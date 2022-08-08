"Референдумы" на юге, меткие выстрелы ВСУ и российский киллер. Главное за 166 день войны

Завершується 166 день повномасштабної війни з Росією. Україна чинить опір на всіх фронтах.

Як окупанти готують "референдуми" на півдні, а українські захисники знищують їхні бази, як йдуть бої у найгарячіших точках та що відбувається в тилу – читайте у щоденних підсумках УП.

Хроніки попереднього, 165 дня війни.

Херсонщина і Запоріжжя. Кремль готує "референдуми"

Гауляйтер Запорізької області Євген Балицький оголосив про початок підготовки до "референдуму щодо возз'єднання з РФ". Мовляв, він підписав "розпорядження виборчої комісії".

Однак жодних дат анексії Балицький не назвав.

Напередодні про таку підготовку також заявили у Мелітополі, який став одним із центрів колаборантів в окупованій Запорізькій області.

Та за словами справжнього мера міста Івана Федорова, загарбники завезли до Мелітополя близько 700 людей масовки. Таким чином створили "картинку" для росЗМІ. Назбирати своїх прихильників серед місцевого населення окупанти не змогли.

В ОК "Південь" кажуть: росіянам не вистачає справжнього електорату для своїх "референдумів". Тому вони постійно дати.

Так, жителів окупованої Херсонщини намагаються підкупити. Пропонують 10 тисяч рублів за голос на псевдоголосуванні.

При цьому американський Інститут дослідження війни попереджає: Росія може перетворити "поквартирне голосування", яким замінили дільниці, на операцію зі збору розвідданих. Таким чином можуть знищити українську опозицію на окупованих територіях.

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що псевдореферендуми закриють для Росії будь-яку можливість переговорів з Україною.

І тепер у Володимира Путіна роблять вигляд, що це не Росія збирається проводити "референдуми", а місцеве населення.

Росія тероризує регіони

📍Харків. Росіяни обстріляли місто вранці. Загинула одна цивільна людина.

За даними української розвідки, росіяни посилюють пресинг підприємців в окупованих регіонах. Їм погрожують "націоналізацією" та закриттям бізнесу. Підприємців хочуть змусити перейти на російські паспорти на перереєструватись.

📍Черкаська область. В Уманському районі ППО збила російську ракету. Уламки впали на цивільну інфраструктуру – двоє людей поранені та виникла пожежа.

фото: ДСНС

Загалом за ранок українські воїни збили 4 ворожих ракет. Це були "Калібри", випущені з акваторії Чорного моря.

Одну ракету знищено на Одещині, решта – в центральній Україні.

📍Луганщина. Лише за ніч загарбники запустили 7 ракет. Крім того, намагаються організувати депортацію з окупованих регіонів до РФ сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

📍Окупований Енергоатом, Запорізька область. За даними Енергоатому, росіяни заявляють про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Таким чином окупанти шантажують весь світ.

В Енергоатомі кажуть, що російський генерал-майор Валерій Васильєв, котрий зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав своїм солдатам, що "тут буде або російська земля, або випалена пустеля".

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав надати міжнародним інспекторам – Міжнародному агентству з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) – доступ до Запорізької АЕС.

Також вранці і вночі Росія обстрілювала околиці Миколаєва, Дніпропетровщину, Донеччину.

Ситуація на фронті

Головне зі зведення Генштабу:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Харківському напрямку ворог намагається стримати Сили оборони – щоб захисники не просувались вглиб захопленої території.

На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно спробували покращити своє положення неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються завдати максимальних втрат українським підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Бахмутському напрямку були ворожі штурми у бік Бахмута, Зайцевого, Вершини і Кодеми. Захисники їх відбили.

На Авдіївському напрямку окупанти спробувати наступати в бік Авдіївки та Пісків. Українські воїни зупинили ворога, він відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагався прорвати оборону ЗСУ у бік Мар’їнки та Шевченка. Успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів Запоріжжя та Павлограда.

На Південнобузькому напрямку загарбники вели обстріли з танків, артилерії та авіації, значну увагу зосереджують на повітряній розвідці безпілотниками.

В акваторії Чорного моря противник зосереджує основні зусилля на підтримці сухопутних військ та обстрілах об’єктів в глибині України. У готовності перебувають чотири носії крилатих ракет.

Українські захисники знищують окупантів

На ранок 8 серпня росіяни втратили на війні:

42340 вояк, тобто ще 140 за останню добу,

1811 танків (6 за добу),

4070 бойових броньованих машин (15 за добу),

754 безпілотників (4 за добу)

та іншу техніку.

📍Херсонщина. Збройні сили вночі влучили по Антонівському та Каховському мостах. Після цього росіяни перенесли дату відкриття Антонівського мосту.

📍Мелітополь. У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах ворога на промислових майданчиках. Вбито понад 100 російських солдат.

За даними мера Мелітополя, HIMARS завдали нищівних ударів по окупантах в ніч на 8 серпня pic.twitter.com/wZK85z4xew — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 8, 2022

Зерно, суд і російський кілер. Ще кілька важливих історій

Судно з українським зерно прибуло в кінцевий пункт призначення у Туреччині. Воно дійшло першим в рамках "зернової угоди".

Також вранці з порту "Південний" вперше з 24 лютого вийшло судно з українським продовольством. Воно прямує до Італії.

Водночас, судно, яке виходило з Одеського порту найпершим, не прийняли у Лівані. Покупець відмовився прийняти вантаж – українську кукурудзу – через затримку термінів доставки на понад 5 місяців.

Українські правоохоронці затримали ворожого агента, який, за даним слідства, мав бути виконавцем серії замовних вбивств вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів.

Серед потенційних жертв – міністр оборони Олексій Резніков та очільник ГУР Кирило Буданов. За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли від 100 до 150 тисяч доларів США.

Як "тестове завдання" чоловік раніше убив керівника одного з підрозділів, який воює з агресором.

Суд у Чернігові виніс вирок російському танкісту Михайлу Кулікову за постріли у багатоповерхівку на околиці міста. Росіянина посадили до в’язниці на 10 років.