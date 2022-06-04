101 день повномасштабної війни в Україні. ОНЛАЙН

19:11

Депутатку Безуглу помітили у зоні бойових дій. Що вона там робить?

У суботу журналістка Яніна Соколова заявила, що Безугла "темним лицарем від Офісу президента контролює військові операції у Сєвєродонецьку, дає вказівки командуванню, висловлює претензії, хто, де і як має бути і в цілому координує дії військових як "людина згори"".

Сама Безугла стверджує, що перебуває у зоні бойових дій за особистою ініціативою і не віддає наказів. У зоні боїв вона перебуває кілька місяців.

"Я на сході з квітня з перервами на голосування в Раді. Я не віддаю накази і розпорядження військовим. Але намагаюсь допомогти, організувати комунікацію військових і цивільних. Знайти, чи на роботі глава ОВА… У плануванні участі не беру, хоч розуміюся на ньому."