У Сєвєродонецьку йдуть бої, на Харківщині та Херсонщині ЗСУ мають успіх. 98 день війни

09:24

Що відбувається в регіонах на ранок 1 червня – 98 дня війни:

🔴 Дніпропетровщина: був артобстріл Зеленодольськоі громади, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали. Деталі уточнюються

🔴 Харківщина: у Харкові ніч минула порівняно спокійна. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло 2 людей, поранення отримали 5 цивільних

🔴 Луганщина: окупанти проводили штурмові дії у північних, південних та східних районах Сєвєродонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, росіяни намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового.

Вчора ввечері росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. Вдень ворог здійснив артилерійський обстріл заводу "Пролетарій" в Лисичанську, зафіксовані пошкодження декількох приміщень. За добу 2 поранених

🔴 Донеччина: ситуація в області напружена.

Авдіївська ВА: обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо міста, зранку — обстріл старої частини міста та району Авдіїського коксохімічного заводу.

Очеретинська ВА: вночі обстріл з важкої артилерії селища Очеретине. Частково зруйновано Центр безпеки громадян, магазин, декілька житлових будинків, пошкоджено будівлю ЦНАПа.

О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки, без жертв. За добу – 4 вбитих, 7 поранених

🔴 Миколаївщина: у Миколаєві ніч пройшла відносно тихо.

Миколаївський район: сьогодні зранку – обстріли Очакова. За попередньою інформацією, руйнація та пошкодження житлових будинків, одна людина поранена.

Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Згорів гараж і комбайн, потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загибла. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

🔴 Херсонщина: майже дві доби як у Херсоні зник телефонний та Інтернет зв’язок. Натомість по місту побільшало точок видачі та продажу сім карток Росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам, рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада. Залмгається критичною ситуація в окупованих селах, там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській ТГ.

🟢 на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині – ніч минула відносно спокійно.