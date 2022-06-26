09:14

Ситуація в регіонах станом на 8.00



Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині, Київщині.



Київська область: ніч пройшла спокійно. Вранці спрацювала ППО — збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.



Сумщина: ніч минула тихо. Вчора росіяни пустили 6 ракет з вертольотів, які не перетинали наш державний кордон.

Потрапляння по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади: школа, клуб, бібліотека, лікарня.



Рівненьска: напередодні ввечері о 19:20 було завдано два ракетні удари по об‘єктах цивільної інфтраструктури. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка. Тут зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ. Загинуло троє осіб. Двоє у важкому стані. Четверо - легкі ушкодження.

Триває розчищення місця ракетного удару рятувальниками.



Чернігівщина: вчора ввечері — обстріли з міномету території біля с.Грем’яч (Новгород-Сіверський район). Вночі — обстріли території між селами Леонівка та Галаганівка (Новгород-Сіверський район), обстріл позицій у районі села Гірськ (Корюківський район).



Харків: вчора з вечора окупанти наносили удари по північних районах Харкова. Один із снярядів влучив у житловий будинок, попередньо — двоє поранених. Горіли автомобілі, господарчі та складські будівлі.

Пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні. Постраждалих немає.

По області загалом протягом доби через обстріли росіян поранені 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві, Богодухівський район.

Окупанти наносили удари по Харківьскому, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах області.



Луганщина: авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Дуже багато руйнувань. Зруйновано телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки, зокрема, будівлю СБУ тощо.

За добу — одна людина загинула, одна — поранена.



Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, крилата ракета 9М727, РСЗВ "Град", "Ураган" — усе це ворог застосовує як по позиціям українських оборонців, так і по населеним пунктам області. У Авдіївці був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод, район залізничного вокзалу, школа, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор); у с. Маяки — школа; у Слов’янську, с. Первомайське і смт. Нью-Йорк — житловий сектор.

Загинуло троє, поранено двоє цивільних.



Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

Баштанський район: з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Херсонщина: жителі області чули постріли та вибухи. Знову внаслідок боїв страждають населені пункти прикордонних територій. Критична ситуація сьогодні у смт Біла Криниця, що у Великоолександрівській ТГ: знищено багато будинків, пошкоджений елеватор, соціальна та дорожня інфраструктура. Практично всі села, через які проходе річка Інгулець (Калинівська ТГ, с. Давидів Брід та інші), — у тяжкому стані, а узбережжя у багатьох містах заміноване.

Все сильніше місцеві партизани дають прочуханки окупантам, а після останніх подій місцеві "керівники" посилили власну охорону.