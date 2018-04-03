В Раду вызвали Сытника и Холодницкого

В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

По его словам, от фракций поступило предложение пригласить на заседание парламента руководителей НАБУ, САП.

Соответствующий вопрос он поставил на голосование.

За это решение проголосовали 247 депутатов из 150 необходимых голосов.

Было решено, что Сытник и Холодницкий должны явиться на заседание Рады в среду, 4 апреля, в 12:00.

Как известно, ранее 3 апреля Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и требовать изменить прокуроров в его деле.

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры заявил, что уже полгода расследует уголовное дело,в котором фигурирует Назар Холодницкий.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Также читайте интервью руководителя САП: Назар Холодницкий: Я – процессуальный руководитель. Я сам решаю, что можно разглашать.