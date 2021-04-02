Новини 2 квітня: розмова Байдена з Зеленським, агресія РФ

Байден поговорив із Зеленським, посли НАТО провели термінову зустріч через нарощування Росією військ біля кордону з Україною— актуальні новини 2 квітня.

Про розмову президентів США та України

Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським — він обговорив підтримку України на тлі агресії РФ, питання реформ та епідемію коронавірусу.

Розмова тривала близько 50 хвилин.

Про ескалацію

Посли країн-членів НАТО провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.

РНБО здійснює цілодобовий моніторинг ситуації, пов’язаної з ескалацією російської агресії та розробляє різні сценарії реагування на розвиток подій.

У президента Росії вважають, що ситуація на Донбасі є "доволі лякаючою" та традиційно звинувачують Україну у провокаціях.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

РНБО ввела санкції проти топ-десятки української контрабанди.

На двох дільницях виборчого округу №87 в Івано-Франківській області, де програвав кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, вибори визнали недійсними.

В результаті моніторингу дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів у Києві щодня виявляють 50-80 порушень, закрили 2 столичні ресторани.

Столична влада планує видати близько 400 тисяч спецперепусток для працівників критичної інфраструктури на громадський транспорт, що працюватиме під час обмежень в спеціальному режимі.

"Британський" штам спричинив найвищі показники смертності та зараження в Україні, проте в країні виявили ще агресивнішу мутацію COVID-19 — так званий "південноафриканський" штам.

За добу 1 квітня в Україні зафіксували 19 893 нових випадки COVID-19, госпіталізували 5 040 осіб, померли 433 хворих, одужали 10 287 осіб.