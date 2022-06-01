У Сєвєродонецьку йдуть бої, на Харківщині та Херсонщині ЗСУ мають успіх. 98 день війни

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Цитати зі звернення Володимира Зеленського

🔻Щороку 1 червня ми відзначаємо День захисту дітей. Особливий день, коли дорослі приділяють спеціальну увагу питанням прав дітей, безпеки й розвитку наших діточок. Але з 24 лютого в нашій країні змінилося все. І буквально кожен день тепер – це для нас день захисту.

🔻Всі бачать, що Росія несе Україні і що хоче принести в інші країни Європи. Повне презирство до окремих людей, до цілих народів. Російська держава настільки зневажає навіть своїх же громадян, що вони й не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пил. Пил під ногами господарів Росії.

🔻Принципи нашого життя – зовсім інші. І хоча життя з настанням воєнного часу змінилося, наші принципи залишаються незмінними. Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів.

🔻За 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей. І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо на сьогодні, – 446 дітей поранені, 243 дитинки загинули. Ще 139 зникли безвісти.

🔻Росія проводить і послідовну злочинну політику депортації наших людей. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Це один із найбільш підлих російських воєнних злочинів. Загалом зараз вивезено понад 200 тисяч українських дітей. Це й сироти з дитячих будинків. І діти з батьками. І діти, розлучені зі своїми родинами.

🔻Російська держава розпорошує цих людей по своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну й не могли повернутися.

🔻Невідворотність покарання – це той принцип, якого Україна точно навчить Росію. Але передусім маємо навчити її на полі бою того, що Україну не підкорити, що наші люди не здадуться, а наші діти не стануть власністю окупантів.