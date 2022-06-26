Российские ракеты в Киеве. События 123 дня войны ОНЛАЙН
123 день українська армія захищається від навали російських окупантів.
Найгарячішими точками фронту з кінця травня лишаються Луганщина та Донеччина.
Після відведення підрозділів наших військ окупанти закріплюються в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Сиротине, Воронове та Борівське.
Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.
УП стежить за всіма подіями війни в цьому текстовому онлайні.
Перший заступник Мінагро Тарас Висоцький: від початку широкомасштабного вторгнення, Росія вже вивезла з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.
Журналіст Юрій Бутусов опублікував останнє інтерв'ю бійця батальйону "Свобода" у складі Нацгвардії Семена Обломея, який загинув за кілька днів до виходу батальйону з Сєвєродонецька на Луганщині
Семену тільки-но виповнилося 22 роки, за 12 днів до загибелі він одружився.
28-30 червня в Мадриді пройде саміті НАТО. Про що говоритимуть члени Альянсу – дізналось El Pais ⬇
- Планують ухвалити рішення про рекордне з часів Холодної війни збільшення контингенту на сході.
- Переосмислять відносин із Росією та Китаєм. Зокрема, пропонується назвати Росію "прямою і безпосередньою загрозою Альянсу", а Китай – "довготривалим геостратегічним і системним викликом".
- Мета зустрічі – показати Росії, що НАТО готове до реагування на будь-які агресивні дії проти своїх членів.
Вибухи в Одесі – це робота української ППО. Захисники збили дві ракети.
26 червня – День кримськотатарського прапору. Киримли всього світу заспівали пісню про рідний Крим та його повернення в Україну. Серед співаків – офіцер Збройних Сил України, соліст Ансамблю пісні і танцю ЗСУ Ісмаїл Куртумеров.
❗В Одесі також чули вибух.
У так званій ЛНР заявили, що до 70 українських бійців, які перебували на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку, потрапили в полон.
Українська сторона наразі не коментувала цю заяву.
Під час другої хвилі ракетних ударів 26 червня російські війська поцілили по Чернігівщині (Десна) та Черкащині.
Двічі по кожній області.
Ракети класу Х22 були запущені з території Білорусі літаками Ту22 М3.
У Києві продовжують розбирати завали 9-поверхівки, у яку ранком прилетіла російська ракета.
В Одесі пролунав сильний вибух!!!
За кілька хвилин до цього в місті оголосили повітряну тривогу.
Bloomberg повідомляє, що Росія ось-ось може потрапити в дефолт.
Мер тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов заявив, що окупанти викрадають місцевих жителів заради вимагання грошей.
Стандартна такса за звільнення ув’язненого – 50 тисяч гривень.
У Грузію привезли тіло загиблого добровольця Алуди Звіадаурі, який поїхав воювати за Україну і загинув під Лисичанськом.
Звіадаурі було 42 роки. За неофіційною інформацією, він воював у лавах чеченського батальйону і загинув у бою під Лисичанськом, допомагаючи пораненому товаришу вибратися з небезпечної зони.
В аеропорту Тбілісі тіло зустрічали родичі. 26 червня має відбутися панахида й поховальна церемонія з військовими почестями.
7-річну дівчинку, яка постраждала від прильоту російської ракети в багатоповерхівку Києва, лікують в Охматиді.
Медики констатували в неї мінно-вибухові травми середнього ступеня тяжкості, її проперували.
Наразі дівчинка у стабільному стані, її життю нічого не загрожує.
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Вранці 26 червня російська ракета пролетіла критично низько над Південноукраїнською атомною електростанцією.
Військова розвідка України заявляє, що Російська Федерація знову збільшує свою військову присутність у Республіці Білорусь, зокрема – військової авіації.
Збройні сили оприлюднили відео, в яких Сили спецоперацій знищили колону техніки росіян, в якій були декілька РСЗВ.
В Україні створили архів війни, за допомогою якого документуватимуть злочини росіян.
До архіву можна надсилати аудіо та відео про війну, які незабаром опублікують у вільному доступі.
