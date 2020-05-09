Саакашвили оценил работу Антикорсуда и НАБУ

Бывший президент Грузии и новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Саакашвили считает, что Антикоррупционный суд работает несколько "неуклюже", а Национальное антикоррупционное бюро может работать лучше.

Источник: Саакашвили в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Но для того, чтобы они (инвесторы – УП) сюда зашли – совсем другие регуляции нужны, совсем другие налоги нужны, бюрократии нужно гораздо меньше. Нужны суды.

У нас есть в принципе уже первые задатки в виде антикоррупционного суда, но он маленький и очень неуклюжий пока.

У нас есть Национальное антикоррупционное бюро, которое в принципе тоже не берет взяток, но я бы хотел, чтобы они намного лучше работали. Все остальное у нас пока достаточно прогнившее. Все реформы, попытки реформ никуда не зашли".

Детали: Председатель Исполкома считает, что Украина может стать "индустриальным хабом Европы", но для этого, во-первых, надо уменьшить уровень бюрократии.

"У нас есть шанс. Из Китая идут предприятия. Украина может снова стать индустриальным хабом Европы, реально может стать первый раз на таком уровне", – сказал Саакашвили.

Он также утверждает, что в ходе реформирования очень важна роль президента Владимира Зеленского. Преимущество последнего в том, по словам Саакашвили, он не является представителем старой политической элиты.

Что предшествовало: 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Ранее для Саакашвили в Киеве прочили пост вице-премьера по реформам.

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