Головні новини суботи і ночі: зустрічі на саміті країн G7, допомога США

Президент США Джо Байден провів зустрічі на полях саміту "Великої сімки" із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном, у США розповіли, яке військове обладнання нададуть Україні.

Про переговори на саміті країн G7

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися у суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки".

Президенти США та Франції Джо Байден і Еммануель Макрон провели офіційну зустріч на полях саміту "Великої сімки".

Про допомогу США

Виділена Пентагоном Україні допомога в розмірі 150 мільйонів доларів буде включати протиартилерійські радари, засоби радіоелектронної боротьби і технології боротьби з дронами.

Сполучені Штати затвердили другу частину безпекової допомоги Україні на суму у 150 млн доларів, що буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності вітчизняної армії з НАТО.

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