Архів створено командою ГО "Докудейз", яка має мережу регіональних партнерів та керівників кіноклубів по всій Україні.
Російські війська накопичують сили у Слов’янському напрямку, спробують повторити сценарій Маріуполя та Сєвєродонецька, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Проте ЗСУ вже готові їх тут зустріти.
Російська армія за попередню добу втратила у боях в Україні близько 150 військовослужбовців, 21 танк, 14 бойових броньованих машин, 2 реактивних системи залпового вогню та 4 безпілотники.
Ранковий обстріл Києва росіяни вели з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101 з району Каспійського моря — речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Оновлено о 15:07. Ракети прилетіли в інфраструктурний об’єкт поблизу Черкас – одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.
❗️В Черкасах чутно вибухи — про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець
Вранці в неділю 26 червня російські військові вели мінометний вогонь по двох територіальних громадах Сумської області – спершу по Юнаківській, потім по Шалигінській.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей. На місці дитячого майданчика тепер велика воронка.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
На місці дитячого майданчика тепер велика воронка. pic.twitter.com/osfHMFKD8d
Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.
На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.
Внаслідок ракетного удару по Києву загинула щонайменше одна людина.
За словами Геращенка, загинув чоловік.
Його жінку зараз дістати з-під завалів. Раніше рятувальники винесли з будинків їхню 8-річну дитину, вона в лікарні.
Геращенко наголошує, що 36-річна жінка під завалами - громадянка Росії.
З-під завалів будинку в Києві, який обстріляли росіяни, рятувальники дістали поранену громадянку Росії, уродженку Москви.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022
Її чоловік, громадянин України, загинув. Дочка - також поранена. pic.twitter.com/l0IKqqwy20
Вранці, 26 червня, воїнами повітряного командування "Південь" був виявлений та знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.
🛡Після захоплення Сєвєродонецька російські війська зосередилися на атаках Лисичанська — останнього міста Луганської області, яке перебуває під контролем України — голова ОВА Гайдай
Семирічна дівчинка, яку дістали з-під завалів зруйнованого окупантами будинку у Києві
Наслідки влучання ракети в багатоповерхівку.
Світлини - УП
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Житомирщині, Сумщині, Київщині.
Київська область: ніч пройшла спокійно. Вранці спрацювала ППО — збито одну ракету. Залишки ракети впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає.
Сумщина: ніч минула тихо. Вчора росіяни пустили 6 ракет з вертольотів, які не перетинали наш державний кордон.
Потрапляння по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади: школа, клуб, бібліотека, лікарня.
Рівненьска: напередодні ввечері о 19:20 було завдано два ракетні удари по об‘єктах цивільної інфтраструктури. Зруйновані СТО, мийка та авторозборка. Тут зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ. Загинуло троє осіб. Двоє у важкому стані. Четверо - легкі ушкодження.
Триває розчищення місця ракетного удару рятувальниками.
Чернігівщина: вчора ввечері — обстріли з міномету території біля с.Грем’яч (Новгород-Сіверський район). Вночі — обстріли території між селами Леонівка та Галаганівка (Новгород-Сіверський район), обстріл позицій у районі села Гірськ (Корюківський район).
Харків: вчора з вечора окупанти наносили удари по північних районах Харкова. Один із снярядів влучив у житловий будинок, попередньо — двоє поранених. Горіли автомобілі, господарчі та складські будівлі.
Пошкоджень зазнав медзаклад у 602-му мікрорайоні. Постраждалих немає.
По області загалом протягом доби через обстріли росіян поранені 7 осіб. Одна людина загинула в Золочеві, Богодухівський район.
Окупанти наносили удари по Харківьскому, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському районах області.
Луганщина: авіаудари завдано по Лисичанську, а також в районі Білої Гори. Дуже багато руйнувань. Зруйновано телевізійну вежу, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в житлові та адміністративні будинки, зокрема, будівлю СБУ тощо.
За добу — одна людина загинула, одна — поранена.
