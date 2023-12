Война. День 69. ОНЛАЙН

Британська розвідка: В результаті вторгнення в Україну російська армія зараз значно слабша, як матеріально, так і концептуально.

Russia’s military is now significantly weaker, both materially and conceptually, as a result of its invasion of Ukraine. Recovery from this will be exacerbated by sanctions. This will have a lasting impact on Russia’s ability to deploy conventional military force.