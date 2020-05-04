Новини 4 травня: Пом’якшення карантину, заочний арешт Януковича, Тимошенко мільйонерка

Кабмін продовжив дію карантину в Україні до 22 травня, але вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень, Андрій Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську, Тимошенко стала доларовою мільйонеркою — актуальні новини 4 травня.

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Погана новина: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжив дію карантину в Україні до 22 травня.

Добра новина: При цьому Кабмін вирішив скасувати з 11 травня низку обмежень. Згідно з постановою з 11 травня можуть відкриватись: парки, сквери, зони відпочинку, салони краси, перукарні; заклади громадського харчування на виніс; літні майданчики кафе та ресторанів просто неба в закладах, зареєстрованих як оператори потужності та ще багато чого.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що області з найвищою захворюваністю підуть на "адаптивний карантин" після зняття певних обмежень 11 травня.

А президент Володимир Зеленський наголошує, що, згідно з дослідженнями, скасування карантину призведе до 120 тисяч смертей в Україні у 2020 року через COVID-19.

Про Єрмака

Глава офісу президента України Андрій Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську, на які піде Київ, щоби зрушити переговори.

Окрім представників виконавчої влади, до складу української делегації увійдуть народні депутати. "Також ми додаємо представників парламенту, і до цієї роботи будуть долучені керівники кількох профільних комітетів", - розповів глава ОПУ.

Єрмак з власної ініціативи взявся прокоментувати ідею про створення у рамках ТКГ Консультативної ради, за участі представників ОРДЛО, та запевнив учасників зустрічі у тому, що "червоні лінії, окреслені президентом, залишаються незмінними". "Україна ніколи не вестиме жодних переговорів із так званими "ДНР" та "ЛНР"", - наголосив Єрмак.

Про Тимошенко

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко внесла зміни до матеріального становища та задекларувала майже 150 мільйонів гривень. Наразі 150 млн грн – це понад 5,5 млн доларів.

Сама Тимошенко каже, що отримала більше 5 мільйонів доларів завдяки грошовій компенсації "збитку, заподіяного політичними репресіями 2011-2014 років".

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