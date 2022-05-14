Війна в Україні. День 80. ОНЛАЙН

Триває 80 доба українського спротиву.

Зона бойових дій скоротилась до східних і південних областей. Увага всього світу прикута до боїв на "Азовсталі". Нараз тривають перемовини про евакуацію з блокади українських бійців, спершу – поранених.

Українські військові відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років.

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