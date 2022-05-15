Война в Украине. День 81. ОНЛАЙН
Триває 81-й день з моменту повномасштабної війни Росії проти України.
Росіяни продовжують вести запеклі бої на Донбасі та штурмувати "Азовсталь", сміливі українці тримають спротив.
Президент України підписав закон про заборону проросійських партій.
Лідер українського гурту "Kalush Orchestra" у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" закликав Європу врятувати захисників Маріуполя, яким російські загарбники не дають вийти з заводу "Азовсталь".
Читайте хроніку попереднього дня війни
🛬 Захисники українського неба звітують за день: знищили 11 цілей ворога. Зокрема:
- 2 крилаті ракети
- 7 БпЛА "Орлан-10"
- 1 вертоліт Ка-52 і 1 вертоліт Мі-28
У Сил територіальної оборони – новий командувач. Ним став Ігор Танцюра. Раніше – заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.
🇺🇦 Українські захисники під Харковом витіснили росіян і вийшли на державний кордон. Дякуємо 227 батальйону 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
📍Луганщина. Тут був міст між Рубіжним і Сєвєродонецьком. Але його підірвали українські захисники, щоб зупинити наступ ворога.
Як минув день війни на Сході:
- ЗСУ відбили 17 атак. Знищили 18 одиниць ворожої техніки, з яких два гелікоптери. Ще на 2 локаціях тривають бої.
- Окупанти обстріляли 23 населені пункти, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.
- На Донеччині загинуло троє мирних мешканців, ще 13 зазнали поранень.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
- Працюємо для посилення санкцій проти Росії. Зараз першочергово – це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити.
- Ще одне завдання – яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Зокрема, для цього вже у понеділок буду спілкуватись зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою.
Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави.
- На 23-є травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення.
- Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з "Азовсталі".
Міноборони зустрілося з близькими захисників Маріуполя.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр: "Держава дуже багато робить для того, щоби звільнити наших оборонців "Азовсталі", але це – військова операція, і ці речі не можна говорити публічно. Натомість ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати.
І більшість питань – я дуже сподіваюся – були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають – насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших оборонців "Азовсталі"
Столиця Естонії нагородила Зеленського Гербом Талліна
Українські бійці співають "Стефанію", з якою Kalush Orchestra перемогли на "Євробаченні".
Нацгвардійці:
І захисник уже легендарної "Азовсталі"
Ситуація на Луганщині:
Перемогу Kalush Orchestra на "Євробаченні" закарбують у поштовій марці. Поки що її дизайн невідомий. Це один із можливих варіантів.
Схоже, на нас знову чекають черги на поштах 😏
Зведення Генштабу
❗На окремих напрямках ведення бойових дій комплектування підрозділів окупантів становить менше 20 відсотків.
🔻На Попаснянському напрямку, через великі втрати та неспроможність діяти самостійно, підрозділи повітряно-десантних військ збройних сил РФ об’єднуються з представниками російських приватних військових компаній для подальших дій в складі зведених підрозділів.
🔻На Харківщині ворог зосередився на утриманні зайнятих позицій і недопущенні виходу підрозділів ЗСУ до лінії державного кордону. Окупанти продовжують кидати в бій чоловіків, мобілізованих на окупованих територіях Донеччини й Луганщини.
Окупанти вели систематичні обстріли населених пунктів Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Упродовж доби здійснили спробу наступу біля Довгенького і Богородичного.
🔻На Донеччині росіяни продовжували вести обстріли й намагалися закріпитися на зайнятих позиціях, а також поповнюють запаси боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.
🔻Сєвєродонецька противник вів бойові дії поблизу Тошківки. Поблизу Борівського окупанти зазнали втрат при спробі наступу й відступили.
🔻На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районі Комишувахи.
🔻На Авдіївському напрямку противник вів бойові дії та зазнав втрат у районі населених пунктів Піски та Новокалинове. На окремих ділянках застосував важкі вогнеметні системи.
🔻На Курахівському напрямку, використовуючи підтримку артилерії, вів штурмові та наступальні дії. Успіху не мав.
🔻У Маріуполі без упину ворог завдає авіаційних та артилерійських ударів по заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники, а також блокує виходи з підземних бомбосховищ.
