Головні новини п’ятниці і ночі: Лукашенко про кордон, “парад на підборах”, справа Гонгадзе
Суд затвердив вирок Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе, Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною, нардепи вимагають від міністра оборони пояснень військового параду, де військовослужбовиці на підборах – актуальні новини 2 липня.
Про "закриття кордону"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив прикордонникам "повністю перекрити" кордон з Україною через нібито контрабанду зброї.
Водночас, Міністерство закордонних справ України та Державна прикордонна служба не підтверджують закриття кордону із Білоруссю.
В США вважають, що повідомленнями про закриття кордону Лукашенко намагається відвернути увагу від репресій проти білорусів.
Про підбори
Група народних депутатів вимагає від міністра оборони Андрія Тарана пояснень і вибачень за плани показати жінок-військовослужбовиць на параді до 30-річчя незалежності України в туфлях на підборах.
Планувалося, що цього року дівчата крокуватимуть у парадній формі, в туфлях на підборах та без зброї, натомість минулоріч були в повсякденній формі одягу і зі зброєю.
Народний депутат від "Слуги народу" Марина Бардіна стверджує, що Таран у розмові з нею запевнив, що жінки-військовослужбовиці не крокуватимуть Хрещатиком на високих підборах.
У Міноборони наголошують, що туфлі – звичайний атрибут парадної форми.
Про справу Гонгадзе
Верховний суд затвердив вирок колишньому генерал-лейтенанту міліції Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.
Пукач очолював департамент зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ. У 2000 році він керував групою міліціонерів, які викрали і вбили Гонгадзе. Пукач особисто задушив журналіста.
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