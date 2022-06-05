Війна. День 102. ОНЛАЙН
Триває 102-ий день повномасштабної війни з Росією.
Основними напрямками боїв уже довгий час залишаються Донецька та Луганська області, а також Харків. На сході ворог щодня обстрілює десятки населених пунктів, знищуючи їх.
Регулярно під російські атаки потрапляють Одеса та Миколаїв. У морях окупанти блокують українські порти, перешкоджаючи торгівлі і, фактично, шантажуючи світ.
Читайте хроніку попереднього дня повномасштабної війни в Україні
Російські війська у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. В "Укрзалізниці" кажуть: жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.
4-річна донька рятувальника ДСНС у незвичний спосіб заспівала гімн Українських січових стрільців – пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала вже гімном цієї війни.
Захисники змогли вмовити і без анонсу евакуювати 66 людей із Лисичанська Луганської області. Там зараз – одна з найгарячіших точок фронту. Серед врятованих – 6 дітей.
Голова ОДА Сергій Гайдай: "Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили."
У Миколаєві рятувальники досі гасять масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури. Вона спалахнула ще 4 червня через російський обстріл.
Підтримали біців. Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Вар’яти та Горбунов відвідали один із підрозділів прикордонників і дали концерт.
Це художниця Леся Хоменко і боєць ТрО Максим Роботов. Наразі дівчина у США на художній резиденції, а хлопець – на службі. І вони одружились онлайн.
Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб. Про що в них йдеться?
- Населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тому ФСБ намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.
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Окупанти вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну: недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ; високий рівень пацифізму серед російської молоді; цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників.
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Російські спецслужби вважають, що треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", (використовуючи в тому числі відомий з часів 2014 року посил про "вєжлівих людєй" – ред.) порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.
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Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих "історій успіху" на тимчасово окупованих територіях України та плани з їхньої післявоєнної відбудови.
- ФСБ вимагає відключити на них мовлення всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території.
Повністю методичку читайте тут.
❗Бойовики на Донеччыни хочуть розстріляти трьох полонених іноземців.
Окупанты викрали та "судитимуть" громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Хілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма. Їм світить так звана смертна кара.
Чоловіки, за словами бойовиків, "за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у "ДНР".
"Українська правда" поговорила з дружиною командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка Катериною. Про що вона розповіла?
❓Що зараз із захисниками "Азовсталі", де вони перебувають:
"Я дізналась з різних джерел, від людей, які там знаходяться поруч із ним (Денисом – УП). Їм вдалося, деяким людям, вийти на зв'язок, і вони сказали, що умови задовільні і всі чекають обміну.
Зараз я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей "Азовсталі" спілкуватися з Червоним хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили умови, які там є.
Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців."
❓Як Денис сприйняв новину, коли захисникам Маріуполя запропонували здати зброю:
"Я впевнена, що керівництво пообіцяло моєму чоловікові, що життя будуть збережені і що керівництво зробить все, щоб контролювати процес перебуття в полоні, контролювати всі ці пункти міжнародної Женевської конвенції.
Звичайно, що це морально важко. Але ми розуміємо, що це був єдиний вихід, екстракцію можна було ще дуже довго чекати й втратити багато бійців. А для Дена, для мого чоловіка, важливо було зберегти особовий склад, важливо зберегти життя."
❓Денис розповідав про останні тижні на "Азовсталі":
"Так, останні тижні я відчувала, що були певні зміни в риториці, в переписці, в спілкуванні. Звичайно, він мені нічого секретного не розповідав, тому що він командир, він ніколи не ділиться певними моментами, завжди дуже сухо зі мною спілкувався на теми, які торкалися саме ситуації на "Азовсталі".
Я дізнавалася з інших джерел про поточну ситуацію, і вже знала, що там кожен день великі втрати. У росіян були вже всі карти на руках, вони знали, хто де знаходиться. І вони працювали на винищення."
Читайте інтерв'ю повністю. Або дивіться відео-версію:
Про будні в окупованому Маріуполі
Диктатор Путін продовжує погрожувати Україні. Так, ніби це не він почав війну.
"Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносяться".
Київ. 5 червня. Хреститель Русі Володимир спостерігає, які ті, хто привласнили ім'я "рускіх", бомблять Київ.
|Фото: Сергей Вэл
⚔️ Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.
Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні
Збройні сили України показали знищення російських складів з пальним, технікою та боєприпасами.
5 червня зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва з акваторії Каспійського моря.
Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais
⚔️ Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил — розвідка Британії.
За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
❗️Вранці російська ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Станом на ранок більше ніж 729 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 262 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 467.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
У Луганській області за останню добу завдано значних руйнувань у Гірському й Лисичанську, а в Сєвєродонецьку, де російська армія продовжує штурмові дії, пошкоджено один із цехів "Азоту". - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Києві з'явився новий патріотичний мурал.
Оперативна інформація від Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ударів з Білорусі. До 11 червня продовжили перевірку готовності підрозділів ЗС Білорусі.
На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії об’єкти інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.
Для уточнення розташування наших позицій ворог провів повітряну розвідку БпЛА у Сумській та Чернігівській областях.
На Харківському напрямку вороги зосереджують основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу Харкова.
Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.
На Слов’янському напрямку ворог перегрупував війська. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.
На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосередив на наступі для оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.
На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурм у Сєвєродонецьку, контролюють східну частину міста. Крім того, для захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.
На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступу наших військ, противник замінував узбережжя річки Інгулець.
Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".
Оновлено: На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає, одну постраждалу особу госпіталізували
У ніч на 5 червня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, є пошкодження на двох підприємствах. - міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
😡 Вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, повідомив мер Віталій Кличко
У Києві пролунали звуки вибухів. У більшості областей України триває повітряна тривога.
🫣 Російська армія "кидає всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька - Сергій Гайдай
У столиці Австрії з'явилося графіті до 100 днів українського опору.
Доброго рану 🇺🇦
Головні новини ночі:
- За даними американського Інституту вивчення війни, російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.
Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєвєродонецьку
- Крім того, голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай каже, що російська армія "кидає всі свої резерви" на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.
Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.
- Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер припускає: російські шпигуни можуть прослуховувати їхній урядовий квартал.
Розмови в урядовому кварталі в Берліні, які ведуться за допомогою звичайних телекомунікаційних мереж, не захищені від прослуховування російськими шпигунами.