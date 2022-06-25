Росія запустила 48 ракет за ніч. 122 день війни. ОНЛАЙН

122 день українська армія захищається від навали російських окупантів.

Найгарячішими точками фронту з кінця травня лишаються Луганщина та Донеччина.

24 червня з'явилася неофіційна інформація про вихід українських військових з Сєвєродонецька, який потенційно могли взяли в облогу росіяни. Джерела УП підтверджують вихід Нацгвардії з цього міста.

Наступими цілями окупантів аналітики називають Лисичанськ, що розташований менш ніж зе 10 кілометрів від Сєвєродонецька, і Слов'янськ.

УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.