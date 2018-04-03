В Раду вызвали Сытника и Холодницкого

В среду на пленарное заседание Верховной Рады вызывают директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом заявил глава ВР Андрей Парубий.

По его словам, от фракций поступило предложение пригласить на заседание парламента руководителей НАБУ и САП.

Соответствующий вопрос он поставил на голосование.

За это решение проголосовали 247 депутатов из 150 необходимых голосов.

Было решено, что Сытник и Холодницкий должны явиться на заседание Рады в среду, 4 апреля, в 12:00.

Как известно, ранее 3 апреля Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия и требовать изменить прокуроров в его деле.

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры заявил, что уже полгода расследует уголовное дело,в котором фигурирует Назар Холодницкий.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

Также читайте интервью руководителя САП: Назар Холодницкий: Я – процессуальный руководитель. Я сам решаю, что можно разглашать.