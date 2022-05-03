Война. День 69. ОНЛАЙН
Розпочався 69-й день повномасштабної війни. Тривають активні бої на Сході. Під окупацією також частина Херсонської, Запорізької, Харківської областей.
Росіяни атакують завод "Азовсталь" у Мауріуполі, де героїчно тримають оборону українські бійці. Також ворожі ракети все частіше прилітають в Одесу.
"Українська правда" відслідковує хоронологію війни в режимі онлайн.
Хроніку попереднього дня читайте тут: Хроніка 68-го дня війни з Росією. Події ОНЛАЙН
На цьому ми завершуємо наш онлайн, поаернемося о 5:30 ранку – сподіваємося, що лише з хорошими новинами.
Командування Повітряних Сил порахувало, що ввечері 3 травня окупанти випустили по Україні більше 20 ракет, більшість з яких – з Каспійського моря.
Кореспондент УП повідомляє про потужний вибух у Запоріжжі❗
Президент США Джо Байден, виступаючи на виробництві протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", розповів присутнім, що українці називають своїх дітей на честь американської зброї.
Тобто Джавеліном і Джавеліною.
Ще на початку квітня Мін'юст розповідав, що новонароджений хлопчик на Вінничині отримав ім'я Ян Джевелін, а дівчинка в Києві – Джавеліна.
Продовжує надходити інформація по наслідках вечірніх ракетних обстрілів:
- росіяни обстріляли ракетами місто Арциз у Болградському районі Одещини
- вдарили по підстанції біля вокзалу у Воловці Закарпатської області, а також по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.
"Нас на "Азовсталь" привез папа. Он говорил, что это самое безопасное место. Там, не видя солнца, мы сидели примерно 2 месяца.
Папа – военный, он остался там. Я хотел бы ему передать, что с нами все хорошо и чтобы он был поаккуратнее".
Сьогодні "Українська правда" зустрічала перших евакуйованих українців з "Азовсталі" і уже встигла підготувати кілька їхній історій.
"5 хвилин на ранкову каву перед початком робочого дня", – фото від українського військового Максима з-під Ізюма 💙
Так виглядає завод "Азовсталь" після сьогоднішнього штурму росіянами. На ньому досі перебувають українські захисники, а також ховаються цивільні, поранені.
"Азовсталь" 3-го травня, штурм заводу російськими загарбниками. Відео опубліковане радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком pic.twitter.com/xrBhxtq5aR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022
Перший приліт на Закарпатті – ракета влучила в об'єкт у гірському районі. Інформацію щодо пошкоджень та можливих жертв уточнюють.
Звуки вибухів на Вінничині були роботою ППО – уламки ракет шукають 🙏
Українські прикордонники коптером скинули вибухівку на російський прапор, який росіяни вночі вивісили на українську спостережну вежу на Сумщині 🔥
Фізично зняти його можливості не було, адже окупанти розставили поблизу вежі своїх снайперів.
⚡ Ракети також прилетіли на Кіровоградщину – на територію Долинської громади.
❗Внаслідок російського обстрілу по Авдіївському коксохімічному заводі щонайменше 10 людей загинули, 15 отримали поранення.
Оновлено: попередньо, у Львові пошкоджені три електричні підстанції, над відновленням електропостачання вже працюють.
Льв'яни повідомляють про вибухи❗
Фото: голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Російський пропагандист Володимир Соловйов приїхав до Маріуполя й сфотографувався на прохідній Заводу Ілліча з главою бойовиків так званої ДНР Денисом Пушиліним 😠
Ірпінь оживає після деокупації 🙌
На дитячі майданчики поступово повертаються діти, а на зупинки – автобуси на Київ.
Фото: Ярослав Вінокуров.
Українські військові вдарили безпілотниками "Байрактар" по російських позиціях на острові Зміїному 🔥
Під час другого удару, як видно з відео, в окупантів почали вибухати боєприпаси.
