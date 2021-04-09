Главные новости четверга и ночи: арест брата Вовка, США об Украине

Суд арестовал брата главы Окружного админсуда Зонтова, США рассматривают возможность отправить в Черное море военные корабли, чтобы поддержать Украину - актуальные новости 8 апреля.

Об аресте брата главы ОАСК

Высший антикоррупционный суд отправил брата главы Окружного админсуда Павла Вовка - Юрия Зонтова - под стражу до 4 июня с альтернативой залога - 35 млн 185 тысяч гривен.

По утверждению следствия, Юрий Зонтов вместе с сообщником - Юрием Донцом - обещали за 100 тысяч долларов решить вопрос в судебном иске через Вовка.

О заявлении США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия сейчас имеет больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года, и 5 украинских военных были убиты на этой неделе. По словам Псаки, это все крайне тревожные знаки, а США все больше обеспокоены.

Штаты рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины из-за наращивания сил России на Востоке.

Раньше группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) обнаружила полевой лагерь российских войск в Воронежской области – в 150-250 км от украинской границы. Помимо этого, десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии РФ совершают межфлотский переход в Черное море под предлогом учений.

Замглавы администрации президента РФ Путина Дмитрий Козак заявил: если Киев начнет боевые действия на Донбассе, это станет "началом конца Украины", поскольку Россия готова защищать жителей региона.

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