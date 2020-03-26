26 марта. No time to die: Пасха дома, Ломбардия выздоравливает и побег из карантина ради любви

Официальные данные актуальны на 11:30 26 марта

Пасхальный карантин

Правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации. Сидеть дома остается не менее 29 дней.

Украина. +43 инфицированных после поступления тестов в регионы и пятая смерть

В Украине зарегистрировали уже 156 больных Covid-19.

Быстрее всего их количество растет в Тернопольской и Ивано-Франковской областях (по +11 случаев за сутки). В Киеве за прошедший день прибавилось 3 подтвержденных случая.

Инфицированных впервые обнаружили в Винницкой, Луганской и Херсонской областях. Без единого установленного больного осталось 8 областей.

Также ни единого больного среди военных в районе операции Объединенных сил.

Первой инфицированной на Волыни оказалась 7-летняя девочка. На момент обращения к врачу у неё была температура 37,2, кашель. Вечером того же дня температура подскочила до 38,2. Ребенка вместе с родителями изолировали.

Первый заболевший на Луганщине мог заразиться вирусом от нардепа.

Первый больной в Одесской области прилетел из США и не самоизолировался.

Четверо новых инфицированных на Тернопольщине – медики.

Пятой погибшей в Украине от коронавируса и второй на Ивано-Франковщине стала женщина, которая лечилась дома и поздно обратилась к врачам. Умерла через сутки после госпитализации.

На Сумщине умерла 76-летняя женщина, экспресс-тест которой показал положительный результат на коронавирус. Она 6 дней лечилась дома, после чего попала в реанимацию, но было поздно.

Под Киевом родила женщина с подозрением на Covid-19

Состояние мамы из Ирпеня – удовлетворительное, симптомов болезни все меньше.

Женщина родила в три ночи, на следующий день после госпитализации с подозрением на коронавирус.

С новорожденным мальчиком также все хорошо, весит 3 600. Ему предстоит временный карантин, маме – инфекционное отделение.

Премьер просит полностью закрыть границу для перевозок пассажиров

И объясняет такое предложение тем, что "единственным источником коронавируса в Украине был поток граждан из-за рубежа". Между тем Украина уже вернула более 82 тысяч своих граждан.

Коронавирус VS Культура

Минфин задумался над сокращением расходов бюджета. Первой решили обделить культуру. Хотят забрать 750 миллионов в Госкино, 500 млн. – в Украинского культурного фонда, 150 млн. – в Института книги.

В комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики уже выступили против.

Культурные институты написали обращение к премьеру, а пользователи Facebook отреагировали желтыми рамками "НетУничтожениюКультуры".

Президент просит отпраздновать Пасху дома

Чтобы не создавать толпу возле храмов во времена пандемии.

Руководители церквей, говорит Владимир Зеленский, понимают, что богослужение можно провести онлайн.

В частности, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав дал несколько советов по пасхальных богослужений во времена пандемии.

Городские советы Сум и Днепра заседали под открытым небом

В Сумах – стоя, в Днепре – сидя на стульях и даже со столами.

Делают они так в последний раз, ведь в дальнейшем будут заседать и голосовать в режиме онлайн.

ФОТО: Сумской городской совет

ФОТО: Днепровский ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Сайт, на котором можно помочь врачам

Запустила общественная организация "Пациенты Украины".

Через сайт врачи могут сообщить о том, в чем нуждается учреждение.

А все желающие – предложить свою помощь в любой форме.

Параллельно на сайте собирают средства по четырем направлениям -– средства защиты (костюмы, маски и т.д.), аппараты искусственной вентиляции легких для пациентов, портативные реагенты (необходимые для диагностики коронавируса) и основные системы ПЦР.

Помочь можно здесь.

В мире: + 50 000 больных

25 марта во всем мире зарегистрировано 423 121 случай заражения коронавирусом, на утро 26 марта их количество увеличилось до 472 109.

То есть за сутки количество зараженных увеличилось примерно на 50 000, что, для сравнения, равно всему населению города Фастов под Киевом.

Во всем мире:

Выздоровели: 114 870 (+6 251)

Умерли: 21 308 (+2 389).

Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал новый коронавирус угрозой для всего человечества и считает, что "все человечество должно дать отпор". Он говорит о необходимости выделить 2 млрд долларов гуманитарной помощи бедным странам.

Италия. Ломбардия понемногу выздоравливает

В Италии от коронавируса в течение последних суток умерли 683 человека, это чуть меньше, чем 24 марта, когда власти страны сообщили о 743 погибших. Общее количество смертей достигло 7503.

С начала эпидемии выздоровели 9362 человека. При этом очень высокое количество – 1036 человек – выздоровели в течение последних 24 часов.

В Ломбардии, которая стала эпицентром эпидемии, количество новых больных продолжает уменьшаться. За последние сутки заболели 1643 человека, что является наименьшим показателем за последнее время.