Головне зі зведення Генштабу
🔻На Ізюмському напрямку противник веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове, однак зазнає втрат. Окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів "Тюльпан" калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню "Смерч"
🔻На тимчасово зайнятих територіях Харківської області ворог продовжує проводити фільтраційні заходи
🔻Основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступу на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському, Авдіївському та Курахівському напрямках, щоб взяти під повний контроль Рубіжне і Попасну та розвити наступ у напрямках на Лиман, Сіверськ та Слов’янськ
🔻У Придністров‘ї підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у повній бойовій готовності. Збройні формування Придністровського регіону несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ
🔻Підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил рф втратили близько 60% особового складу загиблими і пораненими
Жінка з Маріуполя у Запоріжжі розпвідає про російські фільтраційні табори
"Нас раздевали, проверяли шрамы, татуировки, заглядывали женщинам в трусы, проверяли телефоны, все переписки читали."— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022
Як маріупольці проходить фільтрацію в окупантів. pic.twitter.com/UJCxxIJ40q
Папірець, який окупанти видають тим, хто пройшов фільтрацію
🔈У більшості областей України повітряна тривога
В Авдіївці внаслідок обстрілу коксохімічного заводу загинуло щонайменше 10 людей, 15 поранених. За словами голови ОВА Павла Кириленка, росіяни точно знали, куди цілили – робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали автобусу, який мав їх розвозити із заводу додому.
У березні на берегах Київського водосховища волонтери створили евакуаційні та гуманітарні пункти. За допомогою човнів кілька тижнів постачали в ізольовані села продукти. Вивозили у безпечні місця старих, жінок та дітей.
Репортери "Української правди" нещодавно побували в Страхоліссі, де по водi врятували з небезпечної зони близько двох тисяч людей.
Читайте репортаж: Царство живих. Як рибалки зі Страхолісся врятували від голоду та окупації дві тисячі людей
Новини з регіонів
- Російські війська обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області.
- В Одеській затоці знешкодили міну, яка спливла на поверхню води.
💙💛Ділимося фото та відео маріупольців, які прибули до Запоріжжя
|всі фото "Української правди"
|Віце-прем'єр-міністерка Верещук зустрічає евакуйованих у Запоріжжі
У Запоріжжя приїхали автобуси з маріупольцями pic.twitter.com/U2jZarR0yw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022
Олег Синєгубов повідомляє про обстріли в центрі Харкова. Поранення отримала місцева жителька. Постраждали магазини, гаражі і навіть дитячі атракціони в міському парку.
Харків'ян закликають залишатися по можливості в укриттях, навіть за відсутності повітряної тривоги.
❗⚡156 людей з маріупольської "Азовсталі" прибули до Запоріжжя
❗⚡Верховна Рада України остаточно заборонила діяльність проросійських партій. За це проголосувало 330 депутатів.
Новини з Київщини
🔸В Офісі Генерального прокурора заявили, що з 290 тіл мирних мешканців Ірпеня, які були ексгумовані для експертизи та перепоховання, 105 лишаються невпізнаними. З 290 тіл: 161 чоловік, 73 жінки, 1 дитина та 55 людських останків.
🔸Про ситуацію в Бучі розповідає журналіст та волонтер Євген Спірін. Там сьогодні проводять збір ДНК матеріалу в людей, які шукають вбитих, закатованих, загиблих від снарядів, мешканців міста і сіл.
"Якщо ДНК аналіз не виявить співпадіння, це дасть тим, хто шукає, надію, що їх рідні ще живі".
Володимир Зеленський вперше з початку війни звернувся до депутатів Верховної Ради. Цитати з промови
🔻Ви – народні депутати найвеличнішої держави в сучасному світі! Впевнений у цьому! Ви – народні депутати України. Ключові слова – "народ" і "Україна".
🔻Порядок денний Верховної Ради очевидний. Ключове слово – "порядок". Тому що немає часу на спам, на сварки й на піар – вас і так всі знають.
🔻Ви – частина великого українського війська. Ваш фронт – це законодавче поле, на якому ви маєте працювати для нашого народу, для кожного з нас, для нашої держави, для нашої перемоги. Як наша армія, як і вся країна. Працювати 24/7. Без вихідних, без зайвих емоцій, гасел тощо. Сьогодні у нас із вами – одна партія, і ця партія – Україна. Одна фракція – Україна. У нас одна монобільшість – Україна.
🔻Зараз відсутність депутата виправдовують лише дві речі: його робота за кордоном або в регіонах заради інтересів нашої держави або його смерть заради інтересів держави. Інше для України не становить сьогодні жодного інтересу. Інше їй не потрібно, іншого в ній не буде! Інше йде слідом за російським військовим кораблем!
