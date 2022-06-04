101 день повномасштабної війни в Україні. ОНЛАЙН
101 день як вся Україна живе у режимі воєнного стану. Відлік від 24 лютого вже рахується трьозначними числами.
Повітряні тривоги досі лунають у кожній області. Ведуться важкі бої на Донеччині та Луганщині.
ЗСУ відбили частину Сєвєродонецька – місто продовжує бути під синьо-жовтим стягом.
Українські військові розпочали навчання на сучасних багатофункціональних американських комплексах HIMARS.
Майже 31 тисяча росіян полягла в українській землі. Дякуємо ЗСУ!
Добраніч 🇺🇦
#Гвардійці знищили ворожий БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Виведено з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника😎#Україна #НГУ #Нацгвардія #ООС #ПЕРЕМОЖЕМО #ukraine #stopwar #stoprussia pic.twitter.com/SyBZRoNKYx— НГУ (@ng_ukraine) June 4, 2022
📍Сєвєродонецьк, де зараз точаться запеклі бої. Росіяни примусово депортували на окуповану територію частину населення.
До початку штурму російськими військами в Сєвєродонецьку перебувало близько 13 тисяч населення.
Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?
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У цей день, 101-й день повномасштабної війни, на Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він загорівся внаслідок російського артилерійського обстрілу.
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Вони готові спалювати все: православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні – що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. Є й ті, які були побудовані вже після 1991 року. Всіхсвятський скит Святогірської лаври почали відбудовувати в 2001 році. Як раз 10 червня була би чергова річниця початку будівництва.
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Вважаю, що і ця брехня пропагандистів, і цей обстріл, і підтримка православними ієрархами в Росії агресії проти України – усе це має спонукати Українську православну церкву до висновків. До більш рішучих висновків і до чіткого засудження кожного з тих, хто потурає агресії.
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Держава, яка це робить, не може бути членом ЮНЕСКО і не може залишатись в ООН, ніби нічого не сталося. Статут ООН не передбачає жодних прав для терористів, а ЮНЕСКО – не місце для варварів.
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На ранок сьогоднішнього дня загальна кількість різних російських ракет, застосованих проти України, – вже 2 тисячі 503.
- Російська армія може перестати спалювати церкви. Російська армія може перестати руйнувати міста. Російська армія може перестати убивати дітей. Якщо та сама одна людина в Москві просто віддасть такий наказ. І той факт, що такого наказу досі немає, є очевидним приниженням для усього світу.
Вишиванку Зеленського, яку він вдягав у День вишиванки 19 травня, продали на благодійному аукціоні у Вашинґтоні за 100 тисяч доларів.
Як минув день війни на сході?
- Окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів. Зруйнували і пошкодили 27 цивільних об’єктів, із них: 24 житлові будинки, дитячий табір, підприємство "АЗОТ" та сільськогосподарське підприємство.
- У результаті обстрілів загинуло 2 цивільні особи. Ще 8 отримали поранення різних ступенів тяжкості.
- Захисники України відбили 5 атак ворога. На трьох локаціях ще тривають бої.
- Українські військові знищили 47 одиниць ворожої техніки. Зокрема: 3 танка, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки, гелікоптер К-52 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
📍Харківщина. У ніч на суботу російські війська нанесли чотири ракетних удари. Вони влучили у цивільний аеродром.
Пошкоджено декілька ангарів та літаки цивільної авіації.
Самохідні гаубиці М109А3, які Україна отримала від Норвегії, вже на передовій.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний:
"Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башні кошики для особистих речей."
Папу Римського Франциска неодноразово просили приїхати в Україну. У тому числі, і в Маріполь, на той час блокадний. Щоб своїм авторитетом привернути увагу і підтримати український народ.
Ось що Папа відповів українському хлопчику-біженцю:
"Я б хотів поїхати до України. Але мені необхідно почекати слушного часу зробити це, адже нелегко приймати рішення, яке може зашкодити світові більше, ніж принести йому добра."
"Бородянка стала свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах."
Нова посол США в Україні Бріджит Брінк у Бородянці, понівеченій російськими окупантами.
Загиблі воїни Інтернаціонального легіону, в якому іноземці-добровольці воюють за Україну
Загиблі воїни Інтернаціонального легіону, в якому іноземці-добровольці воюють за Україну
Ворожий вертоліт на Донбасі пішов у напрямку російського корабля
Міністр оборони Олексій Резніков:
"Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року".
"Я хочу сказати Україні: залишайся сильною, оскільки війна триває."
Польська тенісистка Іга Швьонтек вдруге в житті виграла чемпіонат Roland Garros. У своїй переможній промові вона згадала про Україну.
It's your moment, @iga_swiatek 💯#RolandGarros | pic.twitter.com/NwHIYnGK2L— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2022
"Сказала сину, що його батька більше нема. Прийшла з тачкою, ми його забирали. Ми його тільки затягнули додому – колона російської техніки знову поїхала по селу. Вони з кулеметами цілилися в мій будинок, бо бачили, куди вели сліди від тачки. Я його помила, я його переодягнула. Пішла на город копати могилу, бо розуміла, що мені ніхто не допоможе."
Історія мешканки Чернігівщини, яку росіяни залишили вдовою і матір'ю-одиначкою.
Депутатку Безуглу помітили у зоні бойових дій. Що вона там робить?
У суботу журналістка Яніна Соколова заявила, що Безугла "темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Сєвєродонецьку, дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто, де і як має бути і в цілому координує дії військових як "людина згори"".
Сама Безугла стверджує, що перебуває у зоні бойових дій за особистою ініціативою і не віддає наказів. У зоні боїв вона перебуває кілька місяців.
"Я на сході з квітня з перервами на голосування в Раді. Я не віддаю накази і розпорядження військовим. Але намагаюсь допомогти, організувати комунікацію військових і цивільних. Знайти, чи на роботі глава ОВА… У плануванні участі не беру, хоч розуміюся на ньому."
|Фото Яніни Соколової
Зведення Генштабу:
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.
- На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старікове та Катеринівка Сумської області і Кам’янська Слобода Чернігівської області.
- На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.
- На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк.
Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.
- На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.
- На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.
- На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.
В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське.
- На Південнобузькому напрямку обстановка змін не зазнала.
- Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.
Як довго в Україні залишатиметься небезпека від мін й інших боєприпасів? Відповідає міністр внтрішніх справ Денис Монастирський ⬇
Наразі внаслідок повномасштабного вторгнення армії росії на територію України заміновано й забруднено нерозірваними боєприпасами близько 300 тисяч квадратних кілометрів. Це половина території України. На розмінування в таких масштабах потрібно буде 5–7, а то й 10 років.
Від початку війни піротехніки вже знешкодили майже 130 тис. боєприпасів, у тому числі майже 2 тис. авіабомб, обстежено (очищено) територію площею майже 30 тис. квадратних кілометрів.
Легендарні марки з кораблем стали справжнім бестселером країни. Їхній продаж от-от закінчиться. Про останні шанси стати власником марки:
Президент Франції Еммануель Макрон уже не вперше обурив українців своїми словами:
"Ми не повинні принижувати Росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами".
Макрону відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба:
"Заклики не допустити приниження Росії можуть лише принизити Францію чи будь-яку іншу країну, яка закликатиме до цього. Тому це Росія принижує сама себе. Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити РФ на місце. Це поверне мир і врятує життя."
Сьогодні у світі вшановують пам'ять дітей, що загинули від війни.
Олена Зеленська разом з іноземними дипломатами повісила символічні дзвіночки на дерево на подвір'ї Софії Київської в пам'ять про дітей, що загинули за час повномасштабної війни.
Тільки за офіціними даними, з 24 лютого в Україні загинула 261 дитина, 465 дітей отримали поранення.
🇺🇦Today, on the Day of honouring the memory of children who died in the #Russia's war on Ukraine, First Lady of #Ukraine Olena Zelenska together with foreign diplomats, have honoured the memory of little Ukrainians.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) June 4, 2022
🔔Their voices will be heard in our hearts.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/uCmBKVVbdI
⚡Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".
Літо в Харкові💔
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На Миколаївщині та Сумщині не вщухають обстріли
У Сумській області за сьогодні росіяни вже втретє нанесли удар із застосуванням авіації: 6 пусків ракет. Ракети розірвалися на околиці одного з населених пунктів Шосткинського району.
