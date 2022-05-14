Війна в Україні. День 80. ОНЛАЙН
Триває 80 доба українського спротиву.
Зона бойових дій скоротилась до східних і південних областей. Увага всього світу прикута до боїв на "Азовсталі". Нараз тривають перемовини про евакуацію з блокади українських бійців, спершу – поранених.
Українські військові відзвітувати про 200-й збитий російський військовий літак. Стільки авіації Росія не втрачала у жодній війні за десятки років.
Читайте хроніку попереднього дня війни
"Наступного року Україна прийматиме "Євробачення"! Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей "Євробачення" приймав український Маріуполь."
🔥🏆Україна перемогла на Євробаченні 2022
|ілюстрація Олександра Грехова
|ілюстрація Нікіти Тітова
Новини з Євробачення
🔻Організатори конкурсу заявили, що заклики Kalush Orchestra зі сцени допомогти Маріуполю та заяви інших учасників на підтримку України "мають гуманітарний, а не політичний характер", тож український гурт не дискваліфікують
🔻Після заклику "Kalush Orchestra" на Євробаченні світ гуглить "Маріуполь" і "Азовсталь"
💪Протиповітряна оборона України "розпакувала" третю сотню збитих російських літаків. 14 травня ліквідовано вже 201-й винищувач окупантів.
Новини з фронту
- Російські військові ввечері 14 травня знову обстріляли Сумську область із мінометів.
- Окупати знову готуються переправлятися через Сіверський Донець на Луганщині. За словами голови ОВА, 2,5 тисячі одиниць важкої техніки вже йдуть в бік Луганської області з раніше окупованих територій.
- На Донеччині через обстіли російського війська загинуло 3 людей, 4 дістали поранень.
Ісландія також підтримує Україну на "Євробачені". Виконавиці вигукнули: "Мир для України. Ми любимо вас". А також розмалювали на гітарі та руці – український прапор.
Авторка "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг у твіттері цікавиться, хто посяде другу сходинку за підсумками цьогорічного Євробачення.
Емоджі кубка перемоги, ставлячи поряд з українським прапором 🏆🇺🇦
🇺🇦🏆— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022
So who do we hope comes second? #Eurovision
💔В Італії триває "Євробачення". Kalush Orchestra, які представляють Україну, зі сцени закликали негайно врятувати Маруіполь та "Азовсталь"
Київ настільки очистився, що з фасаду офісу телеведучого Дмитра Гордона зникли фото з людьми, в яких брав він інтерв'ю, зокрема з росіянами.
Дмитро Гордон "славиться" інтерв'ю з колишнім лідером сепаратистів Ігорем Гіркіним та експрокурором Наталею Поклонською, яка перейшла на бік Росії після анексії Криму.
|фото Володимира Фомічова
А так виглядала будівля раніше
Цитати з вечірнього звернення Володимира Зеленського
🔻Минулого року 14 травня в нашій державі вперше відзначався День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. 2 659 українців та українок отримали звання Праведників народів світу. Наша країна – четверта у світі за кількістю Праведників.
🔻Я вдячний усім журналістам і просто всім небайдужим людям, які документують сучасні історії порятунку та фіксують для всіх поколінь нашого народу, через що доводиться пройти Україні і як люди проявляють свої найкращі якості, рятуючи інших – знайомих і незнайомих, рідних, чужих, дітей, дорослих.
🔻Дедалі більше держав світу усвідомлюють, що Росія, заблокувавши для нас Чорне море і продовжуючи цю війну, ставить десятки інших країн перед загрозою цінової кризи на ринку продовольства та навіть голоду. Це ще один стимул для нашої антивоєнної коаліції діяти більш рішучо разом.
🔻Зараз підтримка для України – і передусім зброєю – означає роботу на недопущення глобального голоду.
🔻Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати хоча б якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють всіх цих намагань.
🔻Я вдячний кожному й кожній, хто тримає оборону й наближає і для Донбасу, і для Приазовʼя, і для Херсона те саме, що зараз відбувається на Харківщині. Крок за кроком змушуємо окупантів піти з нашої землі. Змусимо піти і з українського моря.