🔻Мені здається, що закони мають бути вчасними, як ленд-ліз. Влучними, як наша "Стугна" і "Байрактар". І приносити користь, як "Нептун". І славу, як наше військо. І бути такими, що увійдуть в історію, як народ України!
За даними української розвідки, в російській армії поширюється інформація, нібито бойові дії в Україні можуть тривати до вересня цього року.
Що сказав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою України
🔻Ближчими тижнями ми надішлемо вам Brimstone, це протикорабельні ракетні системи, а також броньовані машини, щоб евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок… Ми маємо новий пакет підтримки на 300 млн фунтів стерлінгів.
🔻Я вітаю вашу мужність. Ви продовжуєте свої сесії попри варварський напад на вашу свободу. Щодня ракети, бомби зливою падають на голови безневинних людей на півдні і сході вашої країни. Путін і далі продовжує свою сміхотворно незаконну кампанію проти української землі. Його солдати вже не мають виправдання через "незнання" того, що діють. Вони скоюють воєнні злочини, і їхні звірства зростають.
🔻Я маю для вас повідомлення: Україна переможе. Україна буде вільна.
🔻Ви пишете один з найбільш переможних глав своєї військової історії та історії країни. Так звані нездоланні сили путінської воєнної машини наткнулися на непохитний об’єкт – український патріотизм та любов до своєї країни. Це найкращий момент для України. Його запам’ятають і оцінять наступні покоління.
🔻Ваші сини та внуки будуть говорити, що Україна навчила світ, що жорстокі сили агресора нічого не коштують перед силою духу(силою моралі) людей, які вважають себе вільними. Вони будуть казати, що українці довели боротьбою та жертвами, що зброя та танки не можуть покорити націю, що бореться за свою незалежність. І тому я знаю і вірю в те, що Україна переможе. Ви довели: справа не в фізичній силі, а в переможному дусі.
Внаслідок масованих авіабомбардувань "Азовсталі" поранено близько десяти людей, двоє жінок загинули. Захисники Маріуполя закликають до термінового введення режиму припинення вогню та продовження евакуації громадян на безпечні території, контрольовані Україною.
На фото поранений боєць Азовсталі. Осколок влучив у татуйовану карту України, де розташований Криму, який окуповала Росія з 2014 року.
Wounded Ukraine from 🇺🇦defender at Azovstal. A shrapnel hit his friend right in the tattooed Crimea that has been occupied by Russia since 2014. pic.twitter.com/DxcDYfc5WC— Iryna Matviyishyn (@IMatviyishyn) May 2, 2022
Із 14 автобусів, які вивозили жителів Маріуполя, на підконтрольну Україні територію доїхали лише 3, доля людей з решти 11 автобусів невідома.
Голова російських православних, Московський патріарх Кирило, він же Володимир Гундяєв, заявив, що Росія ніколи ні на кого не нападала.
⚡️ Російські загарбники розпочали штурм заводу "Азовсталь" — заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар.
Окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом російська авіація бомбила комбінат
"Сьогодні це найгірший день для Лимана. Обстрілювати вони почали з 4 ранку і досі не припиняють"
Пропонуємо переглянути репортаж журналістів Hromadske із Лимана, на який наступають росіяни.
У Дніпрі комунальники демонтували понад десяток пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів
Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 2 ворожих безпілотники "Форпост" та "Орлан-10", які шпигували на півдні України.
Федеральний уряд Німеччини таки вирішив поставити в Україну 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу
❗️ Росія вкотре вчинила провокацію на кордоні Сумщини — близько 12 години ворог відкрив вогонь з мінометів по території Глухівської громади, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький
🇺🇦 До Запоріжжя прибувають маріупольці
Фото: AP, Reuters
Двоє людей загинули у результаті обстрілу російськими окупантами селища Залізничне Гуляйпільського району у Запорізькій області.
🚫🍻 На всій території Чернігівської області відновлюється заборона торгівлі алкогольними напоями.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що окупанти мають на меті влаштувати голодомор — у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс, який міг зберігати 30 тисяч тонн зерна.
Загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого до 3 травня
Лише за 2 останні доби ЗСУ знищили близько 20 російських безпілотних літальних апаратів, загальною вартістю близько 2 мільйони доларів.
