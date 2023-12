2 квітня. No time to die: Кількість інфікованих наближається до мільйона, у Франції 50 мільйонів євро штрафу за порушення карантину

Офіційні дані актуальні на 11:00 2 квітня

"Досить шастати!". Уряд почув міського голову Києва Віталія Кличка і вирішив ввести ще більше заборон під час карантину. Щоправда, поки що з ними остаточно не визначився. Постанову допрацьовують.

Серед пропозицій – не можна ходити у громадському місці без маски, гуляти компанією на понад 2 людини, відвідувати парки (виняток для тих, хто вигулює тварин), дитячі та спортивні майданчики.

Сидіти вдома лишається 23 дні (якщо не справдиться прогноз Арсена Авакова щодо продовження карантину до другої половини травня).

За весь час пандемії в Україні виявили 804 хворих на Covid-19.

Рекордні 135 з них – за минулу добу.

"Стрибок" з кількості хворих зробила Чернівецька область – за добу виявили 39 хворих.

Також суттєво збільшилася кількість хворих у Києві (+26 випадків за добу), Івано-Франківській (+10) та Тернопільській області (+8).

На столицю випадає п’ята частина хворих з усієї України.

Зросла кількість померлих від вірусу – з 17 до 20.

"Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих – 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони – особи старше 50 років", – стверджує головний санепідемлікар Віктор Ляшко.

Утім 16 березня на Буковині померла 33-річна жінка, у якої після смерті виявили Covid-19. Причиною смерті лікарі назвали складну патологію нервової та ендокринної системи, а також ураження легень, однак без легеневої недостатності.

Також 1 квітня коронавірус виявили у 37-річної породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня.

Кількість видужавших – 13.

За повідомленнями місцевої влади, двоє померлих на Івано-Франківщини перебували в пологовому будинку. З однією з них контактували лікар і акушерка, у яких також виявили коронавірус. У чотирьох її сусідок по кімнаті експрес-тест інфекцію не показав. У пологовому залишилися ще 4 пацієнтки з температурою.

За сім днів тестування на Covid-19 в зоні ООС на Сході не виявили жодного хворого. Першою хворою у Збройних силах стала лікарка Хмельницького військового госпіталю.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму третій день – 16. На півострові планують на тиждень продовжити карантин і встановити блокпост на Керченський мосту, що з’єднує окупований півострів з Краснодарським краєм РФ.

Окупанти на Донеччині заявили про другий випадок захворювання на Covid-19 – це дитина жінки, яка "офіційно" стала першою інфікованою.

На окупованій частині Луганщини, за даними "влади", один хворий на Covid-19.

В Україні до летальних випадків внаслідок коронавірусу записують усіх хворих з позитивним тестом на Covid-19. Утім це не означає, що причиною смерті став саме коронавірус. Смерть також настає з інших причин, пояснює головний санлікар.

У МОЗ обіцяють детальний аналіз кожного летального випадку. Перший висновок, який можуть зробити вже, – найбільше померлих хворіли цукровим діабетом.

До найгіршого сценарію готується Дніпро, у якому викопали вже 600 могил для потенційних померлих від коронавірусу. Хоча на всю область поки що 10 інфікованих.

Лікарі та медпрацівники, що працюють з хворими на коронавірус, отримають додатково три оклади до своєї зарплатні.

Кошти будуть виплачувати до ліквідації спалахів епідемії.

Як діагностують та лікують хворих на коронавірус у Великій Британії, читайте в розповіді української лікарки Ярини Лінинської.

У Сумах на 17 тисяч гривень оштрафували чоловіка, який зайшов до "АТБ" без маски.

Поки президенти шукають і замовляють по всьому світу апарати штучної вентиляції легень, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск пропонує віддати їх безкоштовно. Але за однієї умови – їх мають негайно почати використовувати і не тримати на складі.

На пропозицію відгукнулася колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун.

"Україна дуже потребує апаратів. У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх всього 3500, водночас у нас 37 мільйонів населення", – написала вона під твітом американського бізнесмена.

Гілку коментарів продовжив Володимир Арістов, який представився інфекціоністом і стратегом з України. Він погодився, що Україна має недостатньо апаратів ШВЛ, утім порадив Ілону Маску обговорити це питання з президентом.

