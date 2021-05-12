Головні новини вівторка і ночі: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі

Венедіктова підписала підозру Медведчуку, у Росії влаштували стрілянину в школі: 11 загиблих, діти вистрибували з вікон – актуальні новини 11 травня і ночі.

Про підозру Медведчуку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді куму Путіна Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Також СБУ проводила обшуки в будинку Медведчука по вулиці Монтажників в Києві та в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя".

Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України — за матеріалами справи, у 2015 році кум Путіна вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі.

Крім цього Медведчука підозрюють у держзраді — у 2020 році кум Путіна через свого однопартійця Дмитра Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак переховується в Росії, а Медведчук – в Україні.

Про стрілянину в школі

В результаті стрілянини в російській школі в Казані загинули 11 осіб — російські відомства повідомляють, що нападник діяв самостійно.

17-річний Ільназ Галявієв, випускник цієї ж школи, начебто пішов на злочин заради помсти.

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