У Миколаєві внаслідок обстрілу Корабельного району загинуло щонайменше три людини.
Картину українського художника Івана Марчука "Сад спокуси" продали на благодійному аукціоні за 120 тисяч доларів.
Це найдорожча ціна, яку будь-коли сплачували за полотна живих українських митців. У один із найбільших фондів допомоги українським військовим "Повернись живим" передадуть 50% виручених коштів.
|На фото картина Марчука та голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут
Бійці повітряного командування "Південь" збили ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Форпост", який є найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.
На Донеччині через обстріли російської армії палає святиня Святогірської Лаври Московського патріархату.
Новини з регіонів
- 3 червня російська армія обстріляла Миколаївщину, 9 людей постраждали.
- Окупанти нанесли ракетний удар по Сумській області, випустили 6 ракет. Жертв немає, у одному з населених пунктів – пошкодження будинків.
|наслідки обстрілу Сумщини
У Ватикані на підтримку України випустили ексклюзивну монету вартістю 50 євро і вагою 23 грами.
На одному боці монети зображений голуб миру, а на іншій – українські біженці, які тікають від війни.
Весь прибуток від продажу монети Папа Франциск передасть на допомогу Україні.
На Херсонщині троє людей підірвалися на російській міні на пляжі у Лазурному. Правоохоронці нагадують мешканщям області, що окупанти мінують ліси, пляжі та інші місцевості.
💪Приблизні бойові втрати противника
- особового складу – близько 31 050 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 376 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 379 (+13) од,
- артилерійських систем – 680 (+5) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засобів ППО – 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 540 (+5) од,
- крилатих ракет – 122 (+1) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 337 (+8) од,
- спеціальної техніки – 52 (+1) од.
Найбільших втрат російська армія зазнала на Запорізькому напрямку.
😔"Маріуполь. Дитячий малюнок на асфальті. Без слів." - радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
У російському Комсомольську-на-Амурі, що в Хабаровському краї, чоловік підпалив будинок Росгвардії.
Росіяни, які намагаються оформити електронну візу для в'їзду до Мексики на сайті посольства, отримують відмову українською мовою.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов із захисниками Маріуполя передали до експозиції "Україна – розп’яття" Державний Прапор України, що майорів над "Азовсталлю".
🤔 Британська розвідка вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів рф на сході України.
🤗 "Дон-дон, закінчуй брехати", – голова Луганської ОВА Сергій Гайдай звернувся до Кадирова
Окупанти почали зносити житлові будинки в Маріуполі.
Вчора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів.
Перші будинкі по пр. Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням "державних волонтерів" знесено. Росіяни нищать докази не витрачая більше часу на пошук загиблих в розтрощених будинках.
Вранці 4 червня ворожа авіація завдала ракетного удару по Сумській області.
Наразі у Чорне море вийшло угруповання з п’яти великих десантних кораблів, зібране з трьох флотів ВМФ Росії.
Ситуація в регіонах станом на 8.00
Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Полтавщині.
Одещина: сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару по Одещині. Є постраждалі.
Ворог вдарив крилатою ракетою повітряного базування. Літаки стратегічної авіації здійснили пуск Х-59.
Пошкоджена територія сільгосппідприємства, складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Попередньо відомо про двох постраждалих. Деталі та наслідки з’ясовуються.
Харківщина: по місту Харкову за ніч ударів не зафіксували. Росіяни завдали удари по Харківькому району у с. Коротич. Постраждалих немає.
Протягом доби обстрілювали Ізюмський, Харківський райони. Пошкоджені будинки, нежитлові будівлі.
Загалом за добу по області 8 поранених у Балаклії, серед них 11 річна дівчинка. 1 особа загинула.
Луганщина: штурмові дії у промзоні Сєвєродонецька. Тривають вуличні бої. У Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду в Метьолкіному.
По області є інформація про 4 загиблих та одного пораненого.
Донеччина: обстріли по всій області — Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Соледар, смт Нью-Йорк, с. Василівка, с. Маяки.
Ворог застосовував танки, артилерію, міномети, ОТРК "Точка-У". Пошкоджено 12 об'єктів - житлових будинків та промислових будівель.
Протягом доби поранено 3 цивільних.
