Савченко звозили до лікарні – СБУ

Підозрювану у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надію Савченко 12 квітня возили до лікарні.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві відзначили, що робили це на прохання самої арештованої, а після процедури повернули назад в ізолятор тимчасового тримання.

"Возили до лікарні. Її ніхто туди не переводив. Її просто обстежили і повернули. Є деякі аналізи, які не можна зробити в умовах СІЗО. Зробили все, що вона просила", - сказали у прес-службі.

На що скаржилася Савченко, та які саме аналізи у неї брали, в СБУ не повідомили.

11 квітня сестра Савченко Віра розповіла що Надію нібито мали везти до лікарні, бо вона сама попросилася.

В СБУ на це повідомили, що Савченко за станом здоров'я не потребує стаціонарного лікування і всю допомогу отримує на місці.

12 квітня сама Савченко заявила, що в результаті голодування її здоров'я погіршується, але не критично.

Перед Великоднем Віра повідомляла "Українській правді", що її сестра втратила 10 кг, але настрій має бойовий.

10 квітня у квартирі та офісі партії Савченко проходили обшуки. Мати Савченко Марія розповіла, що метою обшуку у квартирі був пошук зброї.

За словами адвоката, правоохоронці вилучили низку речей.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко