Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский на лыжном курорте "Буковель", твиттер-аккаунт президента США Дональда Трампа заблокирован - актуальные новости 8 января.

Локдаун

В Украине начались усиленные ограничения карантина, а президент Владимир Зеленский катается на лыжах на украинском курорте "Буковель".

Трамп и Twitter

Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

После блокировки Twitter-аккаунта политик распространил еще 4 публикации в официальном профиле президента США, которые сразу удалили.

О вакцине для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока есть только заявка.

При этом Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

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О других важных новостях

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

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