🔻Зараз у багатьох містах і громадах України тривають дискусії про перейменування вулиць і площ. Раджу звернутися до історій українських Праведників і увічнити їхню памʼять.
У Запоріжжі українські військові зустріли дружину загиблого бійця полку "Азов" з пологового будинку.
Чоловік загинув під час оборони Маріуполя, не дочекавшись народження сина. Жінка також втратила на війні маму та брата, залишившись сама з трьома дітьми. Сина вона назвала Іллею, як мріяв загиблий чоловік.
"Азовська сім’я дуже велика – це не тільки бійці, це їхні діти, родини в цілому. Ми намагаємось піклуватись про всіх. Держава допомагає, але ми звикли довіряти в першу чергу своїй родині", – розповідає колишній боєці "Азову" Кирило.
💪За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 8 танків;
- 5 артилерійських систем;
- 9 одиниць бойової броньованої техніки;
- 5 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили:
- 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10";
- 1 тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".
Російська вівчарка за місяць почала розуміти команди українською мовою і тепер служить Україні🐕 🇺🇦
⚡Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій
Що це означає: заборонено партії, діяльність яких спрямована на виправдовування, підтримку чи заперечення збройної агресії Росії проти України, прославляння, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, а також називання представників окупаційної адміністрації РФ "повстанцями", "ополченцями", "ввічливими людьми" тощо.
Американський письменник Стівен Кінг продовжує підтримувати Україну 🇺🇦
"Путін думав, що має справу з болонкою. Виявилося, що це була росомаха. Слава Україні!", – написав Кінг у твіттері.
Putin assumed the was dealing with a lapdog.— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
Українка з позивним Джейн – одна з небагатьох жінок в Національній гвардії, яка керує бригадою швидкого реагування.
Для Джейн війна розпочалася ще 8 років тому. Дівчина починала з волонтерства, однак незабаром зрозуміла, що цього для неї – недостатньо, і потрібно приєднатись до Збройних сил.
Після початку повномасштабної війни вона боронила українські позиції поблизу Рубіжного і Сєвєродонецька та неодноразово стикалась у бою з російськими окупантами та кадирівцями.
Джейн захищає Україну разом зі своїм чоловіком, однак служать вони у різних взводах. Насамперед жінка воює за свою дитину, яку хоче вберегти від "руського міра":
"Я просто не хочу, щоб моя дитина знаходилась в тому, що зараз відбувається тут, цей весь "рускій мір", і те, що він із собою несе.
Тому мотивації більш ніж достатньо, особливо коли в новинах бачиш про Маріуполь, Бучу, Ірпінь. Тільки наша перемога, але звичайно хочеться скоріше і додому"
Евакуаційні новини
- Вперше за довгий період із Сєвєродонецька на Луганщині вдалося евакуйовати людей: 17 осіб, зокрема 3 дитини.
- Велику колону від 500 до 1000 автівок із Маріуполя, яка перебувала на окупаційному пункті пропуску понад 3 дні, нарешті пропустили у сторону Запоріжжя.
- Туреччина пропонує провести морську евакуацію поранених українських військових, які перебувають на сталеливарному заводі "Азовсталь" в Маріуполі.
|фото евакуації з Луганщини
Ірина Потапенко – одеська художниця та ілюстраторка книг – очікуючи в підвалі відбою чергової повітряної тривоги, почала створювати так звані "Підвальні хроніки": серію кольорових малюнків, в яких відтворює нинішні реалії через власні переживання.
Читайте, що розповідає мисткиня про свою творчість.
Зведення від Генштабу
❗Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.
🔻На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.
🔻На території Гомельської області РБ фіксується проведення робіт з розмінування місцевості в районах колишнього базування підрозділів російської федерації.
🔻На Харківському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на утриманні займаних позицій, контролі маршрутів постачання по автошляхах на північ та схід від міста Харкова, а також недопущенні просування наших військ у напрямку державного кордону.
🔻На Словʼянському напрямку триває перегрупування підрозділів противника, створення запасів матеріально-технічних засобів.
