26 березня. No time to die: Великдень вдома, Ломбардія одужує та втеча з карантину заради кохання

Офіційні дані актуальні на 11:30 26 березня

Великодній карантин

Уряд продовжив карантин до 24 квітня і ввів режим надзвичайної ситуації. Сидіти вдома лишається щонайменше 29 днів.

Україна. +43 інфікованих після надходження тестів у регіони і п’ята смерть

В Україні зареєстрували вже 156 хворих на Covid-19.

Найшвидше їхня кількість зростає в Тернопільській та Івано-Франківській областях (по +11 випадків за добу). В Києві за минулий день додалося 3 підтверджених випадки.

Інфікованих уперше виявили у Вінницькій, Луганській та Херсонській областях. Без жодного встановленого хворого лишилося 8 областей.

Також жодного хворого серед військових у районі операції Об’єднаних сил.

Першою інфікованою на Волині виявилася 7-річна дівчинка. На момент звернення до лікаря вона мала температуру 37,2, кашель. Увечері того ж дня температура підскочила до 38,2. Дитину разом з батьками ізолювали.

Перша хвора людина на Луганщині могла заразитися вірусом від нардепа.

Перший хворий на Одещині, який прилетів із США, не самоізолювався.

Четверо нових інфікованих на Тернопільщині – медики.

П’ятою загиблою в Україні від коронавірусу і другою на Івано-Франківщині стала жінка, яка лікувалася вдома і пізно звернулася до лікарів. Померла за добу після госпіталізації.

На Сумщині померла 76-річна жінка, експрес-тест якої показав позитивний результат на коронавірус. Вона 6 днів лікувалася вдома, після чого потрапила в реанімацію, але було пізно.

Під Києвом народила жінка з підозрою на Covid-19

Стан мами з Ірпеня – задовільний, симптомів хвороби все менше.

Жінка народила о 3-ій ночі, на наступний день після госпіталізації з підозрою на коронавірус.

З новонародженим хлопчиком також усе добре, має вагу 3 600. На нього чекає тимчасовий карантин, на маму – інфекційне відділення.

Прем’єр просить повністю закрити кордон для перевезень пасажирів

І пояснює таку пропозицію тим, що "єдиним джерелом коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону". Тим часом Україна вже повернула понад 82 тисячі своїх громадян.

Коронавірус VS Культура

Мінфін задумався над скороченням видатків бюджету. Першою вирішили обділити культуру. Хочуть забрати 750 мільйонів у Держкіно, 500 млн. – в Українського культурного фонду, 150 млн. – в Інституту книги.

У комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики вже виступили проти.

Культурні інституції написали звернення до прем’єра, а користувачі Facebook відреагували жовтими рамками "НіЗнищеннюКультури".

Президент просить відсвяткувати Великдень вдома

Аби не створювати натовп біля храмів у часи пандемії.

Керівники церков, каже Володимир Зеленський, розуміють, що богослужіння можна провести онлайн.

Зокрема голова УГКЦ Блаженніший Святослав дав кілька порад щодо великодніх богослужінь у часи пандемії.

Міські ради Сум і Дніпра засідали просто неба

У Сумах – стоячи, у Дніпрі – сидячи на стільцях і навіть зі столами.

Роблять вони так востаннє, адже надалі засідатимуть і голосуватимуть у режимі онлайн.

Фото: Сумська міськрада

Фото: Дніпровська міська рада

Сайт, на якому можна допомогти лікарям

Запустила громадська організація "Пацієнти України".

Через нього лікарі можуть повідомити про те, чого потребує заклад.

А всі охочі – запропонувати свою допомогу в будь-якій формі.

Паралельно на сайті збирають кошти за чотирма напрямками – засоби захисту (костюми, маски тощо), апарати штучної вентиляції легень для пацієнтів, портативні реагенти (необхідні для діагностики коронавірусу) та основні системи ПЛР.

Допомогти можна тут.

У світі: + 50 000 хворих

25 березня у всьому світі зареєстровано 423 121 випадок зараження коронавірусом, на ранок 26 березня їх кількість збільшилась до 472 109.

Тобто за добу кількість заражених збільшилася приблизно на 50 тисяч, що, для порівняння, дорівнює всьому населенню містечка Фастів під Києвом.

У всьому світі:

Одужали: 114 870 (+6 251)

Померли: 21 308 (+2 389).

Генсек ООН Антоніо Гутерріш назвав новий коронавірус загрозою для всього людства і вважає, що "все людство має дати відсіч". Він каже про необхідність виділити 2 млрд доларів гуманітарної допомоги бідним країнам.

Італія. Ломбардія потроху одужує

В Італії від коронавірусу протягом останньої доби померли 683 людини, це трохи менше, ніж 24 березня, коли влада країни повідомила про 743 загиблих. Загальна кількість смертей досягла 7503.

З початку епідемії видужали 9362 людини. При цьому дуже висока кількість – 1036 людей – одужали протягом останніх 24 годин.

У Ломбардії, яка стала епіцентром епідемії, кількість нових хворих продовжує зменшуватися. Протягом останньої доби захворіли 1643 людини, що є найменшим показником за останній час.

