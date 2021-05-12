Главные новости вторника и ночи: подозрение Медведчуку, стрельба в русской школе

Венедиктова подписала подозрение Медведчуку, в России устроили стрельбу в школе: 11 погибших, дети выпрыгивали из окон – актуальные новости 11 мая и ночи.

О подозрении Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путина Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Также СБУ проводила обыски в доме Медведчука по улице Монтажников в Киеве и в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Правоохранители подозревают Медведчука в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины — по материалам дела, кум Путина вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Чёрном море.

Кроме этого Медведчука подозревают в госизмене — в 2020 году кум Путина через своего однопартийца Дмитрия Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.

Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак скрывается в России, а Медведчук - в Украине.

О стрельбе в школе

В результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 11 человек — российские ведомства сообщают, что нападающий действовал самостоятельно. Его ликвидировали на месте происшествия.

17-летний Ильназ Галявиев выпускник этой же школы, якобы пошел на преступление ради мести.

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