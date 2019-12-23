Суд не отпустил из-под стражи музыканта Антоненко, подозреваемого в деле Шеремета

Суд отклонил апелляцию Андрея Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Павла Шеремета, и не отпустил его из-под ареста.

Источник: "Украинская правда"

Прямая речь Антоненко: "Я, пожалуй, здесь главное лицо, заинтересованное в том, чтобы это позорное преступление было раскрыто, были задержаны те, кто действительно виноват... Больше всего я хочу вернуться к детям и службе (у Антоненко есть контракт с Силами специальных операций как у музыканта – УП)".

Детали: Апелляционный суд Киева решил оставить Антоненко в СИЗО, как ранее постановил Печерский райсуд.

Адвокаты просили не применять к подзащитному вообще никаких мер пресечения. Они ссылались, в частности, на то, что у мужчины есть двое несовершеннолетних детей, а его сын болен. Защита музыканта настаивала на том, что и подозрение, и арест необоснованны.

В то же время прокуратура утверждала, что подозреваемый якобы может скрываться от следствия. Прокурор аргументировал это тем, что у мужчины есть загранпаспорт.

Однако, по словам защиты, у Антоненко есть загранпаспорт еще с 2017 году, и это не свидетельствует о его желании спрятаться.

Адвокаты подозреваемого обратили внимание, что в материалах дела только 4 раза упоминается имя Антоненко, и то не в экспертизах.

Также адвокаты отмечали, что предыдущий суд не допросил свидетелей со стороны защиты, а описание убийцы Шеремета, которым, по данным следствия является Антоненко, в материалах сделано неточно: борода, овальное лицо, средний рост.

Кроме того, адвокаты утверждают, что им не дают ознакомиться с материалами дела.

Поддержать Антоненко пришли около сотни его соратников, однако в зал суда пустили не всех. Перед началом заседания суд решил обмежеты количество слушателей до 35 человек. Поэтому сотрудники суда, Нацгвардии и полиции не допускали в зал друзей подозреваемого. Сначала зайти не позволили даже большинства журналистов.

Решение суда, который не отпустил музыканта из-под стражи, его соратники встретили криками "позор".

Наклейки, которые пренсли в суд соратники Антоненко

После завершения заседания прокуроры отказались предоставлять комментарии журналистам. При рассмотрении они говорили, что экспертизы "указали категорически" на причастность подозреваемых Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугар к убийству. Прокуратура добавила, что Антоненко не дает показаний следствию, в том числе, о своем алиби. В то же время, проверяется информация о том, что на момент убийства Шеремета он был у друга за Киевом, о чем писал в сети друг Антоненко.

Как и раньше подозреваемого по делу Шеремета хотели взять на поруки. С такой инициативой обратились, в частности, нардеп Яна Зинкевич, екснардеп Оксана Корчинская, побратимы Антоненко.

Во время выступления прокурор сказал, что "никто не рождается убийцами, убийцами становятся", объясняя, что крепкие социальные связи Антоненко не могут быть подтверждением его невиновности. Эта реплика вызвала возмущение среди знакомых музыканта, в частности, юриста Маси Найема, который обратил внимание, что Антоненко не обвиняют, а лишь подозревают в преступлении, поэтому его нельзя называть убийцей.

Адвокаты (справа) и судьи, которые слушали жалобу Антоненко фото: УП

Что было раньше: 20 декабря прокуроры по делу Шеремета не пришли на рассмотрение апелляций на арест подозреваемых Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. В частности поэтому суды перенесли. Позже силовики штурмовали зала суда, чтобы вывести Кузьменко и отвезти ее в СИЗО.

В свою очередь, защита привела в суд двух мужчин, которые фигурировали на записях разговоров, обнародованных следствием. Они заявили, что записи смонтированы, а разговоры не касались Шеремета.

Позже стало известно, что 20 декабря Генпрокуратура обновила группупрокуроров в деле. Одно из них не прошел аттестацию.

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Заявление УП: О расследовании МВД дела Павла Шеремета

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