалік Дібровного.
🟧 на Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні рубежів і перегрупуванні військ
🟧 на Краматорському напрямку активних дій не вів. Здійснював вогневе ураження наших підрозділів із мінометів та реактивної артилерії у районах Райгородка і Стародубівки
🟥 на Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівку. Завдали авіаудару в районі Лисичанська, намагалися блокувати місто з півдня.
З метою витіснення українських підрозділів ворог вів штурмові дії в районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового.
🟥 на Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка-Покровське
Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине-Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти-Вершина ворог просунувся на один кілометр.
🟧 з метою сприяння діям угруповання на напрямку зосередження основних зусиль, окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках вести сковуючі дії та утримувати зайняті рубежі. На Запорізькому напрямку – ведуть оборону.
Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата-Костянтинівка, вів бій у напрямку Василівка-Кам’янка – українські захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив
🟧 на Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежі.
Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку БпЛА в районі населеного пункту Старосілля
🟧 В акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування "Калібр".
А ось і наслідки всіх нічних тривог по Україні:
- Львівщина: окупанти влучили чотирма ракетами по Яворівському району, ще дві ракети були збиті. Внаслідок ракетного удару є 4 поранених, один середньої важкості, троє – легкої, госпіталізовані
- Житомирщина: окупанти вдарили 24 ракетами по регіону (❗) За словами міського голови Сергія Сухомлина, ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Вони летіли по військових частинах і по об'єктах навколо Житомира. Питання жертв Сухомлин не коментує
- Чернігівщина: масовий ракетний удар на 20 ракет❗по селищу Десна. Є руйнування інфраструктури, попередьно жертв немає, інформація уточнюється.
Доброго ранку 🇺🇦
Що відбувалося в Україні та світі, поки ми спали:
- у Міноборони США схвалили виведення військ з Сєвєродонецька у Луганській області (зазначимо, що офіційної інформації щодо виходу ЗСУ з Сєвєродонецька з українського боку не було)
- росіяни знову обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині
- за прогнозами Інститут дослідження війни (США), росіяни віддадуть перевагу тому, щоб оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.