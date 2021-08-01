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Главные новости субботы и ночи: заявление СБУ относительно Чауса, "бронза" и "серебро" на Олимпиаде

Воскресенье, 1 августа 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: заявление СБУ относительно Чауса, бронза и серебро на Олимпиаде

СБУ вышла с заявлением о Чаусе: предоставил информацию о похищении, Элина Свитолина завоевала "бронзу" Олимпиады в Токио, пловец Романчук завоевал "серебро" – актуальные новости 31 июля и ночи.

О Чаусе

Защитников бывшего судьи Николая Чауса, которого обнаружили в селе в Винницкой области, все еще не пускают к своему клиенту, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Служба безопасности Украины заявляет, что "не похищала" бывшего судью Днепровского районного суда г. Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

О "бронзе" и "серебре" на Олимпиаде

Украинская теннисистка и шестая ракетка рейтинга WTA Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину во встрече за "бронзу" Олимпиады-2020 в Токио.

В финале заплыва мужчин на 1500 метров вольным стилем Олимпиады-2020 в Токио серебряную медаль завоевал украинец Михаил Романчук, уступив американскому пловцу.

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Украинская правда
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