Війна. День 102. ОНЛАЙН
Триває 102-ий день повномасштабної війни з Росією.
Основними напрямками боїв уже довгий час залишаються Донецька та Луганська області, а також Харків. На сході ворог щодня обстрілює десятки населених пунктів, знищуючи їх.
Регулярно під російські атаки потрапляють Одеса та Миколаїв. У морях окупанти блокують українські порти, перешкоджаючи торгівлі і, фактично, шантажуючи світ.
Читайте хроніку попереднього дня повномасштабної війни в Україні
Випускники 134 школи Харкова станцювали вальс на руїнах свого навчального закладу 💔
На випускний прийшла третина школярів, інші перебувають поза Харковом.
"Для мене це жах, особливо, коли я бачив, як школу нищили, я спостерігав за цим весь день. Мій дім за 500 метрів від школи.
Я почув, що почали стріляти й з батьком пішов на другий поверх свого дому. Я відчув страх, осколок пролетів над моїм домом і влучив в дім сусідів. Те, що загарбники полягли тут, — це для мене радісна новина. А сьогодні випускний і я радісний, я випускаюся зі школи", – розповів Суспільному один з випускників Гліб Опашнян.
27 лютого українські захисники знищили на цьому місці близько 30 окупантів.
На цьому ми завершуємо наш онлайн 102 дня війни й повернемося сюди о 5:30.
Спокійної нам усім ночі.
А наскільки ви вірите в перемогу української армії?)
Холодноярівці розповіли проекту Ukrainian Witness про ситуація на Слов'янському напрямку.
Так виглядає Дарницький вагоноремонтний завод у Києві після ранкового ракетного обстрілу.
Фото: Ельдар Сарахман, УП.
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Міський голова Енергодара Дмитро Орлов: російські окупанти викрадають людей та грабують порожні квартири. У місті майже немає інтернет-зв’язку.
Майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська.
Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області.
Фронт рухається все ближче до Бахмута – 70-тисячного міста на Донеччині, яке суттєво потерпає від російських ракет, бомб та артилерії. На вулиці постійно чути звуки роботи артилерії.
Найбільш зруйнована будівля в центрі міста – Горлівський інститут іноземних мов. Перед ним знаходиться величезна вирва, а навпроти, у приватному секторі, продовжують жити люди.
Усередині інституту вціліли стіни, подекуди навіть парти та стільці. Втім частина стелі, особливо на третьому поверсі, суттєво обвалена. Значної частини четвертого поверху немає взагалі.
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Також у місті зруйнована місцева школа – буквально розбита навпіл. Зсередини можна побачити залишки стендів, зошитів, яскравих шпалерів.
Так виглядає шкільний підвал-укриття, у якому буквально прогнувся дах.
Один з найбільших супермаркетів міста, "Сільпо", має практично пусті полиці. Після продажу всього товару він закриється.
Суспільне. Харків повідомляє про вибухи в місті.
Січеславські десантники збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" 🔥
ЗМІ повідомляють про загибель генерал-майора російської армії Романа Кутузова на Луганщині.
Оновлено: Україна таки мінімально поступилася Вельсу.
Війна війною, а футбол – за розкладом.
Збірна України, за підсумками першого тайму, програє Вельсу з рахунком 0:1.
Тяжко пораненого українського військового, у цивільному житті – адвоката Масі Найєма готують до операції.
У нього поранення голови та ока, час від часу Масі приходить до тями.
Бахмут на Донечинні продовжує пустішати.
Так нині виглядає Бахмут на Донеччині, до якого все ближче посувається фронт pic.twitter.com/9FCtOhND31— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 5, 2022
Що відбувається на фронті – зведення Генштабу станом на 18 годину:
📢 на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив
📢 на Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області
📢 на Слобожанському напрямку ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. З метою підтримки наступальних дій прискорено відновлює транспортну та залізничну інфраструктури на тимчасово захоплених територіях
📢 на Харківському напрямку ворог вів активну оборону, основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів та прикордонних районів на північ від Харкова.