За добу в Ломбардії померло 298 людей, що також далеко від пікових значень. У минулу суботу у цьому регіоні за одну добу померло 546 людей.

Іспанія. Продукти не менше, ніж на 30 євро

Іспанія за кількістю смертей випередила Китай і посіла друге місце за Італією. Тут за добу зареєстрували 656 летальних випадків, від самого початку хвороби в країні загинуло 3 647 людей.

Щоб уникнути шахрайств з карантином іспанські міста вводять нові обмеження.

У містечку Бенаохан місцеві магазини працюють тільки з 7 ранку і до 15.00, щоб люди перестали по десять разів ходити за покупками, купуючи по одному товару за похід.

В іншому містечку Еррера дель Дуке, в провінції Бадахос ситуація подібна. "Люди приходять по хліб, потім по м’ясо… двічі або тричі за ранок" - каже менеджер місцевого супермаркета.

Така поведінка змусила місцеву владу встановити обмеження і заборонити покупки на суму менше 30 євро.

Медики Іспанії заявляють, що недостатньо захищені під час роботи. Місцеві профспілки навіть намагаються судитись через це з владою.

Верховний суд відповів – Міністерство охорони здоров'я робить усе можливе задля безпеки працівників. Однак в іншій схожій справі суддя у Мадриді став на бік медиків, зобов’язавши місцеву владу забезпечити потрібне захисне обладнання.

Франція + 3000 хворих

У Франції протягом останньої доби коронавірусом заразилося майже 3000 людей, 231 померла, загальна кількість заражень сягнула 25 600.

Через пандемію президент країни Емманюель Макрон оголосив військову операцію "Стійкість". Поки достеменно невідомо, який вигляд вона матиме. Макрон змалював завдання армії лише в загальних рисах, зазначивши, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні та захисні" функції.

США. Поширення вірусу як тероризм

США продовжують бути країною із найшвидшими темпами поширення вірусу. За добу тут зафіксовано 13 122 нових випадки та 247 смертей. Загалом у Штатах на коронавірус хворіє 69 194 людини. Побороли – лише 619 хворих.

У Мін’юсті США вважають, що людей, які навмисно поширюють новий коронавірус, можуть звинуватити в тероризмі.

Для стимулювання економіки країни, яка потерпає від коронавірусу, Сенат одноголосно прийняв рішення виділити рекордні $2,2 трильйони. Це на 800 мільярдів більше, ніж було виділено у 2009 році після економічної кризи.

Що ще відбувається в світі

У Токіо і Гонконзі – друга хвиля заражень, кількість нових хворих цього тижня там зросла. Тамтешня влада подумує про нові карантинні заходи і закликає місцеве населення не виходити з дому.

Уряд Ізраїлю розпорядився закрити всі синагоги, мечеті та церкви. Молитись дозволили лише на вулиці за участі не більше 10 осіб на відстані не менше 2 метрів один від одного.

Ось тут ведучий CNN пояснює політику Джо Байдену, як треба кашляти. Подивіться і кашляйте правильно разом із кандидатом у президенти США.

У Росії через коронавірус перенесли "всенародне голосування" за поправки до Конституції, які обнулять терміни Володимира Путіна. От тільки від голосування нічого не залежить. Поправки вже прийняті.

Беззмінний президент Росії відправив країну на карантин: з 30 березня до 5 квітня там буде неробочий тиждень. Російська влада також припиняє польоти і рекомендує не проводити розважальні та інші заходи.

Боже, бережи Королеву!

На коронавірус захворів 71-річний принц Уельський Чарльз – спадкоємець престолу.

"Отримав корону" – жартують в традиціях англійського чорного юмора соцмережі та жовта преса.

На щастя, хвороба Чарльза проходить у легкій формі. Зараз він перебуває на самоізоляції в Шотландії, в своєму будинку в Абердинширі.

10 березня Чарльз був на одному заході з князем Монако Альбертом, у якого 19 березня виявили коронавірус. Як зазначають ЗМІ, останнього разу Чарльз спілкувався з матір'ю, її Величністю Єлизаветою, 12 березня. "93-річна Королева перебуває в доброму здоров'ї", – стверджують в Букінгемському палаці.

Любов сильніша за вірус

Боксер Ентоні Джошуа, чемпіона світу WBA, IBF, WBO і IBO вирішив піти на самоізоляцію. 9 березня він контактував з принцом Чарльзом під час церковної служби на День Співдружності.

Позитивний результат на коронавірус отримала віцепрем'єрка Іспанії Кармен Кальво. У лікарні вона перебуває з 22 березня.

Форвард "Реала" Лука Йович показав всьому світу, що кохання сильніше за коронавірус.

22-річний спортсмен порушив режим самоізоляції. Він вирушив до Сербії, щоб провідати свою вагітну подругу, модель Софію Мілошевич.

Влада Сербії обурена безвідповідальністю футболіста, а користувачі соцмереж витирають сльози розчулення.

Міністр внутрішніх справ Сербії Небойша Стефанович пригрозив футболісту тюремним строком за порушення карантину.