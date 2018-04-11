Савченко не потребує лікарні – СБУ

Арештована за підозрою у підготовці терактів і повалення держаної влади нардеп Надія Савченко перебуває в ізоляторі тимчасово тримання СБУ, у лікарню її не везтимуть.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі СБУ.

"Вона на місці. Їй надається повна медична допомога на місці", - сказали у прес-службі.

Раніше сестра арештованої Віра Савченко, яка приїхала провідати нардепа, в ефірі 112.Україна заявила, що Надію Савченко мають повезти до лікарні 11 квітня.

"Сьогодні мають везти до лікарні. Слідчий сказав, що вона сама попросилася. Ну, не схоже це на Надію. Або ж їй дуже зле. Тут були лікарі, здається, у п’ятницю брали аналізи. Але результатів ніхто не повідомляв. Хочу побачити і поговорити з нею", - сказала Віра.

У СБУ не змогли ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію.

"Не знаю, чи просилася. Знаю, що поки стан її здоров'я не потребує стаціонарного лікування. Уся допомога надається на місці", - повідомили у прес-службі.

"Якщо я правильно розумію, то саме зараз Віра Савченко зустрічається з нею", - підсумували у прес-службі.

Після зустрічі з Надією Віра розповіла, що арештовану переведуть до лікарні 12 квітня.

"Завтра, сказали, 100% (переведуть – ред.). Пристав сказав. Мали сьогодні, але буде завтра. Проблеми зі шлунком. Вона, так, виявила бажання. Спазми продовжуються. І блювота іноді є", - сказала Віра Савченко.

10 квітня Віра Савченко заявила, що приїхала до СІЗО, але не змогла побачитись із сестрою.

Перед Великоднем Віра повідомляла "Українській правді", що її сестра втратила 10 кг, але настрій має бойовий.

10 квітня у квартирі Савченко проходив обшук. Мати Савченко Марія розповіла, що метою обшуку у квартирі був пошук зброї.

Пізніше того ж дня слідчі провели обшуки в офісі партії Савченко. За словами адвоката, правоохоронці вилучили низку речей.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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