Головні новини суботи і ночі: загострення на Донбасі, COVID-рекорд

В Україні вперше зафіксували понад 20 тисяч нових хворих на коронавірус, на фронті понад 20 разів порушували "тишу" - актуальні новини 3 квітня.

Про війну

2 квітня зафіксували 21 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, внаслідок чого поранено двох українських військових та одного цивільного.

Також 3 квітня в районі селища Шуми загинув український військовослужбовець.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.

СММ ОБСЄ оприлюднила факти грубих порушень з боку збройних формувань РФ та її найманців поблизу лінії розмежування. Зокрема, патруль СММ ОБСЄ зафіксував 15 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град". За межами виділених місць зберігання було зафіксовано 9 танків, 6 самохідних гаубиць та 29 бойових броньованих машин на полігоні поблизу Міусинська, а на полігоні поблизу Мирного – 3 танки Т-64.

Німеччина і Франція оприлюднили спільну заяву, закликавши "сторони до стриманості".

Про 20 тисяч хворих на COVID-19

За добу 2 квітня в Україні виявили 20 341 новий випадок COVID-19 – це найбільший приріст за час пандемії.

Також 2 квітня:

госпіталізували 5 186 осіб;

померли 396 осіб;

одужали 9 166 осіб.

За кількістю смертей за добу Україна потрапила до першої п’ятірки країн світу.

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