МВД Казахстана: задержаны почти 4,5 тысячи человек, среди них иностранцы

Министерство внутренних дел Казахстана сообщает, что за время протестов в органы полиции доставлены почти 4,5 тысячи человек, среди них — иностранные граждане.

Источник: Радио Азаттык со ссылкой на МВД Казахстана, Tengrinews.kz

Детали: Сначала МВД распространило данные о 4266 задержанных в Казахстане. Позднее издание Tengrinews.kz сообщило, что, по последней информации, в отделение полиции по Казахстану доставили 4404 человека.

При этом МВД Казахстана не сообщает свежие данные об убитых и раненых протестующих. По состоянию на 7 января официально сообщалось о 26 убитых и 26 раненых.

Дословно МВД: "В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства".

Больше деталей: Кроме того, в Алматы, в микрорайоне Калкаман, в одном из СТО полицейские изъяли патроны, боеприпасы и похищенные вещи: велосипеды, телевизоры, мобильные телефоны.

МВД также сообщает, что в одном из населенных пунктов Жамбылской области обнаружен схрон оружия: несколько автоматов и пистолетов.

В то же время, как пишет Tengrinews.kz, некоторым из задержанных грозит пожизненное заключение.

Отмечается, что в столице Казахстана Нур-Султане вновь появился интернет. В стране заработали некоторые сайты, которые были отключены ранее – ряд новостных ресурсов, сайт президента, сайты банков.

"Цифровой" министр Багдат Мусин заявил, что власти ограничили интернет, поскольку протестующие используют средства связи для координации и планирования действий.

По его словам, чиновники проработали механизм, при котором независимо от полного отключения интернета, доступ к некоторым ресурсам будет обеспечиваться по возможности в круглосуточном режиме.

Нацбанк страны заявил, что в регионах со спокойной обстановкой обеспечен достаточный объем наличных в банкоматах.

Что предшествовало: Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании своего экс-главы и бывшего премьер-министра Казахстана Карима Масимова, подозреваемого в государственной измене.

Предыстория:

Знать больше: Революция или русская оккупация? Что происходит в Казахстане и чего ожидать