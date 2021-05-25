Головні новини понеділка і ночі: подробиці посадки літака в Мінську та реакція на цей інцидент

У мережі з'явився фрагмент розмови диспетчера аеропорту Мінська з пілотом Ryanair, Зеленський доручив уряду зупинити авіасполучення з Білоруссю, — актуальні новини 24 травня і ночі.

Про нові подробиці посадки літака в Мінську

Аудіозапис переговорів білоруського авіадиспетчера з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair з'явився в широкому доступі. Про бомбу на борту повідомив диспетчер із посиланням на службу безпеки аеропорту.

Натомість у міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі заявили, що повідомлення про нібито мінування літака надійшло на електронну пошту мінського летовища від "солдатів ХАМАСу".

Виконавчий директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що примусова посадка рейсу Афіни – Вільнюс у Білорусі була "викраденням, спонсорованим державою".

На державному телебаченні Білорусі опублікували відео із затриманим у Мінську опозиційним журналістом Романом Протасевичем, той начебто "дає свідчення щодо організації масових заворушень у столиці".

У русі ХАМАС у відповідь на заяву міністерства транспорту і комунікацій Білорусі заперечили свою причетність до повідомлення про мінування літака Ryanair, який екстрено сів у Мінську.

Про реакцію інших держав на інцидент в Білорусі

Спершу щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic рушили в обхід повітряного простору Білорусі.

ЄС розгляне питання про подальші санкції проти адміністрації Лукашенка, серед яких може бути припинення польотів над Білоруссю.

Уряд Литви вирішив першим заборонити прибуття в країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких проходить над територією Білорусі. Лондон також вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі і заборонив "Белавіа" літати в Британію.

Володимир Зеленський також доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія завжди готова прийти на допомогу "своєму сусіду і стратегічному союзнику".

Саміт Європейського Союзу підтримав рішення заборонити польоти білоруських авіакомпаній на територію ЄС та закликав всіх авіаперевізників уникати прольоту над територією Білорусі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав вимушену посадку літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича "запереченням міжнародних норм" і засуджує подібні інциденти.

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