🔻На Донецькому напрямку угруповання противника зосереджує основні зусилля на підготовці до наступальних дій у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут. Ворог проводить штурмові дії уздовж лінії зіткнення за підтримки авіації та артилерії. Має частковий успіх в районі Авдіївки.
🔻На Лиманському та Сєверодонецькому напрямках противник проводить перегрупування військ. Відзначено посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар".
🔻В Маріуполі ворог продовжує блокування наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, проводить штурмові дії.
🔻На Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах наших позицій.
🔻На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала.
🔻На території Придністровського регіону Республіки Молдова збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.
🔻Кораблі чорноморського флоту російської федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
🔻Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, посилює систему протиповітряної оборони.
🔻Російські війська продовжують цілеспрямоване знищення об’єктів цивільної інфраструктури України шляхом завдання ракетно-бомбових ударів та здійснення артилерійських обстрілів населених пунктів в Донецькій, Одеській, Луганській та Харківській областях.
🔻Противник на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України намагається залучити громадян України до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях, порушує їх права та свободи.
🔥Американськи гаубиці М777 вже нищать окупанта. Озброєння передано у бойові підрозділи, тому тепер ворог отримує справжній "джекпот" у вигляді трьох сімок.
Обличчя захисників Маріуполя 💔
💪128 бригада захопила російські трофеї з Північної Осетії, серед яких новітня БМП-3, зброя, боєприпаси та особисті речі.
Новини з "Азовсталі"
🔻Російські окупанти продовжують скидати на захисників Маріуполя авіабомби, застосовують важку артилерію, танки і велику кількість піхоти для штурму "Азовсталі". Українські військові відбивають намагання прорвати позиції захисників та стримують війська противника.
🔻На "Азовсталі" у поганих, антисанітарних умовах, без медикаментів, води та їжі залишаються близько 600 поранених, багато з них у важкому стані:
"Як описати саму ситуацію? Грубо кажучи – величезний спортзал, кілька десятків ліжок двоярусних, решта – просто на підлозі: речі, уніформа заводу, на який один до одного лежать бійці без кінцівок – у кого руки, у кого ноги немає, у кого – просто поранення. Повна антисанітарія: уже потеплішало – мухи, звуки болю, запах жахливий", – коментує захисник Маріуполя з позивним "Поліція".
Що говорить міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров Заходу, який допомагає Україні у війні:
"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують всі без винятку.
Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, коли виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо".
У МЗС Росії заявили, що якщо Євросоюз схвалить початок процедури вступу України до ЄС, це означатиме кінець об'єднанню та показуватиме, що він керується суто геополітикою.
Раніше у Москві повідомляли, що тепер проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС.
⚡Київську Арку Дружби народів перейменували, тепер це – Арка Свободи українського народу.
"Ничего страшного, в ВОВ тоже гибли люди, но победа была за нами"
Михайло Федоров показав, як росіяни реагують на повідомлення про смерть солдатів РФ на війні в Україні.
"За допомогою штучного інтелекту за цей час ми розпізнали сотні вбитих росіян та написали тисячам їх друзів та рідних у різних соцмережах. Як бачимо, росіяни підтримують війну та й не дуже переживають за померлих родичів", — написав Федоров.
⚡️ В окупований Севастополь звозять вбитих і поранених військових рф з острова Зміїний
Про це повідомляє українська розвідка.
🔻 Із 40 зв’язківців збройних сил РФ, відряджених на острів Зміїний, живими повернулися восьмеро. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Усі вони — військовослужбовці частини спецзв’язку збройних сил РФ, яка дислокується в окупованому Севастополі.
🔻 На сьогодні у севастопольському військовому шпиталі переповнено хірургії та травматології. У зв’язку з високим навантаженням в палатах встановлюється по сорок ліжок.
🔻 Через велику кількість поранених на території Криму активно ведеться кампанія щодо донорства крові. Окупаційна влада вимагає від підприємців відправляти працівників до пунктів здачі крові. При цьому, донором може стати хто завгодно – жодних медичних документів не вимагається, обстеження не проводиться.
🤝 Міністри закордонних справ країн G7 пообіцяли посилити економічну та політичну ізоляцію Hосії, продовжити постачання зброї Україні та працювати над зменшенням глобальної нестачі продовольства, спричиненої війною.