Для сковування дій Сил оборони веде інтенсивні артилерійські, мінометні обстріли позицій наших підрозділів. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів. Завдав ракетних ударів в районі населеного пункту Коротич.
📢 на Слов’янському напрямку зусилля противника зосереджені на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Ворог обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне.
Окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.
📢 на Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.
- на Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван
- на Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню
- на Бахмутському напрямку підрозділи противника обстрілюють населені пункти: Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового
- онкупанти вели штурмові дії в районах Білогорівки та Миколаївки. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Нью-Йорк, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Успенівка, Оріхів та Кам’янське. Завдавав ударів з літаків оперативно-тактичної та армійської авіації поблизу Новоселівки, Нью-Йорка, Мар’їнки та Кам’янського
📢 на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали позиції наших військ, намагалися вести контрбатарейну боротьбу. З метою уточнення положення наших підрозділів та корегування вогню вели повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.
Противник застосував артилерію в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Луч, Благодатне, Широке і Токареве.
Російські окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції.
У Міноборони вважають, що Київ залишається головною ціллю російських окупантів, тому постійно перебуває під загрозою.
На фото бійці 4 роти 2 батальйону Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" працюють по російських позиціях зі 120 міномета.
Локація – Світлодарська дуга.
Більше – скоро у відео УП.
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За інформацією режисера Олега Сенцова, який воює на Сході, інший воїн, адвокат Масі Найєм, отримав важке поранення. Про це також пише підприємець Андрій Ставніцер.
Найєм на фронті вже вдруге. Раніше він брав участь в АТО на сході.
|Масі Найєм
Чому Угорщина знову з'явилась у новинах і обурила українців?
❗4 червня спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер сказав про "психічні проблеми" у Зеленського. Мовляв, український призент рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.
❗В Офісі президента відреагували на образи.
"Історія піде вперед, Україна переможе: всі громадяни, які проживають в Україні будуть пишатись нашою державою, а такі "персони" залишаться на смітнику історії. В цьому сумнівів не маю - хіба що згадають як непорозуміння, яке "підгавкувало" на президента України, президента країни героїв, сміливих та вільних людей", – написав заступник глави ОП Андрій Сибіга.
❗Міністерство закордонних справ України пішло на зустрічний крок і очікує від Кевера його довідки про стан його психічного здоров’я:
"А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини Росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла."
Донеччина. Там російська агресія вже зруйнувала майже пів сотні храмів
Нове перехоплення розмов окупантів. У ньому "гауляйтер" Генічеська Геннадій Сивак і так званий радник "голови" Криму Рустем Німетуллаєв обговорюють, як хочуть привласнити пальне.
"Якщо можна буде працювати через заправки покинуті – сьогодні ж ніхто туди бензин не возить? Ні! Ну, за законами спецоперації можна користуватися ними. Ми завозимо, зливаємо, ось, продаємо. Організувати роботу – я організую, і бензин організую", – сказав Німетуллаєв.
Україна відновлюється вже. Так, футбольні чемпіонати можуть розпочатись знову вже в серпні.
Російські війська у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві. В "Укрзалізниці" кажуть: жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.
4-річна донька рятувальника ДСНС у незвичний спосіб заспівала гімн Українських січових стрільців – пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала вже гімном цієї війни.
Захисники змогли вмовити і без анонсу евакуювати 66 людей із Лисичанська Луганської області. Там зараз – одна з найгарячіших точок фронту. Серед врятованих – 6 дітей.
Голова ОДА Сергій Гайдай: "Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили."
У Миколаєві рятувальники досі гасять масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури. Вона спалахнула ще 4 червня через російський обстріл.
Підтримали біців. Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Вар’яти та Горбунов відвідали один із підрозділів прикордонників і дали концерт.
