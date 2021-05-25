Главные новости понедельника и ночи: подробности посадки самолета в Минске и реакция на этот инцидент

В сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair, Зеленский поручил Кабмину остановить авиасообщение с Беларусью, — актуальные новости 24 мая и ночи.

О новых подробностях посадки самолета в Минске

Аудиозапись переговоров белорусского авиадиспетчера с экипажем рейса Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair появилась в широком доступе. О бомбе на борту сообщил диспетчер со ссылкой на службу безопасности аэропорта.

В то же время в министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что сообщение о якобы минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта от "солдат ХАМАСа".

Исполнительный директор ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что принудительная посадка рейса Афины – Вильнюс в Беларуси была "угоном, спонсируемым государством".

На государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы "дает показания по организации массовых беспорядков в столице".

В движении ХАМАС в ответ на заявление министерства транспорта и коммуникаций Беларуси отрицают свою причастность к "минированию" самолета Ryanair, который экстренно сел в Минске.

О реакции других стран на инцидент в Беларуси

Сперва по меньшей мере два рейса авиакомпании AirBaltic полетели в обход воздушного пространства Беларуси.

ЕС рассмотрит вопрос о дальнейших санкциях против администрации Лукашенко, среди которых может быть прекращение полетов над Беларусью.

Правительство Литвы решило первым запретить прибытие в страну и отбытие из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси. Лондон также требует у своих перевозчиков избегать Беларуси и запретил "Белавиа" летать в Британию.

Владимир Зеленский также поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда готова прийти на помощь "своему соседу и стратегическому союзнику".

Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал вынужденную посадку самолета в Минске и задержания журналиста Романа Протасевича "отрицанием международных норм" и осуждает подобные инциденты.

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