🔻У напрямку на Запоріжжя й Новопавлівку ворог вів обстріли з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Із боку українських захисників були спроби вести контрбатарейну боротьбу.
🔻На Криворізькому і Миколаївському напрямках ворог обстрілював позиції ЗСУ з мінометів і ствольної артилерії.
🔻На північному кордоні України з Білоруссю ознак формування наступальних угруповань з боку ворога не виявлено. Білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття ділянок кордону.
🔻На Сумщині ворог посилено охороняє пункти перетину кордноу в Курській і Бєлґородській областях. Також противник завдав ударів по цивільних об’єктах у селах Шипилівка та Шевченкове.
🔻Українська розвідка помітила підготовку близько 2 500 резервістів російським командуванням на полігонах у Воронезькій, Бєлґородській і Ростовській областях. Відразу після завершення тренувань, їх планують кинути в бій проти ЗСУ.
🔥Українські захисники ведуть вогонь з гаубиць М777 по ворожих позиціях
Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022
До дня сім'ї заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина" поділився з "Українською правдою" історією про близьких друзів Аллу та Віталія – сім'ю "азовців", що загинула у Маріуполі.
Вони одружувалися в "Азові". Їхня родина народилася тут, і так само тут ставала більшою. Їхній син теж народився тут, в Маріуполі. Вони до останнього були разом. І пішли один за одним.
Це реальні люди. Справжні. Молоді та спраглі до життя...
***
Скажу так: страшно, коли психіка адаптується і захищається, щоб все це витримати. Витримуєш. А потім гинуть твої рідні. Ціла родина.
Спочатку чоловік – мій друг – Віталік Таран, він загинув 15 квітня. Алла стала вдовою. А потім 8 травня російська авіабомба вбила і її. Малюк залишився повним сиротою.
Ми дружили. Аллочка хрещена мого сина.
Двоє Героїв померло. Не стало цілої родини. І я нічого не міг зробити…
***
Згадайте про Аллу та Віталія, коли будете думати про свої родини та обіймати своїх коханих.
Згадайте про те, що ці молоді і красиві люди зараз гинуть, захищаючи нашу землю.
|Віталій та Алла Таран
Новини з дипломатичного фронту
⚡Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна здатна перемогти у війні проти агресії Росії:
"Україна може виграти цю війну, адже РФ не змогла взяти Київ, відступає від Харкова, і їхній великий наступ у Донбасі застопорився...Українці мужньо захищають свою батьківщину".
⚡НАТО у новому стратегічному документі позначить Росію як "безпосередню загрозу".
Сергій Притула за 4 години "Євробачення" зібрав 5,5 млн гривень на потреби військових. На прохання його читачів у твіттері волонтер-шоумен коментував у соцмережі пісенний конкурс.
Порахували ми донати на всіх рахунках, разом з Фондом, PayPal і криптою. І це:— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 15, 2022
5,5 МЛН ГРИВЕНЬ!!!
за 4 години #Євробачення!
Гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве.
ДЯКУЮ, мої дорогі твіттеряни! З вами приємно мати справу! Слова дотримали - і ви, і я;)))
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко про причини смерті серед мешканців міста: "Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод – чотири вершники Апокаліпсису в Маріуполі".
🇵🇱🇱🇹 Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко перепросив та висловити свою особисту позицію щодо оцінки, яку жюрі від України надали Польщі та Литві.
"Ця оцінка в жодному разі не відображає наше реальне відношення до вас, до наших найближчих друзів у Європі...
Поставити полякам та литовцям 0 це дуже соромно. Народ України вам поставив 12!...
Дорогі польський та литовский народи, ми вам безмежно вдячні, наша перемога – спільна. Як у Євробаченні, так і та, яка буде над ворогом".
У Росії за останні дві доби спробували підпалити три військкомати – у Волґоґраді, Рязанській і Ростовській областях.
Дружини захисників Маріуполя закликають світову спільноту домагатися звільнення шляхом "екстракції" всього гарнізону, розташованого зараз на "Азовсталі", а не лише важкопоранених, адже на заводі майже не лишилося води, їжі й медикаментів.
