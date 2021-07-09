Главные новости четверга и ночи: выходки фанатов Англии, суд по делу Медведчука

УЕФА расследует выходки фанатов на матче Англия-Дания, которые, среди прочего, светили вратарю лазером в глаза, суд по делу Медведчука длился весь день – решение озвучат утром — актуальные новости 8 июля и ночи.

О суде по делу Медведчука



Печерский районный суд Киева сообщит свое решение о продлении домашнего ареста подозреваемому в государственной измене главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку 9 июля утром.

Заседание длилось с 9 утра с перерывами. После 22 часов судья объявил, что уходит в совещательную комнату, а решение объявит 9 июля в 8:30.

О выходках англичан

УЕФА выдвинул три обвинения против сборной Англии после полуфинала "Евро-2020" — в матче против Дании болельщики англичан освистали гимн гостей, использовали на стадионе пиротехнику, а также светили лазерной указкой в лицо и глаза датскому голкиперу Касперу Шмейхелю во время пенальти.

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