Це художниця Леся Хоменко і боєць ТрО Максим Роботов. Наразі дівчина у США на художній резиденції, а хлопець – на службі. І вони одружились онлайн.
Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб. Про що в них йдеться?
- Населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ". Тому ФСБ намагається знайти нові аргументи, щоб пояснити це, і виправдати злочини російських військових.
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Окупанти вказують наслідки, з якими вони зіткнулися після нападу на Україну: недовіра до російських ЗМІ навіть в самій РФ; високий рівень пацифізму серед російської молоді; цілковита відсутність підтримки українцями дій російських загарбників.
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Російські спецслужби вважають, що треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", (використовуючи в тому числі відомий з часів 2014 року посил про "вєжлівих людєй" – ред.) порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.
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Ще один спосіб відбілити злочини РФ за цією методичкою – вигадування так званих "історій успіху" на тимчасово окупованих територіях України та плани з їхньої післявоєнної відбудови.
- ФСБ вимагає відключити на них мовлення всіх українських телеканалів і запускати в ефір російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території.
Повністю методичку читайте тут.
❗Бойовики на Донеччыни хочуть розстріляти трьох полонених іноземців.
Окупанты викрали та "судитимуть" громадян Британії Шона Піннера та Ендрю Хілла, а також підданого Королівства Марокко Саадуна Брагіма. Їм світить так звана смертна кара.
Чоловіки, за словами бойовиків, "за винагороду брали участь у збройній агресії України із захоплення влади у "ДНР".
"Українська правда" поговорила з дружиною командира маріупольського полку "Азов" Дениса Прокопенка Катериною. Про що вона розповіла?
❓Що зараз із захисниками "Азовсталі", де вони перебувають:
"Я дізналась з різних джерел, від людей, які там знаходяться поруч із ним (Денисом – УП). Їм вдалося, деяким людям, вийти на зв'язок, і вони сказали, що умови задовільні і всі чекають обміну.
Зараз я намагаюся зі своїм колективом, з Асоціацією сімей "Азовсталі" спілкуватися з Червоним хрестом, з іншими організаціями, щоб вони покращили умови, які там є.
Ми знаємо, що саме СІЗО переповнено і, звичайно, що деяких ресурсів, можливо, не вистачає. Знову ж таки, їжа, вода – воно все потребує покращення. Наразі ми хочемо це питання якомога швидше вирішити, щоб Червоний Хрест залучив якомога більше своїх зв'язків, ресурсів, щоб покращити все це, що зараз там у хлопців."
❓Як Денис сприйняв новину, коли захисникам Маріуполя запропонували здати зброю:
"Я впевнена, що керівництво пообіцяло моєму чоловікові, що життя будуть збережені і що керівництво зробить все, щоб контролювати процес перебуття в полоні, контролювати всі ці пункти міжнародної Женевської конвенції.
Звичайно, що це морально важко. Але ми розуміємо, що це був єдиний вихід, екстракцію можна було ще дуже довго чекати й втратити багато бійців. А для Дена, для мого чоловіка, важливо було зберегти особовий склад, важливо зберегти життя."
❓Денис розповідав про останні тижні на "Азовсталі":
"Так, останні тижні я відчувала, що були певні зміни в риториці, в переписці, в спілкуванні. Звичайно, він мені нічого секретного не розповідав, тому що він командир, він ніколи не ділиться певними моментами, завжди дуже сухо зі мною спілкувався на теми, які торкалися саме ситуації на "Азовсталі".
Я дізнавалася з інших джерел про поточну ситуацію, і вже знала, що там кожен день великі втрати. У росіян були вже всі карти на руках, вони знали, хто де знаходиться. І вони працювали на винищення."
Читайте інтерв'ю повністю. Або дивіться відео-версію:
Про будні в окупованому Маріуполі
Диктатор Путін продовжує погрожувати Україні. Так, ніби це не він почав війну.
"Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби ураження по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносяться".