На Ізюмському напрямку у Харківській області українські захисники перейшли у контрнаступ — голова Харківської ОВА
Російські війська намагаються посилити свої позиції на острові Зміїний і перекинули туди свої комплекси протиповітряної оборони.
Родичі захисників "Азовсталі" закликали Китай допомогти з екстракцією українських військових із Маріуполя.
Вранці 14 травня окупанти з боку Росії обстріляли прикордонний населений пункт Блешня у Чернігівській області.
За попередніми даними, загарбники стріляли з міномета.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
🔥 Російські війська під час війни в України вже втратили 1218 танків та 551 артсистему.
🔱Герб України — оберіг і символ українськості. Під час повномасштабної війни він набуває щораз нових відтінків значень, які українські митці відтворюють у своїх роботах.
Тризуб став таким же впізнаваним у світі, як прапор. Сьогодні це візуальна метафора незламності, стійкості та нескореності українців.
Держава-терорист продовжує вбивати наших дітей!
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, не побачив змін у його позиції.
Укрпошта у соцмережах розпочала раніше анонсоване голосування за тему нової марки.
Проголосувати за один із варіантів можна буде на сторінках Укрпошти у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram до 21 травня.
Зробити вибір можна буде також в додатку "Дія".
Перелік запропонованих тем:
- Героям слава!
- Путін, Москва палає, Гаага чекає
- Песик Патрон з ДСНС
- "Ой у лузі червона калина..."
- Доброго вечора, ми з України
Так зараз виглядає Маріуполь
Колишні офіціантки і викидайла, призначені російськими окупантами "керівниками" на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до Криму.
Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Тому новопризначені "чиновники" уже зараз обмірковують план своєї втечі.
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів.
🙏 Україна наразі веде перемовини про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі.
Прикордонники продовжують утримувати позиції у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі.
У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими оборонцями продовжують захищати Маріуполь.
Попри все, тут знаходять час для усмішки. А ще є необхідні справи – забезпечити харчування, налаштувати зв'язок.
Від російської війни в Україні загинули 227 дітей. Ще 420 – поранені.
Міністр оборони Олексій Резніков:
"155 mm, M777 (гаубиці, які США поставили Україні – УП). Українска армія успішно використовує їх."
155 mm, M777. #UAarmy uses them successfully. No other words are necessary. More visuals coming soon. Thanks to #US & @SecDef.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) May 13, 2022
*sound of @RSprachrohr is a mandatory symbolic accompaniment after #Ramstein meeting pic.twitter.com/zFih85pb2F
Втрати росіян станом на 14 травня:
- особового складу – близько 27200 (+300) осіб
- танків ‒ 1218 (+13) одиниць
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34)
- артилерійських систем – 551 (+9)
- реактивних систем залпового вогню - 195 (+2)
- засобів ППО - 88 (+0)
- літаків / aircraft – 200 (+0)
- гелікоптерів – 163 (+1)
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня - 411 (+6)
- крилатих ракет - 95 (+0)
- кораблів /катерів - 13 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн- 2059 (+17)
- спеціальної техніки - 42 (+1)
Аналітики американського Інституту дослідження війни:
Україна, схоже, виграла битву за Харків, не дозволивши російським військам оточити місто, не кажучи вже про захоплення.
Російські ж військові, ймовірно, вирішили повністю покинути свої позиції навколо Харкова.
❗Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.
Ситуація в регіонах
📍Волинь, Закарпаття, Рівненщина, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська, Одеська, Вінницька, Тернопільська, Хмельницька області, Житомирщина, Кіровоградщина, Черкащина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина та Полтавщина
Ніч минула відносно спокійно.
📍Дніпропетровщина
Ніч минула з однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з ураганів Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті вінка і на подвір’ях касетні боєприпаси. Чекають відповідні служби.
📍Запорізька область
В обласному центрі вночі було тихо. По лінії фронту продовжуються бої. Вночі було чутно роботу артилерії на південному сході від Запоріжжя. Ситуація в області стабільна та прогнозована.
