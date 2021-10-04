Главные новости воскресенья и ночи: "Офшор 95", выборы в Грузии

Стали известны детали попытки срыва показа расследования о Зеленском "Офшор 95", в Грузии объявили результаты выборов – актуальные новости 3 октября и ночи.

Об "Офшоре 95"

Показ расследование о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о "грязных" деньги олигарха Игоря Коломойского "Офшор 95" почти сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КГГА. Звонивший заявил, что он с СБУ.

В СБУ отрицают причастность своих сотрудников к давлению на работников КГГА в отношении запрете показа фильма-расследования о тайнах оффшорного бизнеса президента Владимира Зеленского "Офшор 95".

Документы Pandora Papers, новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали оффшорные компании, частично подтвердили схему перевода средств от структур олигарха Игоря Коломойского в оффшорные фирмы президента Владимира Зеленского и его соратников.

О выборах в Грузии

Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в органы самоуправления 2021 по результатам обработки почти всех протоколов.

О других важных новостях

На фоне обострения боевых действий на Донбассе, спровоцированного активностью гибридных войск России, ЕС рассматривает возможность создания европейской военной учебной миссии в Украине.

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На Донбассе запланировано построить еще два аэропорта, которые будут временной альтернативой аэропортам в оккупированных Донецке и Луганске.

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии, спрятавшись в вентиляционной кабине трейлера.

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