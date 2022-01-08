МВД Казахстана: задержаны почти 4,5 тысячи человек, среди них иностранцы
Министерство внутренних дел Казахстана сообщает, что за время протестов в органы полиции доставлены почти 4,5 тысячи человек, среди них — иностранные граждане.
Источник: Радио Азаттык со ссылкой на МВД Казахстана, Tengrinews.kz
Детали: Сначала МВД распространило данные о 4266 задержанных в Казахстане. Позднее издание Tengrinews.kz сообщило, что, по последней информации, в отделение полиции по Казахстану доставили 4404 человека.
При этом МВД Казахстана не сообщает свежие данные об убитых и раненых протестующих. По состоянию на 7 января официально сообщалось о 26 убитых и 26 раненых.
Дословно МВД: "В одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек. По предварительным данным, задержаны граждане соседнего государства".
Больше деталей: Кроме того, в Алматы, в микрорайоне Калкаман, в одном из СТО полицейские изъяли патроны, боеприпасы и похищенные вещи: велосипеды, телевизоры, мобильные телефоны.
МВД также сообщает, что в одном из населенных пунктов Жамбылской области обнаружен схрон оружия: несколько автоматов и пистолетов.
В то же время, как пишет Tengrinews.kz, некоторым из задержанных грозит пожизненное заключение.
Отмечается, что в столице Казахстана Нур-Султане вновь появился интернет. В стране заработали некоторые сайты, которые были отключены ранее – ряд новостных ресурсов, сайт президента, сайты банков.
"Цифровой" министр Багдат Мусин заявил, что власти ограничили интернет, поскольку протестующие используют средства связи для координации и планирования действий.
По его словам, чиновники проработали механизм, при котором независимо от полного отключения интернета, доступ к некоторым ресурсам будет обеспечиваться по возможности в круглосуточном режиме.
Нацбанк страны заявил, что в регионах со спокойной обстановкой обеспечен достаточный объем наличных в банкоматах.
Что предшествовало: Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании своего экс-главы и бывшего премьер-министра Казахстана Карима Масимова, подозреваемого в государственной измене.
Предыстория:
- Протесты в Казахстане начались 2 января. Почти во всех крупных городах Казахстана, включая столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между протестующими с одной стороны и полицией, спецназом и военными – с другой.
- 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. 5 января в Казахстане продолжались столкновения, в Алматы люди захватили акимат (администрацию). Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы. Власти города начали "антитерористическую операцию". Чрезвычайное положение было введено на всей территории Казахстана.
- 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев обратился к странам участниц Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой ввести войска для борьбы с "террористами". Премьер Армении Никол Пашинян заявил о принятом решении направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки. Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане. Также своих военных российскими самолетами отправила Беларусь. Такие же решения приняли Кыргызстан и Таджикистан.
- Власти Казахстана после прибытия российских военных заявили, что по состоянию на 7 января почти подавили протесты и восстановили "порядок". Токаев дал указание армии стрелять на поражение по митингующим.
- В ходе протестов в стране были убиты и ранены десятки людей.
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