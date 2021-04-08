Головні новини середи і ночі: підозра братові Вовка, Росія та ОРДЛО в ТКГ

Через РФ та ОРДЛО не вдалося домовитись про дотримання "тиші", підозра братові голови Окружного адмінсуду Юрію Зонтову — актуальні новини 7 квітня.

Про засідання ТКГ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони підтвердили прихильність до дотримання режиму "тиші", проте документально так і не зафіксували цю позицію через Росію та представників ОРДЛО.

За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, Росія і ОРДЛО чіплялися до окремих слів тексту, запропонованого послом ОБСЄ з питань безпеки Чевіком.

Про брата Вовка

Двох адвокатів-посередників, яких НАБУ та САП викрили "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди для подальшої її передачі суддям ОАСК, затримано.

За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича, а також великі обсяги іноземної готівки.

Згодом генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату голови ОАСК Павла Вовка - Юрію Зонтову - та ще одному адвокату, якого НАБУ затримало при отриманні хабаря для подальшої його передачі суддям ОАСК.

Окрім того, Юрія Зонтова відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування.

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