"Їм зараз ампутують кінцівки навіть із маленькими ушкодженнями й без знеболювального, просто ріжуть наживо… У них немає ніякої медицини. У них є стакан води на всіх – вони роблять ковток раз на 5-6 годин...
У приміщенні, в якому облаштовано госпіталь, дуже спекотно, туди мало можливості передавати їжу й воду, яких справді обмаль.
У людей розвивається сепсис", – розповідають дружини героїв.
У перервах між боями захисники Маріуполя на "Азовсталі" грають у шахи та читають книжки.
Фотографіями військових поділилася Державна прикордонна служба.
🇩🇪 Україна стане членом ЄС, а вже найближчим часом отримає статус кандидата, і питання лише в тому, якою буде роль Німеччини у цьому процесі — Кулеба.
За його словами, Німеччина зараз має шанс зробити історичне рішення та уникнути політичної помилки.
"Вибір перед німецькими елітами дуже простий: або очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи, або ж це все одно станеться, але без вашого лідерства", – сказав міністр
🏳️ Заяви російських дипломатів свідчать про те, що в РФ вважають реальною загрозу своєї капітуляції — про це написав у своєму Twitter бригадний генерал Бен Ходжес.
Американський військовий робить цей висновок із заяв посла РФ у Вашингтоні Анатолія Антонова, який в ефірі російського пропагандистського шоу "Соловьев Live" заявив, що "капітуляції москви в Україні не буде"
🔙 Потік на в'їзд в Україну через західний кордон після 9 травня п'ятий день поспіль перевищує потік на виїзд, сумарно чистий приплив в Україну за ці дні становив 31 тисячу осіб — це рекордні показники з початку війни.
🪖 Аналітики Інституту досліджень війни вважають, що російські війська припускаються тактичних помилок на сході України, а на півдні не можуть визначитися з датою так званого "референдуму", що може свідчити про їхню невпевненість у своєму результаті на Херсонщині.
♥️ У цей День сім‘ї маємо для вас лише одне побажання: щоби після перемоги України ви знову обійняли всіх рідних.
Цьогоріч українці вчаться відзначати свята й пам‘ятні дні у зовсім нових умовах. Та одне зрозуміло точно: ніщо не здатне зломити нашу націю – ні підступна війна, ні жалюгідний ворог.
Ми вистоїмо, і наші родини возз’єднаються. А про полеглих братів, сестер, чоловіків, дружин, батьків та дітей ми не забудемо ніколи 🕯
Фото: AP, Reuters, CNN, Getty Images, NYT
У військовому вторгненні в Україну брало участь близько 2,5 тисяч бойовиків з Чеченської Республіки — ГУР
Російські загарбники підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження.
Після перемоги України на Євробаченні росіяни цинічно пишуть на авіабомбах, які скидають на Азовсталь, слова гурту Kalush Orchestra на підтримку українських бійців: "Help Ukraine, Mariupol, help Azovstal! Right now!".
Фотографії бомб оприлюднив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні-2022. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - написав він
🚝 Потяг №43 сполученням Київ — Івано-Франківськ цього року називатиметься "Стефанія Експрес".
Вокзали Києва, Калушу та Франківська зустрічатимуть рейс піснею "Стефанія"
🔥Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 травня — ЗСУ знищили 27400 загарбників, 1220 танків та 2958 бронемашин
На Миколаївщині службова вівчарка, яка раніше служила у росіян і яку місцеві мешканці передали Нацгвардії, вже вивчила команди українською мовою.
Kalush Orchestra показують кліп на пісню "Stefania", який було знято у Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.
🚗 Люди, які виїхали з Харкова після початку війни, починають повертатися до міста, розповів глава ОВА Олег Синєгубов
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій областях, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Миколаївщині, Чернігівщині, Київщині та Полтавщині.
Львівщина: сьогодні вранці було здійснено ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Чотири ракети ворога влучили в один з об’єктів військової інфраструктури Львівщини. Об‘єкт повністю зруйнований. Ще дві крилаті ракети окупантів збили Підрозділи ПвК "Захід".
На Дніпропетровщині ніч була з тривогами. Ворог двічі обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. Інші наслідки ворожих обстрілів з‘ясовуються.
