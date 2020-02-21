Головні новини четверга і ночі: евакуація із Уханя, протести в Нових Санжарах

Літак із евакуйованими з Китаю сів у Харкові, мешканці Нових Санжар протестують проти завезення до них евакуйованих — актуальні новини 20 лютого.

Про евакуацію

Сьогодні зранку літак із українцями, евакуйованими з Китаю, спершу приземлився у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку.

МВС повідомило, що евакуйованих доправлять на обсервацію у медцентр "Нові Санжари" у Полтавської області.

Пізніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземними громадянами приземлився в аеропорту Харкова.

Якщо серед евакуйованих з Китаю людей виявиться хворий, то його ізолюють, а решті продовжать карантин ще на 2 тижні — Кабмін.

Про протести

Мешканці Нових Санжар протестували проти завезення до них евакуйованих: перекрили дорогу й палили шини, а також вступили у сутички з поліцейськими.

Поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень і насильства щодо правоохоронця у Нових Санжарах

Президент Володимир Зеленський закликав суспільство не панікувати, та проявити людяність і терпіння.

Міністр МВС Аваков запевняв, що пасажири чартеру, які прилетіли з Китаю через епідемію коронавірусу, здорові, – і закликав українців не панікувати і не протестувати проти розміщення їх на карантин.

На в’їзді до санаторію "Медобори" неподалік від Тернополя мешканці провели молебень проти розміщення у санаторії евакуйованих з Китаю українців.

Депутати Новосанжарської селищної ради звернулися до Зеленського і просять, аби евакуйованих не залишали на обсервацію у медичному закладі на території селища, тому що заклад непристосований.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила пожити з евакуйованими в обсервації.

Поліція організувала посилене цілодобове патрулювання медичного центру Нових Санжар, рятувальники тримають техніку на території бази на випадок надзвичайної ситуації.

Під час сутичок протестувальників з поліцією щодо розміщення на обсервацію евакуйованих із Уханю українців у Нових Санжарах силовики затримали 24 учасники акції.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше чотирьох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Міністр культури Володимир Бородянський заявив, що завдяки телешоу "Битва екстрасенсів", яке виходить на телеканалі СТБ, де він працював, було розкрито багато кримінальних справ.

Т.в.о. директора ДБР Венедіктова вважає, що для справедливого розслідування справ Майдану необхідно скасувати закон про недопущення переслідування його учасників.

Верховна Рада розглянула понад 25% правок (1193 із 4018) до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

Українським військовим повернули тіло загиблого 18 лютого під час бойового зіткнення в Луганській області військовослужбовця Максима Хітайлова.

Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що слідству відомо, хто міг бути причетним до витоку інформації у "справах Майдану".