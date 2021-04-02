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Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ

П'ятниця, 2 квітня 2021, 21:25

Байден поговорив із Зеленським, посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону з Україною— актуальні новини 2 квітня.

Про розмову президентів США та України

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — він обговорив підтримку України на тлі агресії РФ, питання реформ та епідемію коронавірусу.

Розмова тривала близько 50 хвилин.

Про ескалацію

Посли країн-членів НАТО провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

РНБО здійснює цілодобовий моніторинг ситуації, пов’язаної з ескалацією російської агресії та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

У президента Росії вважають, що ситуація на Донбасі є "доволі лякаючою" та традиційно звинувачують Україну у провокаціях.

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Теми: ЗеленськийБайден


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