Донеччина: стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, крилата ракета 9М727, РСЗВ "Град", "Ураган" — усе це ворог застосовує як по позиціям українських оборонців, так і по населеним пунктам області. У Авдіївці був обстріляний Авдіївський коксохімічний завод, район залізничного вокзалу, школа, гаражний кооператив, футбольний стадіон, трансформатор); у с. Маяки — школа; у Слов’янську, с. Первомайське і смт. Нью-Йорк — житловий сектор.
Загинуло троє, поранено двоє цивільних.
Миколаївщина: зранку у Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.
У Миколаївському районі вчора ввечері внаслідок потрапляння боєприпасів, їх уламків у с. Шевченкове Шевченківської громади виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Баштанський район: з 23:30 до 05:00 були обстріли поза межами населених пунктів, влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: жителі області чули постріли та вибухи. Знову внаслідок боїв страждають населені пункти прикордонних територій. Критична ситуація сьогодні у смт Біла Криниця, що у Великоолександрівській ТГ: знищено багато будинків, пошкоджений елеватор, соціальна та дорожня інфраструктура. Практично всі села, через які проходе річка Інгулець (Калинівська ТГ, с. Давидів Брід та інші), — у тяжкому стані, а узбережжя у багатьох містах заміноване.
Все сильніше місцеві партизани дають прочуханки окупантам, а після останніх подій місцеві "керівники" посилили власну охорону.
Що відбувається на фронті? Зведення Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках діяльність Збройних Сил Білорусь без змін. Зберігається загроза ракетних обстрілів.
На Сіверському напрямку агресор здійснив вогневе ураження артилерією наших позицій у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
На Харківському напрямку противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Уди, Харків, Базаліївка, Руські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів, Кутузівка, Рубіжне, Дементіївка, Чепіль, Світличне, Коробочкіне, Іванівка, Шестакове та Печеніги.
На Слов’янському напрямку Росія зосереджувала основні зусилля на веденні наступу в напрямках населених пунктів Довгеньке та Мазанівка.
Здійснила вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Нова Дмитрівка, Хрестище, Дібрівне, Богородичне, Новопавлівка, Адамівка, Грушуваха, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівка, Веселе та Курулька.
На Донецькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на Лисичанському напрямку та спробах оточення підрозділів Сил оборони в районі Лисичанська.
Здійснював обстріли неподалік Вовчоярівки, Лоскутівки, Білої Гори, Верхньокам’янки, Виїмки, Верхньокам’янського і Золотарівки. Завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.
На Краматорському напрямку активних дій загарбники не вели. Здійснювали вогневе ураження із ствольної артилерії в районах населених пунктів Маяки, Пискунівка, Сіверськ.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ведуть бойові дії та здійснюють систематичний вогневий вплив, щоб скувати наші війська та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.
Здійснювали обстріли із танків та ствольної артилерії в районах населених пунктів Керамік, Красногорівка, Сєверне, Водяне, Опитне, Уманське, Тоненьке, Карлівка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Павлівка, Шевченко, Пречистівка, Золота Нива, Комар, Новосілка, Велика Новосілка, Володимірівка, Гуляйпільське, Білогір’я, Новопіль, Червоне, Зелене Поле, Гуляйполе та Малинівка.
На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та здійснюють вогневий вплив на наші підрозділи з метою недопущення перегрупування військ. Наша авіація завдавала ударів по скупченнях ворога. Втрати окупантів уточнюються.
В Акваторії Чорного та Азовського морів основні зусилля корабельне угруповання противника зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
Деталі про наслідки ворожого обстрілу в столиці
Вранці у Києві було чути прольот ракет і 4 вибухи. Росіяни влучили у Шевченківському районі.
Через обстріл почалась пожежа у 9-поверхівці, частково зруйновані 3 останні поверхи. За попередніми даними, є постраждалі.
Водночас, над Київською областю українські захисники збили одну ракету.
У Києві близько 6:20 пролунали вибухи.
Добрий ранок, українці!
Важливі новини, які ви могли пропустити:
- Лідери країн "Групи семи" попередньо узгодили застосувати ембарґо на російське золото.
- Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".
- В свою чергу Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Путін наголосив, що ці ракети можуть мати ядерні боєголовки.