Київ. 5 червня. Хреститель Русі Володимир спостерігає, які ті, хто привласнили ім'я "рускіх", бомблять Київ.
|Фото: Сергей Вэл
⚔️ Глава Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.
Служба безпеки України отримала доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні
Збройні сили України показали знищення російських складів з пальним, технікою та боєприпасами.
5 червня зранку ворог випустив декілька ракет у напрямку Києва з акваторії Каспійського моря.
Іспанія готова поставити в Україну танки Leopard і зенітно-ракетні комплекси - El Pais
⚔️ Збройні сили України провели контратаки у Сєвєродонецьку та зуміли зупинити просування російських сил — розвідка Британії.
За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
❗️Вранці російська ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС
Станом на ранок більше ніж 729 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії російської федерації.
За офіційними даними
💔 загинуло 262 дитини,
❤️🩹 поранено - понад 467.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
У Луганській області за останню добу завдано значних руйнувань у Гірському й Лисичанську, а в Сєвєродонецьку, де російська армія продовжує штурмові дії, пошкоджено один із цехів "Азоту". - голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
У Києві з'явився новий патріотичний мурал.
Оперативна інформація від Генштабу:
На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ударів з Білорусі. До 11 червня продовжили перевірку готовності підрозділів ЗС Білорусі.
На Сіверському напрямку агресор обстріляв з артилерії об’єкти інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівська області.
Для уточнення розташування наших позицій ворог провів повітряну розвідку БпЛА у Сумській та Чернігівській областях.
На Харківському напрямку вороги зосереджують основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону. Противник не припиняє вогневе ураження позицій наших військ поблизу Харкова.
Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.
На Слов’янському напрямку ворог перегрупував війська. Визначені підрозділи ведуть наступ у напрямках Довгеньке – Долина та Бражківка – Вірнопілля.
На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосередив на наступі для оточення наших військ у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.
На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська, намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.
На Сєвєродонецькому напрямку окупанти, за підтримки артилерії, ведуть штурм у Сєвєродонецьку, контролюють східну частину міста. Крім того, для захоплення панівних висот, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснюють вогневе ураження переднього краю оборони та тилових районів наших військ, сковування наших підрозділів та недопущення їх перегрупування.
На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступу наших військ, противник замінував узбережжя річки Інгулець.
Ворог розгорнув на Миколаївському напрямку до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії. Також намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.
У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".
За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".
Оновлено: На даний момент жертв у результаті ракетних ударів по об’єктах інфраструктури немає, одну постраждалу особу госпіталізували
У ніч на 5 червня російські війська завдали авіаційного удару по Краматорську, є пошкодження на двох підприємствах. - міський голова Краматорська Олександр Гончаренко
😡 Вибухи пролунали в Дарницькому та Дніпровському районах столиці, повідомив мер Віталій Кличко
У Києві пролунали звуки вибухів. У більшості областей України триває повітряна тривога.
🫣 Російська армія "кидає всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька - Сергій Гайдай
У столиці Австрії з'явилося графіті до 100 днів українського опору.
Доброго рану 🇺🇦
Головні новини ночі:
- За даними американського Інституту вивчення війни, російські сили все ще можуть захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, проте українська оборона залишається сильною на цій ключовій позиції.
Українські військові успішно стримують спроби РФ оточити позиції на Луганщині та відбивають лобові атаки окупантів у Сєвєродонецьку
- Крім того, голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай каже, що російська армія "кидає всі свої резерви" на захоплення Сєвєродонецька Луганської області.
Раніше росіянам вдавалося захопити більшу частину міста, але тепер наші військові відтіснили їх.
- Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер припускає: російські шпигуни можуть прослуховувати їхній урядовий квартал.
Розмови в урядовому кварталі в Берліні, які ведуться за допомогою звичайних телекомунікаційних мереж, не захищені від прослуховування російськими шпигунами.