За сутки в Ломбардии умерло 298 людей, что также далеко от пиковых значений. В минувшую субботу в этом регионе за сутки умерло 546 человек.

Испания. Продукты не менее, чем на 30 евро

Испания по количеству смертей опередила Китай и заняла второе место после Италии. Здесь за сутки зарегистрировали 656 летальных случаев, от самого начала болезни в стране погибли 3 647 человек.

Чтобы избежать мошенничества с карантином испанские города вводят новые ограничения.

В городе Бенаохан местные магазины работают только с 7 утра и до 15.00, чтобы люди перестали по десять раз ходить за покупками, покупая по одному товару за поход.

В другом городе Эррера-дель-Дуке, в провинции Бадахос ситуация подобная. "Люди приходят за хлебом, потом за мясом… дважды или трижды за утро", – говорит менеджер местного супермаркета.

Такое поведение заставило местные власти установить ограничения и запретить покупки на сумму менее 30 евро.

Медики Испании заявляют, что недостаточно защищены во время работы. Местные профсоюзы даже пытаются судиться из-за этого с властью.

Верховный суд ответил – Министерство здравоохранения делает все возможное для безопасности работников. Однако по другому похожему делу судья в Мадриде встал на сторону медиков, обязав местные власти обеспечить нужное защитное оборудование.

Франция + 3000 больных

Во Франции за последние сутки коронавирусом заразилось почти 3000 человек, 231 умер, общее количество заражений достигло 25 600.

Из-за пандемии президент страны Эмманюэль Макрон объявил военную операцию "Устойчивость". Пока неизвестно, как она будет выглядет. Макрон обрисовал задачи армии лишь в общих чертах, отметив, что военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

США. Распространение вируса как терроризм

США продолжают быть страной с самыми быстрыми темпами распространения вируса. За сутки здесь зафиксировано 13 122 новых случая и 247 смертей. Всего в Штатах коронавирусом болеет 69 194 человека. Победили – лишь 619 больных.

В Минюсте США считают, что людей, которые намеренно распространяют новый коронавирус, могут обвинить в терроризме.

Для стимулирования экономики страны, страдающей от коронавируса, Сенат единогласно принял решение выделить рекордные $2,2 триллиона. Это на 800 миллиардов больше, чем было выделено в 2009 году после экономического кризиса.

Что еще происходит в мире

В Токио и Гонконге – вторая волна заражений, количество новых больных на этой неделе там выросло. Местные власти подумывают о новых карантинных мерах и призывают население не выходить из дома.

Правительство Израиля распорядилось закрыть все синагоги, мечети и церкви. Молиться разрешили только на улице с участием не более 10 человек на расстоянии не менее 2 метров друг от друга.

Вот здесь ведущий CNN объясняет политику Джо Байдена, как надо кашлять. Посмотрите и кашляйте правильно вместе с кандидатом в президенты США.

В России из-за коронавирус перенесли "всенародное голосование" за поправки в Конституцию, которые обнуляют сроки Владимира Путина. Вот только от голосования ничего не зависит. Поправки уже приняты.

Бессменный президент России отправил страну на "карантин": с 30 марта по 5 апреля там будет нерабочая неделя. Российские власти также прекращают полеты и рекомендуют не проводить развлекательные и другие мероприятия.

Боже, храни Королеву!

Коронавирусом заболел 71-летний принц Уэльский Чарльз – наследник престола.

"Получил корону" – шутят в традициях английского черного юмора соцсети и желтая пресса.

К счастью, болезнь Чарльза проходит в легкой форме. Сейчас он находится на самоизоляции в Шотландии, в своем доме в Абердиншир.

10 марта Чарльз был на одном мероприятии с князем Монако Альбертом, у которого 19 марта обнаружили коронавирус.

Как отмечают СМИ, в последний раз Чарльз общался с матерью, ее Величеством Елизаветой, 12 марта. "93-летняя Королева находится в добром здравии", – утверждают в Букингемском дворце.

Любовь сильнее вируса

Боксер Джошуа, чемпиона мира WBA, IBF, WBO и IBO решил пойти на самоизоляцию. 9 марта он контактировал с принцем Чарльзом во время церковной службы на День Содружества.

Положительный результат на коронавирус получила вице-премьер Испании Кармен Кальво. В больнице она находится с 22 марта.

Форвард "Реала" Лука Йович показал всему миру, что любовь сильнее коронавируса.

22-летний спортсмен нарушил режим самоизоляции. Он отправился в Сербию, чтобы навестить свою беременную подругу, модель Софию Милошевич.

Власти Сербии возмущены безответственностью футболиста, а пользователи соцсетей вытирают слезы умиления.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович пригрозил футболисту тюремным сроком за нарушение карантина.