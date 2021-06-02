Головні новини вівторка і ночі: заборона пластикових пакетів, інтерв’ю Зеленського

В Україні заборонять розповсюджувати пластикові пакети, Зеленський виступив за поставки німецької зброї в Україну – актуальні новини 1 червня і ночі.

Про пластикові пакети

Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, яким забороняється розповсюджувати пластикові пакети крім біорозкладних у магазинах та закладах харчування — у компаній є 9 місяців на адаптацію.

Про інтерв’ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

"Німеччина не надала нам жодної військової допомоги, але вона могла б це зробити", – сказав він.

Також Зеленський вважає, що "Північний потік – 2" може запрацювати за 2-3 роки і тоді Україні не бачити контракту на транзит газу, він додав, що Росія буде використовувати питання газогону як важіль впливу щодо Донбасу.

Президент пропонує створити новий формат переговорів за участю Євросоюзу і США, який включатиме питання Донбасу, Криму та "Північного потоку-2".

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

За минулу добу у світі діагностували понад 447 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна серед країн Європи займає 3 місце за добовою смертністю від коронавірусу.

У кібератаці на фірму-виробника м'ясної продукції JBS SA, штаб-квартира якої базується у Бразилії, Білий дім підозрює російських хакерів.

Ексдепутата Дмитра Гудкова затримали за несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках.

Головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і 20 його однопартійців закликали уряд Сполучених Штатів скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2".

Українці, які отримали щеплення препаратом CoronaVac, зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації.

Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що США поставили "на паузу" санкції щодо "Північного потоку-2" та не виключає можливості їх відновлення.

Влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу щодо необхідності мати негативний ПЛР-тест для пасажирів з України.

ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac — саме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Нардепи підтримали проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко після наради з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком заявив про фінішну пряму узгодження інтеграції з Росією.

За добу 31 травня в Україні зафіксували 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізували 579 хворих, при цьому 163 людини померли, 12 085 осіб одужали від коронавірусу.