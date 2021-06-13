Главные новости субботы и ночи: встречи на саммите стран G7, помощь США

Президент США Джо Байден провел встречи на полях саммита "Большой семерки" с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в США рассказали, какое военное оборудование предоставят Украине.

О переговорах на саммите стран G7

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня, на полях саммита "Большой семерки".

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели официальную встречу на полях саммита "Большой семерки".

О помощи США

Выделенная Пентагоном Украине помощь в размере 150 млн долларов будет включать противоартиллерийской радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.

Соединенные Штаты утвердили вторую часть безопасности помощи Украине на сумму в 150 млн долларов, которая будет направлена на мероприятия по обеспечению территориальной целостности Украины, обороны границ и углубление совместимости отечественной армии с НАТО.

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