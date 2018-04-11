Савченко не нуждается в больнице – СБУ

Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардеп Надежда Савченко находится в изоляторе временно содержания СБУ, в больницу ее не повезут.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СБУ.

"Она на месте. Ей предоставляют полную медицинскую помощь на месте", - сказали в пресс-службе.

Ранее сестра арестованной Вера Савченко, которая приехала навестить нардепа, в эфире 112.Украина заявила, что Надежду Савченко должны увезти в больницу 11 апреля.

"Сегодня должны везти в больницу. Следователь сказал, что она сама попросилась. Ну, не похоже это на Надежду. Или же ей очень плохо. Здесь были врачи, кажется, в пятницу брали анализы. Но результатов никто не сообщал. Хочу увидеть и поговорить с ней", - сказала Вера.

В СБУ не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

"Не знаю, просилась или не просилась. Знаю, что пока состояние ее здоровья не нуждается в стационарном лечении. Вся помощь оказывается на месте", - сообщили в пресс-службе.

"Если я правильно понимаю, то именно сейчас Вера Савченко встречается с ней", - подытожили в пресс-службе.

После встречи с Надеждой Вера рассказала, что арестованную переведут в больницу 12 апреля.

"Завтра, сказали, 100% (переведут – ред.). Пристав сказал. Должны были сегодня, но будет завтра. Проблемы с желудком. Она, да, изъявила желание. Спазмы продолжаются. И рвота иногда есть", - сказала Вера Савченко.

10 апреля Вера Савченко заявила, что приехала в СИЗО, но не смогла увидеться с сестрой.

Перед Пасхой Вера сообщала "Украинской правде", что ее сестра потеряла 10 кг, но настроение ее боевое.

10 апреля в квартире Савченко прошел обыск. Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

Позже в тот же день следователи провели обыски в офисе партии Савченко. По словам адвоката, правоохранители изъяли ряд вещей.

5 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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