📍Харків
Ніч минула із поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області протягом доби окупанти обстрілювали Дергачі, Циркуни, Лозівську громаду, Золочів. Один постраждалий в Чугуївському районі.
Ідуть бої на Ізюмському напрямку.
📍Луганщина
За добу три десятки артобстілів, зруйновано 50 будинків, у Лисичанську – адмінбудівлю заводу гумово-технічних виробів. Найгаячіше було у Сєвєрі. Загиблих немає.
📍Донеччина
Стабільно гостра ситуація по всій лінії фронту. Лиман, Авдіївка, Світлодарськ, Торецьк, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар.
Авдіївка внаслідок нічного обстрілу знеструмлена.
📍 Херсонщина
Російські військові продовжують обстріл окупованих населених пунктів, а також здійснюють постріли з території області по сусіднім регіонам.
Вчора військові РФ з градів обстріляли колони авто з людьми, які евакуювавалися на підконтрольну ЗСУ територію. Є поранені люди, серед яких двоє дітей.
Стабільно критична ситуація у селах Високопільської ТГ, Великоолександрівської ТГ, Станіславської, Калинівської, Нововоронцовської ТГ.
📍Миколаївщина
Ввечері Миколаїв був обстріляний РСЗО, внаслідок чого пошкоджень зазнало складське приміщення та сталося загорання Балабанівського лісу. Вночі також були обстріли. Детальна внформація щодо наслідків та постраждалих з‘ясовується.
Карти з воєнними злочинцями РФ, російськими політиками і пропагандистами. Такі дві колоди випустили волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України
На фото – взводний опорний пункт (ВОП), який зробили Давид і Дмитро. Їм по 10 років.
Вночі мешканців російського Бєлгорода знову будили "хлопки", як вони називають вибухи.
Зведення Генштабу:
📍На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. До 7 батальйонів Білорусі продовжують прикривати кордон. Продовжується вивезення військової техніки та майна Збройних сил РФ з території Білорусі.
📍На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.
📍На Харківському напрямку Росія активних бойових дій не проводила. Основні зусилля зосереджувала на забезпеченні відведення своїх військ від Харкова, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.
📍На Слов’янському напрямку ворог обстріляв артилерією цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.
Російські окупанти проводили повітряну розвідку із використанням БпЛА "Орлан-10" в районах населених пунктів Ізюм, Капітолівка та Діброва Харківської області.
📍На Донецькому і Таврійському напрямках ворог застосовував міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та авіацію, щоб завдати максимальних втрат українським захисниками, виснажити їх та зруйнувати фортифікаційні споруди.
Крім того, противник намагається покращити тактичне положення у районах населених пунктів Комишуваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка і Побєда. Успіху не має.
📍В місті Маріуполь окупанти продовжують блокувати наші підрозділи в районі заводу "Азовсталь". Завдають масованих артилерійських та авіаційних ударів.
📍На Запорізькому напрямку, щоб утримати захоплену територю, Росія проводитт підготовчі заходи до побудови багатоешелонованої оборони.
📍На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ із мінометів та ствольної артилерії.
There are eclairs. And then there are patriotic eclairs 🇺🇦 pic.twitter.com/T5u5neLhsS— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 14, 2022
Доброго ранку😎
- Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини президента Росії, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої, яку вважають за нинішню дружину російського лідера.
- У Німеччині затримали розкішну яхту російського мільярдера, вартістю близько 452 мільйонів євро.
- Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС
- Японія забороняє експорт до Росії високотехнологічних товарів.
- У Росії перестав оновлюватись браузер Google Chrome на телефонах з операційною системою Android
- Провідний виробник паперу, американська Sylvamo Corporation, йде з Росії та продає бізнес.
- У Росії автомобільні запчастини у березні-квітні подорожчали на 30%.
- Науковці з’ясували, що фірми, які залишають Росію, зазнають суттєвих ринкових втрат перед тим, як оголосити рішення про вихід. Після оголошення ситуація з акціями стабілізується.
Читайте більше: Суперечки навколо нафтового ембарго та ізоляція від технологій: підсумки на економічному фронті