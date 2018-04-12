Савченко звозили до лікарні – СБУ

Підозрювану у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надію Савченко 12 квітня возили до лікарні.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі СБУ.

У відомстві відзначили, що робили це на прохання самої арештованої, а після процедури повернули назад в ізолятор тимчасового тримання.

"Возили до лікарні. Її ніхто туди не переводив. Її просто обстежили і повернули. Є деякі аналізи, які не можна зробити в умовах СІЗО. Зробили все, що вона просила", - сказали у прес-службі.

На що скаржилася Савченко та які саме аналізи у неї брали, в СБУ не повідомили.

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