Папа Римський Франциск заявив, що готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним у Москві, а от сенсу їхати до Києва наразі не бачить.
Як вийти на контакт з ЦРУ? Відомство склало інструкцію російською
Скадовськ 🙏
Голова Миколаївщини Віталій Кім: "Ніхто росіянам не казав, що святкувати перемогу під час війни - це погана прикмета? Не уявляю, що вони там покажуть. Парад військових із холодильниками чи колони викрадених вантажівок із зерном із Херсонської області? Ганебна війна…"
Британська розвідка: В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.
(3 of 3)— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022
Russia’s military is now significantly weaker, both materially and conceptually, as a result of its invasion of Ukraine. Recovery from this will be exacerbated by sanctions. This will have a lasting impact on Russia’s ability to deploy conventional military force.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщинв, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Запорізька, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Дніпропетровщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Полтавщина, Сумщина, Київщина та Чернігівщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Одеса
Ніч минула спокійно. Ввечері 2 травня ворог наніс ракетний удар: пошкоджено одну з релігійних споруд, є влучання в об'єкт міської інфраструктури Одеси та в житлову будівлю, внаслідок чого один 15-річний загинув, є поранена дівчина, з іншими людьми, що знаходились в місці удару, працюють психологи.
📍Харків
Вночі знову були обстріли міста, за попередньою інформацією, постраждалих немає. У Харківському районі через обстріли сьогодні зранку виникла пожежа на одному з підприємств, дані про поранених уточнюються, працюють рятувальники.
По області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі. Жертв немає.
📍Луганщина
Основні зусилля ворог зосереджує на встановленні контролю над Рубіжним та Попасною. Ввечері 2 травня був потужний обстріл Рубіжного, зранку 3 травня – Новодружеська. Деталі щодо постраждалих та наслідків обстрілів з’ясовуються. Було евакуйовано 20 людей.
📍Донеччина
З п’ятої ранку – обстріл Вугледара з артилерії. На зараз відомо про трьох загиблих цивільних. Лиман, Авдіївка – під постійними обстрілами.
Продовжується евакуація населення з прифронтової зони. У Маріуполі процес евакуації триває.
📍Херсонщина
Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація у окупованих селах.
📍Миколаївщина
Надвечір були обстріли області, було завдано удару по акваторії в м.Очаків. Також було здійснено обстріл по місту Миколаїв. Станом на ранок постраждалих нема. Деталі з’ясовуються.
Кішка, яку врятували з 7 поверха зруйнованого будинку в Бородянці. Кішка явно готова чинити опір
Зведення Генштабу:
- Росія поповнює значні втрати техніки. За наявною інформацією, у місті Богучар Воронезької області, у період з 27 квітня по 02 травня, зняли зі зберігання сімнадцять танків та шістдесят БМП-1. Їх відправили на тимчасово зайняті російськими військами українські території.
📍На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
📍На Слобожанському напрямку ворог продовжував обстріли Харкова та прилеглих населених пунктів.
📍На Ізюмському напряммку росіяни здійснювали активний вогневий вплив на підрозділи наших військ.
📍На Донецькому напрямку основні зусилля ворога продовжують зосереджуватися на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямку населених пунктів Лиман і Слов’янськ.
📍На Південнобузькому напрямку Росія активних бойових дій не проводила. Продовжувала обстріли підрозділів наших військ вздовж лінії зіткнення.
У російському Бєлгороді вночі знову чули вибухи
Доброго ранку 😊
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Союз європейських футбольних асоціацій заборонив російським клубам брати участь в турнірах у сезоні 2022/23.
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У Фінляндії з'явилася громадянська ініціатива за позбавлення громадянства осіб, які потрапили під санкції США, ЄС та Великої Британії. Це стосується тих, хто отримав фінський паспорт за заявою та має громадянство іншої країни. Зараз це Геннадій Тимченко, Борис Ротенберг та його син Роман Ротенберг – усі входять до найближчого оточення Володимира Путіна.
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Нідерландські доки відмовилися розвантажувати танкер, що перевозить російське дизпаливо. Воно стоїть поряд із Амстердамом.
- Росіяни не змогли скористатися викраденою в окупованому Мелітополі сільськогосподарською технікою. Її заблокували дистанційно.
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