Миколаївщина: зранку Миколаїв обстріляли зі ствольної важкої артилерії та реактивними системами залпового вогню. Постраждалих немає.
Тривають обстріли у Березнегуватській громаді.
Інформація щодо потерпілих в пошкоджень уточнюється.
Херсонщина: окупаційні війська продовжують обстріл захоплених територій та позицій ЗСУ. Також тривають активні обстріли в Нововоронцовській ТГ, з села Трудолюбівка люди виїхали.
Термінова гуманітарна допомога потрібна окупованим селам Каховського та Бериславського районів.
В цілому обстановка на території тимчасово окупованої Херсонської області залишається стабільно важкою.
Зв’язок з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
Протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми британськими та європейськими колегами, щоб обговорити потенційні рамки для припинення вогню та війни шляхом переговорів.
🤬 Вранці 4 червня російські окупаційні війська завдавали удару крилатою ракетою по Одеській області.
За попередньою інформацією дві людини постраждали.
Захисник Маріуполя і фотограф полку "Азов" Дмитро ("Орест") Козацький, який зараз перебуває у полоні, нагороджений спеціальною відзнакою польської премії Grand Press Photo 2022
"Ми віримо, що Дмитро отримає цей диплом особисто під час конкурсу наступного року. Ми будемо чекати його живим і здоровим", - зазначила голова фонду Grand Press Вероніка Мировская під час церемонії нагородження.
Російські військові продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, попри те, що несуть втрати, бої на вулицях міста тривають; у Гірській громаді у результаті обстрілів загинуло четверо людей.
Оперативна інформація станом на 6:00
На Сіверському напрямку з метою посилення визначених ділянок кордону та сковування дій наших військ ворог продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
На Слобожанському напрямку тривають бойові дії. У напрямку населеного пункту Шипувате відзначено переміщення колони техніки з пальним та боєприпасами. У зворотному напрямку здійснюється евакуація пошкодженого озброєння та військової техніки (до 100 одиниць).
На Харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на утриманні зайнятих рубежів. Продовжується інтенсивний вогневий вплив на підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Глибоке, Руські Тишки, Старий Салтів та Черкаські Тишки. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту транспортної інфраструктури в районі населеного пункту Мохнач.
На Слов’янському напрямку з метою зниження бойового потенціалу українських військ противник здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Грушуваха, Тетянівка та Дібрівне. Проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Вів безуспішний наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля, зазнав втрат.
На Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію.
Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
За підтримки артилерії, ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, посилив угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу, у місті тривають бої.
Окупанти вели наступ у напрямку населеного пункту Устинівка, успіху не мали.
На Бахмутському напрямку за підтримки артилерії ворог веде наступ, успіху не має, за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.
На Авдіївському та Курахівському напрямках противник веде сковуючі та відволікаючі дії.
На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець.
Темп просування ворожих підрозділів під час бойових дій на Донецькому напрямку низький, що зумовлено фізичним виснаженням особового складу і низьким морально-психологічним станом.
На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону та намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів ЗСУ.
Депутати Одеської облради підтримали рішення про вилучення слова "російський" з назви "Одеській обласний академічний російський драматичний театр". На 100 день війни
😢 Інститут вивчення війни з посиланням на Міноборони Британії заявляє, що Росія може встановити "контроль над Луганською областю протягом наступних двох тижнів"
🤭 У Херсонській області влада окупантів боїться опору місцевих жителів, через це загарбники підтягнули 4 самохідних гармати великої потужності типу "Піон"
Доброго ранку😎
- Російські компанії зіткнулись з технологічною кризою через санкції Заходу: через них виникла серйозна нестача напівпровідникових схем, електричного та компʼютерного обладнання, які потрібні для дата-центрів у країні.
- У Росії відібрали право на проведення Чемпіонату Європи з художньої гімнастики у 2023 році через агресію проти України.
- У Конґресі та Сенаті США пропонують підвищити податки для компаній, що працюють з РФ та Білоруссю
- Частина магазинів Lego у РФ призупинила роботу через відсутність постачання Lego до країни-агресора.
- Мережа готелів Marriott призупиняє діяльність в Росії.
- На Шрі-Ланці заарештували вкрадений росіянами літак.