Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Суббота, 9 января 2021, 07:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский на лыжном курорте "Буковель", твиттер-аккаунт президента США Дональда Трампа заблокирован - актуальные новости 8 января.

Локдаун

В Украине начались усиленные ограничения карантина, а президент Владимир Зеленский катается на лыжах на украинском курорте "Буковель".

Трамп и Twitter

Соцсеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа.

После блокировки Twitter-аккаунта политик распространил еще 4 публикации в официальном профиле президента США, которые сразу удалили.

О вакцине для Украины

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина от коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на рынок Украины, а пока есть только заявка.

При этом Степанов заявил, что Украина заключит соглашения с другими производителями вакцин против коронавируса в течение ближайшей недели.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился в Европейскую комиссию с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применения ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

Четверо украинских моряков, которые почти 5 лет сидели в ливийской тюрьме, вернулись домой.

Во время "карантина зимних каникул" запрещается деятельность бытовых магазинов, а другие могут торговать исключительно продуктами питания и товарами первой необходимости.

Действующий президент США Дональд Трамп не будет участвовать в церемонии инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Офицер американской полиции умер от травм, полученных во время столкновений со сторонниками Трампа в Капитолии в среду.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Зеленский
Поддерживать Украину всегда будет нашей целью – президент Чехии
Зеленский: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"
Зеленский об обещании членства в НАТО: Это не такая высокая цена за войну
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: