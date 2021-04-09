Головні новини четверга і ночі: арешт брата Вовка, США про Україну

Суд арештував брата голови Окружного адмінсуду Зонтова, США розглядають можливість відправити в Чорне море військові кораблі, щоб підтримати Україну - актуальні новини 8 квітня.

Про арешт брата голови ОАСК

Вищий антикорупційний суд відправив брата голови Окружного адмінсуду Павла Вовка – Юрія Зонтова – під варту до 4 червня з альтернативою застави – 35 млн 185 тисяч гривень.

За твердженням слідства, Юрій Зонтов разом зі спільником – Юрієм Донцем - обіцяли за 100 тисяч доларів вирішити питання в судовому позові через Вовка.

Про заяву США

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Росія зараз має більше військ біля українських кордонів, ніж за весь час з 2014 року, і 5 українських військових були убиті цього тижня. За словами Псакі, це все вкрай тривожні знаки, а США все більше стурбовані.

Штати розглядають можливість відправки найближчими тижнями військових кораблів у Чорне море на знак підтримки України через нарощування сил Росії на Сході.

Раніше група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила польовий табір російських військ у Воронезькій області – за 150-250 км від українського кордону. Окрім того, десантні й артилерійські катери Каспійської флотилії РФ здійснюють міжфлотський перехід у Чорне море під приводом навчань.

Заступник глави адміністрації президента РФ Путіна Дмитро Козак заявив: якщо Київ почне бойові дії на Донбасі, то це стане "початком кінця України", оскільки Росія готова захищати жителів регіону.

Про інші важливі новини

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