Запорізька область: в обласному центрі вночі — тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Ситуація стабільна.
Харків: обстрілів міста не зафіксовано. Протягом доби по області обстрілювали Чугуївський Первомайський район, є постраждалі люди.
Вночі, близько 20 години, в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожеже загасили рятувальники. Постраждалих немає.
Бої тривають і Ізюмському напрямку.
Ніч на Сумщині пройшла неспокійно.
Близько 22 вечора ракетний удар по околицям села Шпилівка, Сумського району. Вороги завдали чимало руйнувань домогосподарствам.
Вночі ракетним ударом з літака ворог наніс значних руйнувань інфраструктурі Шосткинського району.
В обох випадках обійшлося без людських жертв. Деталі уточнюються.
Луганщина: 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку, є влучання в "Азот", технікум, багатоповерхівки, є поранені.
Попаснянську та Гірську громади рівняють із землею. У Комишувасі влучання в будівлі селищної ради та будинку культури.
Зазнали поранень три жителя Врубівки
У Новодружеську поранено жінку.
Донеччина: напруга не зменшується. У Очеретинській громаді у селі Новокалинове вчора вдень ворог застосував фосфорні заряди, згоріло кілька будинків.
Під обстрілами — Торецька громада: перебито газопровiд, без газу лишилося кілька селищ. Ввечері внаслідок обстрілу було пошкоджено підстанцію Торецька, без електрики - кілька селищ. Є загиблі та поранені.
Маріуполь: Азовсталь тримається за межею людських можливостей.
На Херсонщині ситуація стабільно критична.
Ворог знищую інфраструктуру, тоивають мародерства та викрадення людей.
🇺🇦 "Нехай це буде лише одна перемога з багатьох цього року. Любов завжди перемагає, правда завжди перемагає. Європа з вами, наші серця з вами. Слава Україні!"— європейські політики та глави іноземних держав привітали Україну з перемогою на "Євробаченні-2022"
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє, що російські військові застосували проти захисників на "Азовсталі" запалювальні або фосфорні бомби.
🇬🇧 Росія не зможе наступати протягом 30 днів, втрачена третина зібраної армії — розвідка Британії
Станом на ранок більше ніж 647 дітей постраждало в Україні внаслідок збройної агресії РФ
За офіційними даними
💔 загинуло 227 дітей,
❤️🩹 поранено - понад 420.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях
Оновлено! Чотири ракети влучили в об’єкт військової інфраструктури Львівщини. Він повністю зруйнований, повідомив керівник ОВА Козицький.
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❗️15 травня близько 04:30 армія рф завдала ракетного удару по одному із об’єктів військової інфраструктури на Львівщині — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький
"Станом на цю годину інформації про загиблих та травмованих немає. Наявність та характер руйнувань уточнюється", — зазначив він
💛💙 Якщо раптом хтось не помітив....
Оперативна інформація станом на 06.00
На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів по об’єктах на території нашої держави з території республіки Білорусь. У прикордонних районах не виключається проведення демонстраційних та провокаційних дій підрозділами збройних сил республіки Білорусь.
На Сіверському напрямку противник продовжує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, здійснює обстріли та завдає авіаційних ударів по території Чернігівської та Сумської областей.
На Слобожанському напрямку ворог вживає заходів щодо перегрупування своїх підрозділів, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для відновлення наступальних спроможностей.
На Харківському напрямку підрозділи противника активних бойових дій не вели.
На Слов’янському напрямку ворог здійснював обстріли підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону українських військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямку на Барвінкове та Слов’янськ.
Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку. Незважаючи на втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Відзначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямках.
В місті Маріуполь триває блокування українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли.
На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджує на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.
На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено вісім танків, п’ять артилерійських систем, дев’ять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять автомобілів противника. Є у російських окупантів втрати і на інших напрямках.
Колишній британський шпигун Крістофер Стіл, який написав досьє на Дональда Трампа і ймовірне втручання Росії у виборчу кампанію в США 2016 року, заявив, що президент Росії Владімір Путін "серйозно хворий"
Доброго ранку💙💛
- Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до ЄС.
- Міністри закордонних справ країн Групи семи пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Росії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.
- Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на сталеливарному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.