"Оскільки Супрун – людина, яка відповідальна за цю катастрофу", – написав Арістов.

І завоював собі статус антигероя, наразившись на критику прихильників Супрун у соцмережах. Його пост-пояснення у Facebook зібрав понад 500 реакцій "сміху", 400 "розлючених" і лише 185 лайків.

А в Twitter, каже Арістов, навіть зламали його профіль.

Утім Арістов зі своєю позицією був у меншості й, зрештою, розчинився серед прихильників Супрун. Які називали її "легендою" української системи охорони здоров’я, однією з кращих екс-міністерок Європи і традиційно запитували, коли вона повернеться на посаду.

Чи не найбільше на апарати ШВЛ очікують жителі Монастирського району Тернопільщини. На понад 70 ініфікованих мають 5 апаратів: 2 першого класу і 3 менш потужних, один з яких зламаний. Якщо кількість хворих зростатиме, треба щонайменше ще 2-3 пристрої, кажуть місцеві чиновники.

На відкриття ринків після дозволу МОЗ підуть не всі місцеві влади.

Наприклад, у Сумах, Житомирі та Києві бояться розповсюдження інфекції. Ринки в Острозі на Рівненщині не відповідають вимогам роботи під час пандемії коронавірусу.

Про готовність відкрити один з чотирьох міських ринків заявили у Херсоні.

Українці продовжують самоорганізовуватися в часи пандемії. Черга дійшла до тварин.

В Одесі запустили перетримку домашніх улюбленців, чиї власники потрапили до лікарні з коронавірусом. Для цього Об’єднання зоозахисних груп створило базу людей, які безкоштовно готові взяти тварину до себе. Якщо охочі будуть не одразу, тварину триматимуть у центрі адопції.

Прийматимуть як котів, собак, так і павуків, хом’яків, шиншил тощо.

2 квітня у всьому світі кількість хворих наближається до 1 млн. Зареєстровано 937 567 випадків.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 77 тисяч. Що є найбільшим показником від початку пандемії.

За день від COVID-19 на планеті загинуло близько 5 тисяч людей – це новий світовий рекорд добової смертності від коронавірусу.

У всьому світі:

Одужали: 194 311 (+15 933)

Померли: 47 261 (+4 907)

"За останні п'ять тижнів ми спостерігаємо майже експоненціальне зростання кількості нових випадків зараження COVID-19. Кількість летальних випадків за останній тиждень збільшилася більш ніж вдвічі і найближчим часом може дійти до 50 тис", – говорить про перспективи поширення хвороби гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

В Італії вперше за кілька днів знизилася кількість померлих від коронавірусу: за останню добу померли 727 осіб, це майже на сто менше, ніж днем раніше.

Всього від коронавірусу в Італії загинуло 13 155 людей.

Через COVID-19, у перші три тижні березня смертність на півночі країни зросла вдвічі в порівнянні з середнім показником 2015-2019 років.

У Бергамо, найбільш ураженому регіоні, смертність виросла на 400% – з 91 людини на добу до 398 у 2020 році.

В Іспанії кількість заражень коронавірусом перевищила 100 тисяч.

Протягом останньої доби тут зареєстрували 864 смерті – рекордна кількість. Число померлих перевищує 800 вже п’ятий день поспіль. Всього від коронавірусу в країні загинули 9 053 людини.

У Франції за минулу доби від COVID-19 померли 509 людей – найбільше з початку епідемії.

Загальне число загиблих у Франції зросло до 4 032, з яких 83% – це люди у віці старше 70 років.

За два тижні французька поліція виписала 359 тисяч штрафів за порушення карантину. Штраф складає 135 євро. У разі повторного порушення протягом 15 днів сума зростає до 200 євро. Таким чином французів вже оштрафували щонайменше на 48 млн євро.

Кількість людей, які померли у Великій Британії від коронавірусу, за добу зросла на 563 і це знову найбільший щоденний показник з початку епідемії. Загалом в країні загинули 2 352 людей.

У Сербії від коронавірусу помер державний секретар з Міністерства охорони довкілля Браніслав Блажич. Йому було 63 роки.

У США за останні 24 години загинуло 1 058 людей.

