Савченко свозили в больницу – СБУ

Подозреваемую в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежду Савченко 12 апреля возили в больницу.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что делали это по просьбе самой арестованной, а после процедуры вернули обратно в изолятор временного содержания.

"Возили в больницу. Ее никто туда не переводил. Ее просто обследовали и вернули. Есть некоторые анализы, которые нельзя сделать в условиях СИЗО. Сделали все, что она просила", - сказали в пресс-службе.

На что жаловалась Савченко, и какие анализы у нее брали, в СБУ не сообщили.

11 апреля сестра Савченко Вера рассказала, что Надежду якобы должны были везти в больницу, потому что она сама попросилась.

В СБУ на это сообщили, что Савченко по состоянию здоровья не нуждается в стационарном лечении и всю помощь получает на месте.

12 апреля сама Савченко заявила, что в результате голодания ее здоровье ухудшается, но не критично.

Перед Пасхой Вера сообщала "Украинской правде", что ее сестра потеряла 10 кг, но настроение ее боевое.

10 апреля в квартире и в офисе партии Савченко прошли обыски. Мать Савченко Мария рассказала, что целью обыска в квартире был поиск оружия.

По словам адвоката, правоохранители изъяли ряд вещей.

5 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с нардепа Савченко.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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