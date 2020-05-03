Головні новини суботи і ночі: бунт Черкас, річниця трагедії в Одесі

Протистояння між Офісом президента та мером Черкас набирає обертів, Зеленський закликав до розслідування подій 2 травня в Одесі – новини, які були актуальні 2 травня.

Про бунт Черкас

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко звернувся до президента України Володимира Зеленського, він нагадав очільнику держави про корупційні скандали навколо оточення глави держави й застеріг від тиску на місто.

На скріншоті, який опублікував у Facebook мер Черкас Анатолій Бондаренко, людина, підписана як перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов нібито погрожує очільнику міста через раннє зняття карантинних обмежень. В ОП заявили, що Трофімов з Бондаренко не спілкувався.

Сам же Трофімов запевнив, що не вів переписку з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком.

Проте Бондаренко впевнений, що повідомлення із погрозами йому надсилав заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов.

Мер Черкас також розповів, що на початку карантину міська влада з поліцією закривали в місті будівельний гіпермаркет "Епіцентр", однак через день він знову відкрився.

Партія "Батьківщина" вимагає від президента Володимира Зеленського припинити тиск на мера Черкас Анатолія Бондаренка та інших мерів, які "продовжують боротися з епідемією коронавірусу".

Про річницю події в Одесі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що держава має зробити все для ефективного та неупередженого розслідування подій 2 травня 2014 року в Одесі.

На Куликовому полі в Одесі, де відзначають роковини трагічних подій 2 травня 2014 року, у суботу затримали трьох людей, на них склали адміністративні протоколи.

В рамках переговорів про обмін утримуваними особами у вересні-грудні 2019 року Росія наполягала на видачі щонайменше 9 осіб, які брали участь в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року під російськими прапорами.

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