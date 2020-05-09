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Саакашвили оценил работу Антикорсуда и НАБУ

Суббота, 9 мая 2020, 00:53

Бывший президент Грузии и новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили считает, что Антикоррупционный суд работает несколько "неуклюже", а Национальное антикоррупционное бюро может работать лучше.

Источник: Саакашвили в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Но для того, чтобы они (инвесторы – УП) сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды. 

У нас есть в принципе  уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока. 

У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все реформы, попытки реформ никуда не зашли".

Детали: Председатель Исполкома считает, что Украина может стать "индустриальным хабом Европы", но для этого, во-первых, надо уменьшить уровень бюрократии.

"У нас есть шанс. Из Китая идут предприятия. Украина может снова стать индустриальным хабом Европы, реально может стать первый раз на таком уровне", – сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что в ходе реформирования очень важна роль президента Владимира Зеленского. Преимущество последнего в том, по словам Саакашвили, он не является представителем старой политической элиты.

Что предшествовало: 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.

Предыстория:

  • В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Грузинского гражданства его лишили в декабре 2015 года.
  • В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил Михэила Саакашвили к 3 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.
  • В мае 2019 года Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины – и тот сразу вернулся в Киев, а потом даже участвовал в выборах в Верховную Раду.
  • Грузия добивалась экстрадиции Саакашвили из Украины и во времена Петра Порошенко, и при президентстве Владимира Зеленского. Также грузинские власти просили выдать ее бывшего президента из Польши, когда Саакашвили находился там после изгнания из Украины.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: СаакашвилиАнтикоррупционный судНАБУ


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