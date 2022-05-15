Война в Украине. День 81. ОНЛАЙН

19:19

Зведення Генштабу

❗На окремих напрямках ведення бойових дій комплектування підрозділів окупантів становить менше 20 відсотків.

🔻На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.

🔻На Харківщині ворог зосередився на утриманні зайнятих позицій і недопущенні виходу підрозділів ЗСУ до лінії державного кордону. Окупанти продовжують кидати в бій чоловіків, мобілізованих на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.

Окупанти вели систематичні обстріли населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Упродовж доби здійснили спробу наступу біля Довгенького і Богородичного.

🔻На Донеччині росіяни продовжували вести обстріли й намагалися закріпитися на зайнятих позиціях, а також поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

🔻Сєвєродонецька противник вів бойові дії поблизу Тошківки. Поблизу Борівського окупанти зазнали втрат при спробі наступу й відступили.

🔻На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.

🔻На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.

🔻На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав.

🔻У Маріуполі без упину ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники, а також блокує виходи з підземних бомбосховищ.

🔻У напрямку на Запоріжжя й Новопавлівку ворог вів обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Із боку українських захисників були спроби вести контрбатарейну боротьбу.

🔻На Криворізькому і Миколаївському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ з мінометів і ствольної артилерії.

🔻На північному кордоні України з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань з боку ворога не виявлено. Білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянок кордону.

🔻На Сумщині ворог посилено охороняє пункти перетину кордноу в Курській і Бєлґородській областях. Також противник завдав ударів по цивільних об’єктах у селах Шипилівка та Шевченкове.

🔻Українська розвідка помітила підготовку близько 2 500 резервістів російським командуванням на полігонах у Воронезькій, Бєлґородській і Ростовській областях. Відразу після завершення тренувань, їх планують кинути в бій проти ЗСУ.