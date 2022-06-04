101 день повномасштабної війни в Україні. ОНЛАЙН
101 день як вся Україна живе у режимі воєнного стану. Відлік від 24 лютого вже рахується трьозначними числами.
Повітряні тривоги досі лунають у кожній області. Ведуться важкі бої на Донеччині та Луганщині.
ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька – місто продовжує бути під синьо-жовтим стягом.
Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS.
Майже 31 тисяча росіян полягла в українській землі. Дякуємо ЗСУ!
Новини з регіонів
- 3 червня російська армія обстріляла Миколаївщину, 9 людей постраждали.
- Окупанти нанесли ракетний удар по Сумській області, випустили 6 ракет. Жертв немає, у одному з населених пунктів – пошкодження будинків.
|наслідки обстрілу Сумщини
У Ватикані на підтримку України випустили ексклюзивну монету вартістю 50 євро і вагою 23 грами.
На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни.
Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні.
На Херсонщині троє людей підірвалися на російській міні на пляжі у Лазурному. Правоохоронці нагадують мешканщям області, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості.
💪Приблизні бойові втрати противника
- особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 376 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,
- артилерійських систем – 680 (+5) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засобів ППО – 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,
- крилатих ракет – 122 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,
- спеціальної техніки – 52 (+1) од.
Найбільших втрат російська армія зазнала на Запорізькому напрямку.
😔"Маріуполь. Дитячий малюнок на асфальті. Без слів." - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
У російському Комсомольську-на-Амурі, що в Хабаровському краї, чоловік підпалив будинок Росгвардії.
Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов із захисниками Маріуполя передали до експозиції "Україна – розп’яття" Державний Прапор України, що майорів над "Азовсталлю".
🤔 Британська розвідка вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів рф на сході України.
🤗 "Дон-дон, закінчуй брехати", – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звернувся до Кадирова
Окупанти почали зносити житлові будинки в Маріуполі.
Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів.
Перші будинкі по пр. Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням "державних волонтерів" знесено. Росіяни нищать докази не витрачая більше часу на пошук загиблих в розтрощених будинках.
Вранці 4 червня ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумській області.
Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.
Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.
Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.
Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Деталі та наслідки з’ясовуються.
Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківькому району у с. Коротич. Постраждалих немає.
Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.
Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.
Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.
По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.
Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.
Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель.
Протягом доби поранено 3 цивільних.
Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді.
Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.
Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів.
В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.
Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки для припинення вогню та війни шляхом переговорів.
🤬 Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою по Одеській області.
За попередньою інформацією дві людини постраждали.
Захисник Маріуполя і фотограф полку "Азов" Дмитро ("Орест") Козацький, який зараз перебуває у полоні, нагороджений спеціальною відзнакою польської премії Grand Press Photo 2022
"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.
Російські військові продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, попри те, що несуть втрати, бої на вулицях міста тривають; у Гірській громаді у результаті обстрілів загинуло четверо людей.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Сіверському напрямку з метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.
На Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу українських військ противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.
На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.
Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.
Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.
На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.
На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.
Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.
Депутати Одеської облради підтримали рішення про вилучення слова "російський" з назви "Одеській обласний академічний російський драматичний театр". На 100 день війни
😢 Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що Росія може встановити "контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів"
🤭 У Херсонській області влада окупантів боїться опору місцевих жителів, через це загарбники підтягнули 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон"
Доброго ранку😎
- Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу: через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.
- У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.
- У Конґресі та Сенаті США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з РФ та Білоруссю
- Частина магазинів Lego у РФ призупинила роботу через відсутність постачання Lego до країни-агресора.
- Мережа готелів Marriott призупиняє діяльність в Росії.
- На Шрі-Ланці заарештували вкрадений росіянами літак.