Головні новини суботи і ночі: протистояння Ізраїлю і Сектора Гази, наслідки вакцинації

Між Ізраїлем і Сектором Гази триває збройне протистояння; дослідження демонструє зниження смертності і госпіталізацій після ковід-вакцинації - актуальні новини 15 травня і ночі.

Про протистояння Ізраїлю і Сектора Гази

За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у секторі Газа.

У вежі Сектора Газа, що була знищена ізраїльською армією, розміщувались "військові активи" ХАМАС, а терористична група використовувала працівників міжнародних видань як "живий щит".

Вдруге на цьому тижні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорив з президентом США Джо Байденом про ескалацію конфлікту з Сектором Газа.

Ізраїльські військові повідомили, що завдали удару з повітря по дому Халіля аль-Хайі – одного з лідерів руху ХАМАС у Секторі Газа.

Повітряні сили армії оборони Ізраїлю атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари.

Про наслідки вакцинації від коронавірусу

Згідно з італійським дослідженням, опублікованим в суботу, число випадків зараження COVID-19 серед дорослих різного віку знизилося на 80% через п'ять тижнів після першої дози вакцини Pfizer, Moderna або AstraZeneca.

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