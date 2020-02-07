Главные новости четверга и ночи: рассмотрение рынка земли, "пленки Гончарука"

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Пятница, 7 февраля 2020, 08:00

Рада начала рассматривать закон о продаже земли, впереди 4000 поправок, найдено вероятное доказательство причастности Дубинского к прослушке Гончарука — новости, которые были актуальны 6 февраля.

О рынке земли

С утра президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" и уговаривал нардепов проголосовать за земельную реформу сегодня-завтра — Разумков сказал, что на это надо минимум неделю.

В Верховной Раде Юлия Тимошенко заняла рабочее место спикера парламента, а ее коллега Сергей Власенко не смог обойти "слугу народа", бодибилдера Артема Дмитрука.

Фракции "Батькивщины" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" пытались заблокировать работу Рады.

В конце концов Рада начала рассматривать законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении.

Тимошенко во время перепалки с коллегами сломала микрофон у места спикера и поранила до крови палец на руке.

В общем Рада в четверг рассмотрела 184 правки в закон.

О "пленках Гончарука"

Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

Аудиозапись прослушки Гончарука содержит доказательства того, что к его появлению причастен нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Позже группа "1+1 медиа" обратилась за помощью к руководству государства из-за обыска, проведенные СБУ в их журналистов.

СБУ призвала журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования дела.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский назначил председателем Львовской областной государственной администрации местного предпринимателя Максима Козицкого.

Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Комедии для осеннего сезона "1+1" снял только на украинском языке, а все 7 мелодрам, которые будут показывать весной – на русском.

Китайский врач, который пытался предупредить других врачей о коронавирусе, умер после заражения им в Ухане.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко не видит оснований для разговоров о своей возможной отставке и говорит, что все зависит от Зеленского.




Темы: Злочевский ЕС


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