На ранок 1 квітня кількість хворих в США перевалила за 200 тисяч. В країні налічується 216 721 хворих, загинуло 5 138 людей, вилікувалось 8 672.

США залишається країною з найшвидшим поширенням вірусу та найшвидшими темпами збільшення смертності. Лише один штат Нью-Йорк випередив Китай за числом випадків захворювання.

Найбільша кількість загиблих припадає на місто Нью-Йорк, де від початку епідемії померло вже 1 374 людини.

Розвідка США впевнена, що Китай навмисно приховав масштаби спалаху коронавірусу, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.

Капітан американського авіаносця "Теодор Рузвельт", на якому 4 тисячі військових, благає командування ВМС США врятувати моряків від коронавірусу: близько 80 людей на борту вже мають позитивний тест, хвороба швидко шириться.

"Ми не на війні. Морякам не потрібно вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш найнадійніший актив – наших моряків", пише капітан у відчаї.

Філіппінські лікарі стикнулись з проблемою стигматизації у суспільстві. Через паніку і страх медпрацівників виселяють з орендованого житла, відмовляють їм у громадському транспорті та місцях громадського харчування.

Жителі Філіппін влаштували протест, обурені відсутністю роботи та допомоги. Після цього президент країни Родріго Дутерте зробив різку заяву. Він попередив, що накаже поліції і збройним силам застрелити будь-кого, "хто створить проблеми" під час карантину.

У той же час, президент Кенії Ухуру Кеньятта публічно вибачився за насильство з боку поліціі, яка слідкує за комендантською годиною. Раніше там застрелили 13-річного хлопця.

У Малайзії уряд теж був змушений приносити вибачення після того, як опублікував серію сексистьких порад. Влада порекомендувала жінкам продовжувати носити косметику вдома та "уникати ниття".

У британському Уельсі через епідемію жінкам дозволили робити медикаментозні аборти вдома після онлайн-консультації з лікарем. Раніше приймати спеціальні пігулки можна було лише в лікарні.

Білорусь, де влада досі легковажно ставиться до нової хвороби, тимчасово заборонила вивіз із країни гречки, цибулі та часнику. Це має забезпечити населення країни продуктами харчування на період спалаху коронавірусу.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек змушений був сплатити штраф за порушення правил карантину. Він зняв маску під час відеоконференції у залі, де крім нього були інші люди. Чоловік не став виправдовуватись і заплатив близько 400 доларів.

Українському уряду варто взяти приклад з колег, адже в Києві міністри, хоч і в масках, але сидять близько один до одного, не дотримуючись дистанції.

Через падіння попиту на нафту є ризик, що всі сховища будуть заповнені доверху, чого не було більше 20 років, і світ вичерпає простір для зберігання нафти. Це може обвалити ціни на "чорне золото" нижче нуля.

Влада М'янми побоюється великого спалаху. Наразі в сусідній до Китаю країні зафіксовано лише 16 випадків зараження. Однак цього тижня в одного з тисяч мігрантів, які повернулися з Таїланду, підтвердили коронавірус. Глава уряду країни навіть вперше завела аккаунт у Facebook, щоб повідомляти про ситуацію з COVID-19.

Деякі мешканці Індії самоізолюються в імпровізованих "будиночках" на деревах. Звучить як мрія для містян, замкнених у чотирьох стінах. Але не для індусів, які вимушені таким чином захищати своїх родичів у перенаселених селищах.

У міністра охорони здоров’я Ізраїлю Яакова Ліцмана та його дружини підтвердили COVID-19. Він буде виконувати свої обов’язки з ізоляції. Раніше політик тісно контактував з колегами, зокрема, прем’єр-міністром країни Бенджаміном Нетаньяху. Останній перебуває на карантині ще з 30 березня.

Не варто впадати у відчай, навіть якщо здається, що навколо лише погані новини.

Адже в інших куточках світу австралійці почали випробування двох вакцин, італійці переобладнують маски для снорклінгу під вентиляційні, а співак із США записує кумедний "ізоляційний" кавер на відому пісню Адель.

Випробування карантину простіше сприймати з гумором. Навіть якщо під час робочої онлайн-наради ваше обличчя перетворилось на картоплю. Так сталось зі співробітницею американської політичної організації, коли вона випадково додала у чат фільтр.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk